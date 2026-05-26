​Los trabajadores dicen “ya basta”

España no necesita más espectáculo, necesita soluciones y dignidad. España atraviesa uno de esos momentos en los que el cansancio social ya no puede ocultarse detrás de discursos vacíos ni promesas repetidas una y otra vez. La ciudadanía observa, escucha y soporta desde hace demasiado tiempo un escenario político convertido en un intercambio permanente de reproches, insultos y enfrentamientos estériles, mientras los problemas reales continúan creciendo sin encontrar soluciones eficaces.

La sensación de abandono es cada vez mayor. Muchos ciudadanos sienten que la política ha dejado de servir al interés común para convertirse en una lucha constante por el poder, donde el llamado bipartidismo continúa alimentando una dinámica agotada y profundamente alejada de las necesidades diarias de la población.

El “y tú más” se ha convertido en una rutina insoportable que desgasta la confianza pública y deteriora la credibilidad de las instituciones.

Mientras tanto, la realidad golpea con dureza a miles de familias. Hay personas durmiendo en coches, en la calle o sobreviviendo en condiciones indignas porque no pueden acceder a una vivienda. Jóvenes que trabajan y aun así no logran emanciparse. Padres y madres que hacen auténticos malabarismos para llenar la nevera y pagar recibos cada vez más altos. Pensionistas que, después de toda una vida cotizando y levantando este país con su esfuerzo, viven con incertidumbre y miedo al futuro.

La sanidad pública, orgullo durante décadas, se enfrenta a listas de espera interminables, falta de profesionales y centros saturados. La educación pública tampoco atraviesa su mejor momento, con colegios deteriorados, instalaciones que llevan años sin renovarse y alumnos que reciben clases en barracones mientras se habla constantemente de progreso y modernidad. Los servicios sociales sufren recortes y sobrecarga precisamente cuando más necesarios son debido al envejecimiento de la población y al aumento de la vulnerabilidad social.

Pero si hay un colectivo especialmente olvidado y castigado, ese es el de los autónomos. Miles de pequeños trabajadores por cuenta propia sostienen buena parte de la economía española enfrentándose cada día a cuotas elevadas, impuestos, gastos constantes y una burocracia que, en demasiadas ocasiones, parece diseñada para dificultar aún más su supervivencia. Muchos autónomos trabajan jornadas interminables, sin horarios, sin estabilidad y apenas descanso, únicamente para lograr mantenerse a flote.

La situación llega a ser especialmente dolorosa cuando alcanza la edad de jubilación. Numerosos autónomos continúan trabajando mucho más allá de la edad establecida porque las pensiones que les quedarían no les permiten vivir con dignidad. Después de décadas pagando y sacrificándose, muchos descubren que no pueden permitirse dejar de trabajar. Esa realidad resulta profundamente injusta y refleja un abandono político que lleva años enquistado.

A todo ello se suma una indignación creciente ante los privilegios políticos que gran parte de la ciudadanía considera injustificables. Muchos españoles no entienden como puede mantenerse un sistema de pensiones vitalicias, cargos innecesarios, asesores en cantidades desorbitadas y estructuras administrativas excesivas mientras se pide sacrificio constante a los trabajadores. Porque son precisamente esos trabajadores quienes sostienen el país con sus impuestos, su esfuerzo y su responsabilidad diaria.

La política debería entenderse como un servicio público y no como una vía de privilegios permanentes. Gobernar exige preparación, honestidad y compromiso, pero no debería convertir a nadie en una clase aparte alejada de la realidad cotidiana de quienes madrugan cada mañana para mantener a sus familias. La ciudadanía reclama transparencia, control del gasto público y responsabilidad real sobre el dinero de todos.

También existe un rechazo cada vez mayor hacia las llamadas puertas giratorias, donde muchos responsables políticos terminan ocupando puestos privilegiados en grandes empresas tras abandonar sus cargos públicos. Esa práctica alimenta la desconfianza y refuerza la sensación de que demasiadas decisiones se toman pensando más en intereses particulares que en el bienestar colectivo.

España no necesita más eslóganes ni campañas cuidadosamente diseñadas para las redes sociales. Necesita soluciones urgentes y políticas útiles, necesita reforzar la sanidad, proteger la educación pública, garantizar viviendas dignas, cuidar a sus mayores y ofrecer oportunidades reales a las nuevas generaciones. Necesita carreteras seguras, servicios sociales fuertes y una administración eficiente que piense primero en las personas.

Pero, sobre todo, España necesita recuperar la confianza perdida, y esa confianza solo puede reconstruirse desde la ejemplaridad, la honestidad y el respeto hacia los ciudadanos. Porque el pueblo no exige milagros, exige algo mucho más justo, que quienes gobiernan recuerden que están ahí para servir a la sociedad y no para servirse de ella.