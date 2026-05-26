Amores de amores

Si me domesticas, nos necesitamos el uno al otro. Serás para mí único en el mundo… mi vida se llenará de sol, conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconderme bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. El Principito

La literatura es el lugar sagrado donde la palabra conserva todo su esplendor y fuerza vital. Rafael Cadenas

La vida es un fluir continuo, de saltos, cambios, disturbios, ritos... nunca cesan, ni con la desaparición física de maestros, culturas, amantes, libros… porque se guardan en la memoria y honramos seres, objetos... momentos que pasaron y algunas huellas conscientes e inconscientes van hilando y salen a flote.

No podemos olvidar a pesar de una misma o mismo, porque el amor nos impronta y, cuán delicado, responsable es compartir lecturas con bebés, pequeñines, del maternal, preescolar y así sucesivamente…con ancianas o enfermos terminales que escuchan y dibujan en sus rostros, miradas de algunos pasajes que se van a eternizar o conversas cortas al terminar un mate de te o largas citas en cafés con nuevas palabras, o en cuentacuentos de cualquier espacio. Como recuerdo los ´´espacios no convencionales´´ en mi amada Venezuela -al leer en cárceles, manicomios, hospitales, prostíbulos, mercados, bancos, paradas de autobuses, metros- las lecturas teatralizadas, poesías, danza. La literatura y cocina eran pretextos creativos para compartir libros ´´´como agua para chocolate´´ y así, como veladas y amaneceres con diferentes seres con los cuales interactuamos en diferentes momentos y circunstancias hacen posible la vida.

En momentos de estar vulnerables o sentir aperturas psíquicas, ante pérdidas o acontecimientos agradables que nos desbordan, el contacto humano, una voz, una lectura, como el libro Principito de Antoine De Saint-Exupery -1,943- puede hacer del niño, adulto, del solitario, desesperado, un ser mas comprensivo y amante de la escucha vital, a la posibilidad de verse a sí mismo o misma en cualquiera de los capítulos que nos recrea el autor francés, piloto de correos de la segunda guerra mundial.

Nosotros en los albores de la tercera guerra mundial, hacemos posible abrazar y abrir las potencialidades con el Arte y, en especial con la literatura con Festivales de libros que el Sistemas Modernos de enseñanza -SME- posibilita llevar a escuelas públicas libros infantiles con sus representantes quijotescos de don Wili y Renato Azofeifa, que promocionan la lectura, amor a los libros a docentes , representantes y padres de familias.

En el mes del libro y la lectura en Abril visitamos las Escuelas Bajos de Praga, Finca Capri y, en Mayo, Ciudadela de Pavas en las cuales las niñas y niños se atreven a preguntar con curiosidad lo que se les ocurran y, gozamos con la vitalidad de esa niñez en plena ebullición, vitalidad como el niño de cabellos amarillos, viajante de las estrellas que siempre no se cansaba de preguntar al piloto y, no cesaba de hacerle hasta que respondiera; e igual en cada lecturas, teatralización, cuentacuentos masivos, en bibliotecas, patios, salones, comedores; el principal detonante es explorar esa valiosa esencia del ser, de una una niñez sana, con la curiosidad, preguntas, desde palabras como: hibernar, boas constricción, amistad, amar... estrellas, galaxias; frases: ´´cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer, fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante, caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejps, no era mas que un zorro semejante a cien mil otros, pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo, he aquí mi secreto: que no puede ser mas simple : solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos´´que maravilla al estar vivos y poder contar el milagro de esa niñez ávida de lecturas a la escucha del milagro sanador de estar en presencia y poder contar, narrar en medio de alegrías y sueños.

Es inevitable crear lazos afectivos con infantes y, es terrible cuando la rutina docente o familiar descuida la aventura del jugar leyendo, del misterio al dar vida a los libros porque despiertan y jamás nos abandonan… el autor invoca y simboliza en el niño interior a todo ser humano que nunca, debe olvidar que fue un niño o niña , de esa curiosidad inherente al ser que se condiciona luego, al ser funcional, al consumo y así nos perdemos, olvidamos y, sin reinventar la curiosidad y solo ser el adulto o mayor aburrido que nos recalca el autor del Principito. No nos debemos dar por vencidos mientras las palabras existan y vamos con la niñez a ´´asaltar el cielo´´.

Los espacios escolares tienen una fuerza energética que nos predisponen a seguir amando con esperanzas y cultivar el lado espiritual con obras prácticas o conductales de hacer el bien común, porque tenemos los adelantos tecnológicos, pero; si no son explicados o regulados los celulares, IA se convierten en armas que hacen del humano en solo consumidor adaptado sin posibilidad de recrearse en usar esos medios y no al revés. Las lecturas grupales e individuales posibilitan el compartir, la solidaridad, compañia, compartir angustias y sueños o crear con palabras nuevas que por primera vez escuchan y generan curiosidad, aprendizajes, origen y etimología de nuevas palabras, de las familias de palabras, de jugar con el lenguaje al notar sus matices, ritmos, cadencias, del por qué algunos textos suenan distinto en la voz del autor o en las de los lectores; es todo un proceso construir cuentos, poemas, ensayos, artículos… solo el amor a las palabras, lenguaje como nos dice mi profesor el gran poeta Rafael Cadenas ´que cada palabra es una responsabilidad física y moral, cada palabra lleve lo que dice; el lenguaje es inseparable del espiritu humano, de la democracia y del pensamiento crítico. Quien no domina su lengua se vuelve presa de embaucadores, quedando indefenso ante la mentira política y los discursos manipuladores´´´.

Así pues, vamos a celebrar el día a día con sus noches leyendo todo, desde el rostro humano, las estrellas, las páginas del cuerpo de un árbol, líneas de un libro, las estrellas, ese cielo de Mayo en aguas que nos cobija y tratamos de percibir esa estrella amada ´´hola, estoy aquí´´.