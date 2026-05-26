Homenaje dedicado a José Padilla. Centenarios, viajes y anécdotas

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El tercer miércoles de cada mes, se celebran los Encuentros de Teatro y Danza que dirige Eugenia Montero en la sala Torito, del Real Casino de Madrid, ubicado en la madrileña calle Alcalá, 15.

La creación de los Encuentros de Teatro y Danza, el Día Europeo de la Música, fue declarada en Paris de Interés Universal por la UNESCO.

El pasado día 20, el Real Casino de Madrid y Eugenia Montero han dedicado los Encuentros de Teatro y Danza, correspondiente al mes de mayo a José Padilla y Eugenia Montero Padilla, con su documentada exposición, hizo viajar por los eternos misterios del Arte a través de la vida de José Padilla: la admiración de Ravel, Edgar Morin, Julio Cortazar… La amistad con Puccini, Picasso, Jacques Charles.

Orlando del Greco, en una biografía sobre el compositor, escribe: “… En el mismo momento que nacía, pasaba bajo el balcón una banda que tocaba un pasodoble. “Este chico será músico” sentenció la partera por el hecho, y así fue.

Lo fue para orgullo de España ya que la fama de sus composiciones sobrepasó lo imaginable y no hubo obra musical española que siquiera se le acercara en popularidad a las suyas.

Fue el primer compositor español que triunfo en Broadway.

El New York Times escribió: “El mundo gira al compás de la música de Padilla”. “Valencia arrasa imparablemente Londres”. La revista Comedie. “Padilla es un músico perfecto”. Le Figaro. “El talento estremecedor de Padilla…”





Encuentros de teatro y danza: José Padilla, centenarios, viajes y anécdotas, por Eugenia Montero Padilla, en el Real Casino de Madrid

JOSÉ PADILLA

José Padilla (23 de mayo de 1889. Almería) . Estudió modelado, vaciado, dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios, y música con su familia materna, Un tío suyo afirmó que no servía para la música y debían dedicarlo a trabajar en la sastrería de su padre para que se disciplinara. Un músico valenciano, Eugenio Lloret, destinado a Almería como director de la Banda Municipal, empezó a darle clases y aconsejó a sus padres que le llevaran al Conservatorio Superior de Música de Madrid, que hiciera la carrera y convalidará sus estudios.

En Madrid, con quince años, cuando Tomas Bretón era director del Real Conservatorio madrileño, Padilla se examinó de varios cursos obteniendo sobresaliente.

Su carácter inquieto, imaginativo, le impulsa a fundar con 80 estudiantes la primera Tuna del Conservatorio, que se presenta al Premio de Tunas, Estudiantinas, y Comparsas de los Carnavales de 1906. La Tuna del Conservatorio recorre el centro de Madrid y gana el Primer Premio de Tunas. Inicia su vida profesional componiendo zarzuelas y estrenando en los teatros Barbieri, Noviciado, Príncipe Alfonso...

“He nacido con una maleta”

José Padilla decía: “He nacido con una maleta”. Desde el 12 de marzo de 1914, cuando sale del puerto de Barcelona hacia Buenos Aires, su vida será un viaje llevando su música por todo el mundo. Hijo Adoptivo de Valencia, Predilecto de Almería, le conceden la Legión de Honor de Francia, la Gran Cruz del Cristo de Portugal, la Encomienda de Isabel la Católica en España. Es Barcelonés Honorario. Tiene una calle en Valencia, otra en Almería y el Auditorio de la ciudad lleva su nombre. Una Plaza de Toros de Mexico se llama, El Relicario. En Madrid los Jardines del Maestro Padilla y una calle y una escultura dedicada a La Violetera.

En Paris una placa recuerda que allí vivió el compositor, “Dans cette maison a vecu José Padilla et a composé de partitions universelles dédiées a Paris comme Ça c’est Paris. La Ville en hommagge á la gloire de la musique de José Padilla”.

En Nueva York, impulsado por el magnate y fundador de la Metro Goldwyn Mayer, Markus Loew, se encuentra el espectacular Teatro Valencia, protegido por el gobierno de la ciudad.