Belleza, salud y longevidad: las novedades que marcan el futuro de la suplementación

La nutricosmética y la suplementación evolucionan hacia fórmulas cada vez más específicas, con una base científica y adaptadas al estilo de vida actual. Más allá de la belleza, el sector apuesta hoy por un enfoque integral que combina prevención y cuidado desde el interior, con propuestas orientadas a la energía diaria, el envejecimiento saludable, la salud capilar o el equilibrio hormonal.

En este contexto, firmas y laboratorios especializados desarrollan complementos pensados para dar respuesta a distintas necesidades del organismo. Desde la reformulación de amlsport®, la línea deportiva de Ana María Lajusticia dirigida a mujeres activas que incorporan el ejercicio físico a su rutina, hasta propuestas enfocadas en combatir el cansancio y el estrés diario, como Formag Forte de PiLeJe Laboratoire, centrado en el aporte de magnesio de alta biodisponibilidad.

La longevidad y el well-aging también cobran protagonismo con lanzamientos como Bloom & Rise de Eiralabs o Proage Night Fórmula de Luxmetique, inspirados en los procesos de regeneración y equilibrio del organismo. En paralelo, el cuidado de la piel y el cabello desde dentro continúa consolidándose con propuestas como HairHR y SkinHR, desarrolladas por la farmacéutica Helena Rodero, o la última innovación de GOLD COLLAGEN®, Collagen SuperDose Solar, creada por la farmacéutica Paz Arnau para reforzar la protección frente al fotoenvejecimiento y el estrés oxidativo.

La salud hormonal femenina y el acompañamiento durante la menopausia representan otra de las grandes áreas de innovación del sector, con firmas como WomanhoodLab o Hifas da Terra, que apuestan por fórmulas cada vez más específicas y respaldadas por la ciencia. Por último, Dietmed con Drenalight Woman, una propuesta orientada al drenaje y al bienestar femenino diario.

AML SPORTS de Ana María Lajusticia

Hace muy poco hemos conocido la nueva reformulación de amlsport®, una línea de suplementación deportiva de Ana Maria Lajusticia enfocada sobre todo para las mujeres que incorporan el ejercicio físico en su día a día y buscan un enfoque de bienestar integral.



Dado que no todos los días se entrenan igual, ni el cuerpo responde de la misma manera, la línea ofrece soluciones adaptadas a distintos momentos y objetivos:

Whey Protein + HMB Hay entrenamientos que dejan huella y requieren un plus de recuperación. Esta fórmula combina proteína de suero de leche con HMB para ayudar a proteger la masa muscular y favorecer una recuperación más eficaz después de sesiones intensas. Un aliado especialmente interesante en épocas de mayor exigencia física o cuando el cuerpo necesita reforzar su capacidad de adaptación al esfuerzo.

L-Glutamina + Taurina + Creatina

Pensada para quienes buscan mantener el ritmo en entrenamientos exigentes, esta combinación trabaja sobre distintos aspectos del rendimiento y la recuperación. Ayuda a apoyar la energía muscular, combatir la sensación de fatiga y facilitar que el cuerpo recupere el equilibrio tras el ejercicio.

Sport Drink Durante el entrenamiento, hidratarse bien marca la diferencia. Esta bebida aporta carbohidratos y electrolitos para ayudar a reponer lo que el cuerpo pierde con el esfuerzo, contribuyendo a mantener la energía y la hidratación, especialmente en actividades prolongadas o de alta intensidad.

Romero + Magnesio Hay momentos en los que el cansancio se acumula y el cuerpo pide apoyo. Esta fórmula combina ingredientes que contribuyen al metabolismo energético y al correcto funcionamiento muscular, ayudando a mantener la vitalidad y afrontar el ritmo diario con mayor equilibrio.

PILEJE El cansancio, el estrés o la falta de energía se han convertido en síntomas habituales del ritmo de vida actual. En este contexto, el magnesio vive uno de sus momentos de mayor protagonismo dentro del mundo de la suplementación y el bienestar.

Precisamente sobre esta tendencia nos habló PiLeJe Laboratoire durante la presentación de Formag Forte, su nueva propuesta centrada en el aporte de magnesio de alta biodisponibilidad.



Según explicaron desde el laboratorio francés, este mineral interviene en más de 600 funciones biológicas relacionadas con la producción de energía, la función muscular, el sistema nervioso, reducción de la fatiga y la respuesta frente al estrés y casi el 80% de la población española presenta un aporte insuficiente.

Entre las principales causas destacan el estrés continuado, una alimentación desequilibrada, el exceso de ultraprocesados, la práctica deportiva intensa o etapas como embarazo o menopausia.

Lo cierto es que a la hora de elegir qué magnesio tomar, no todos son iguales, es importante elegir fórmulas con una buena absorción, alta biodisponibilidad y con la que consigamos una correcta tolerancia digestiva

En este sentido, Formag Forte combina tres formas de magnesio (Hypro-ri® Mag, citrato y citrato malato) junto a vitamina B6, vitamina B12 y taurina para favorecer su absorción y retención.

La nueva fórmula también incorpora un enfoque orientado al equilibrio ácido-base del organismo, cada vez más presente en el ámbito wellness.

PVPR 18,90€

BLOOM & RISE de EIRALABS

Eiralabs, laboratorio español de nutricosmética de alta calidad fundado por Claudia Popa, presenta Bloom & Rise, una propuesta que irrumpe en el ámbito del bienestar y la longevidad con una nueva visión de la suplementación, centrada no solo en cómo envejece el cuerpo, sino en cómo acompañarlo para que lo haga de una manera más saludable y equilibrada.

Sus dos propuestas son Essential Tone y Longevity Tone, formuladas para responder a una preocupación cada vez más presente: cuidar la energía, favorecer la regeneración del organismo y mantener el equilibrio interno con el paso del tiempo.

Hoy el interés ya no se limita únicamente a la apariencia externa, sino que pone el foco en el funcionamiento celular y en aquellos procesos biológicos que influyen directamente en cómo nos sentimos, rendimos y envejecemos. Bajo esta premisa, Eiralabs apuesta por una suplementación diseñada para apoyar las funciones esenciales del organismo desde una perspectiva más integral.

Con el paso de los años, el cuerpo experimenta cambios naturales que afectan a distintos niveles: disminuye la producción de energía, se ralentiza la síntesis de colágeno, se pierde masa muscular y aumenta el estrés oxidativo, entre otros factores. Frente a ello, la estrategia de suplementación de Bloom & Rise se centra en reforzar tres pilares fundamentales del envejecimiento saludable:

Energía celular

La capacidad del organismo para producir energía se reduce progresivamente con la edad, algo que impacta tanto en el rendimiento físico como en la claridad mental y la vitalidad diaria.

Regeneración estructural

Con el tiempo, los procesos de renovación celular y síntesis de colágeno se vuelven más lentos, afectando a la piel, las articulaciones y la masa muscular.

Equilibrio metabólico

El organismo también pierde eficiencia en funciones relacionadas con la hidratación, la regulación mineral y el metabolismo, aspectos clave para mantener el bienestar general y el equilibrio interno.

Una fórmula concebida para acompañar el día a día y apoyar funciones clave del organismo relacionadas con la producción de energía celular y el equilibrio hídrico-mineral, dos pilares fundamentales para sostener el rendimiento físico y mental con el paso del tiempo.



Su combinación de ingredientes busca favorecer una mayor eficiencia energética, apoyar la función muscular y contribuir tanto a la claridad mental como al equilibrio interno del organismo, aspectos especialmente relevantes en estilos de vida exigentes o con altos niveles de actividad.

Entre sus ingredientes principales destaca la Creatina Creavitalis® (3000 mg), reconocida por su papel en la producción de ATP, la molécula encargada de proporcionar energía a las células. Su acción se relaciona con una mejora del rendimiento físico, la función muscular y el soporte cognitivo, además de contribuir al mantenimiento de la masa muscular y la funcionalidad general del organismo a medida que avanza la edad.

La fórmula incorpora también Magnesio marino Simag15™ (500 mg, de los cuales 75 mg son magnesio), un mineral que participa en el metabolismo energético y en la función neuromuscular, ayudando a mantener el equilibrio físico y nervioso en momentos de mayor demanda.

A ello se suma la Vitamina C (100 mg), esencial para la síntesis de colágeno y la protección antioxidante, además de intervenir en distintos procesos metabólicos relacionados con la producción de energía y el mantenimiento estructural del organismo.

Dirigido tanto a hombres como a mujeres, Essential Tone está pensado para quienes buscan incorporar una rutina preventiva y de cuidado integral que ayude a sostener la vitalidad, el rendimiento y el bienestar desde el interior.

PVP Bloom & Rise Essential Tone: 34,90€ PVP Bloom & Rise Longevity Tone: 49,90€

LUXMETIQUE

La última novedad de Luxmetique es Proage Night Fórmula, un nutricosmético nocturno inspirado en los procesos de regeneración que el organismo activa durante el sueño.

La fórmula combina activos de última generación orientados a combatir el estrés oxidativo, la inflamación silenciosa y el envejecimiento celular, favoreciendo la reparación del ADN y la revitalización de los tejidos mientras descansamos.



Entre sus ingredientes destaca CellsRecode®, un complejo propio con fisetina, quercetina y ácido elágico, diseñado para actuar sobre las células senescentes y proteger frente al daño oxidativo y el fotoenvejecimiento. Además, incorpora Sensoril®, un extracto patentado de ashwagandha con efecto adaptógeno, que ayuda a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño, factores estrechamente ligados al envejecimiento cutáneo.

Con este relanzamiento, la marca refuerza su apuesta por la nutricosmética de precisión y la longevidad celular, proponiendo un protocolo nocturno que busca reparar hoy para rejuvenecer mañana.

El tratamiento se presenta en formato de viales bebibles y se recomienda tomar uno al día, preferiblemente antes de dormir, para potenciar los procesos de regeneración nocturna. La marca aconseja un uso continuado durante todo el año o, al menos, realizar tratamientos de tres meses consecutivos dos veces al año.

PVPR: 42,95€ (15 viales)

HairHR y SkinHR by HELENA RODERO

HairHR y SkinHR es la nueva propuesta de la farmacéutica y especialista en salud capilar, Helena Rodero. No es ningún secreto que la suplementación enfocada en la belleza continúa ganando terreno, y en un momento en el que conceptos como bienestar integral, skinificación capilar o nutricosmética forman parte cada vez más del día a día cuando hablamos de autocuidado, las nuevas fórmulas ponen el foco en abordar piel y cabello desde dentro y con respaldo científico. En este contexto, Helena Rodero —considerada una de las impulsoras en España del movimiento de la “skinificación capilar”— nos presenta HairHR y SkinHR, sus dos nuevos complementos alimenticios desarrollados para Fullgas.

Dos formulaciones nacidas tras años de estudio, práctica clínica y divulgación científica, concebidas desde un enfoque farmacéutico y orientadas a responder a dos de las principales preocupaciones estéticas actuales: la caída capilar y el cuidado avanzado de la piel.



Por un lado HairHR ha sido desarrollado para abordar tanto situaciones de efluvio como caída de origen hormonal, además de mejorar la calidad y resistencia del cabello.

La fórmula incorpora 12 ingredientes seleccionados, entre ellos: -queratina hidrolizada Cynatine® HNS -hierro quelado Ferrochel® -silicio procedente de cola de caballo -saw palmetto (Serenoa repens) -zinc, cobre y aminoácidos azufrados -vitaminas específicas para el mantenimiento capilar

El producto es 100 % vegetariano y no contiene gluten ni lactosa.

Por su parte, SkinHR se posiciona dentro de la nueva generación de suplementos de colágeno con una formulación más limpia, su fórmula no contiene azúcares ni edulcorantes.

Su composición incluye: -5 gramos de colágeno hidrolizado VERISOL® B -ácido hialurónico -glicina -vitaminas A, C y E

Disponible en versión neutra y también en sabores naranja y frutos del bosque, el producto apuesta por una formulación centrada en el cuidado de la piel desde un enfoque más técnico y menos asociado al concepto tradicional de suplemento “beauty”.

El lanzamiento de estas nuevas fórmulas refleja cómo el mercado de la suplementación evoluciona hacia productos que contengan ingredientes respaldados por evidencia científica y formulaciones dirigidas a necesidades concretas.

COLLAGEN SUPERDOSE SOLAR

La firma MINERVA Research Labs mantiene una sólida apuesta por la investigación y el desarrollo de soluciones nutricosméticas orientadas al cuidado integral de la piel. Su filosofía combina innovación científica y formulaciones de alta calidad con el objetivo de actuar desde el interior sobre los principales signos del envejecimiento cutáneo.

Dentro de su portfolio destaca la gama GOLD COLLAGEN®, desarrollada junto a especialistas en dermatología, medicina estética y centros universitarios internacionales. Sus fórmulas, respaldadas por estudios clínicos publicados en revistas científicas, incorporan ingredientes cuidadosamente seleccionados para optimizar la salud y el aspecto de la piel.

La última novedad de la marca es Collagen SuperDose Solar, una fórmula creada por la farmacéutica Paz Arnau, pensada para ofrecer una protección celular global durante todo el año y combatir uno de los principales desencadenantes del envejecimiento prematuro: el fotoenvejecimiento.

Bajo el concepto de fotoprotección “IN & OUT”, la firma plantea este lanzamiento como un complemento al protector solar convencional, pensado para actuar desde el interior frente al impacto acumulativo de la radiación UVA y el estrés oxidativo, responsables del fotoenvejecimiento y la hiperpigmentación cutánea.

El complemento combina colágeno marino hidrolizado, ácido hialurónico, vitamina C y N-acetilglucosamina con Bioperine®, una patente diseñada para favorecer la absorción de los activos. Esta sinergia ayuda a estimular la producción natural de colágeno y contribuye a mejorar elasticidad, hidratación y firmeza cutánea, además de suavizar la apariencia de las arrugas.



La fórmula incorpora también un potente complejo antioxidante con astaxantina AstaReal®, licopeno, luteína y niacina, ingredientes orientados a proteger la piel frente al estrés oxidativo y los efectos de la radiación solar, responsables de la aparición de manchas, pérdida de luminosidad y flacidez. A ello se suman aceites ricos en ácidos grasos esenciales procedentes de onagra y borraja, que ayudan a reforzar la función barrera y prevenir la deshidratación.

La fórmula incorpora además una estrategia antioxidante basada en el denominado “efecto red”, una combinación sinérgica de activos que actúan sobre distintas vías oxidativas y potencian mutuamente su eficacia.

Concebido como un tratamiento de protección celular 360º, Collagen SuperDose Solar actúa no sólo frente al daño provocado por la radiación solar, sino también frente a otros factores responsables del envejecimiento prematuro, como la polución o el estrés oxidativo asociado al ritmo de vida actual. Su fórmula reúne 15 ingredientes activos y diferentes patentes que potencian su eficacia y biodisponibilidad, combinando antioxidantes, vitaminas, coenzima Q10, colágeno marino hidrolizado y N-acetilglucosamina para favorecer la síntesis natural de colágeno y mejorar la calidad de la piel desde el interior.

Pensado para integrarse en rutinas well-aging, tratamientos despigmentantes o protocolos estivales de prevención solar, Collagen SuperDose Solar está especialmente indicado para pieles sensibles, fototipos claros o personas que buscan un enfoque integral frente al denominado inflammaging, el proceso de inflamación crónica asociado al estrés oxidativo.

Como pauta de uso, se recomienda una cucharada sopera antes del desayuno para reforzar la protección antioxidante y prevenir manchas. En protocolos donde se busque mejorar firmeza y tratar los signos de envejecimiento, la recomendación sería dos cucharadas diarias.

No contiene gluten, lactosa ni edulcorantes artificiales.

WOMANHOODLAB®:

En el ámbito de la menopausia y la perimenopausia, la suplementación femenina evoluciona hacia fórmulas cada vez más específicas, funcionales y personalizadas. En este contexto surge WomanhoodLab, una de las plataformas pioneras en salud femenina en España fundada por Lucía Yturriaga y considerada por muchos como una auténtica “menopause wellness pioneer”. Su nueva línea de suplementación apuesta por un enfoque integral y respaldado por la ciencia, con fórmulas diseñadas para acompañar síntomas concretos de esta etapa mediante ingredientes no hormonales, probióticos específicos y activos de última generación.



La propuesta se articula como un protocolo para abordar cada síntoma concreto, con soluciones formuladas para responder de manera precisa a los cambios físicos, cognitivos y emocionales asociados a la menopausia:

Menopausia Core, una fórmula no hormonal y libre de soja que pone el foco en la microbiota intestinal como elemento clave en el equilibrio hormonal y metabólico. El objetivo es actuar sobre procesos como la inflamación, el metabolismo estrogénico y el bienestar general desde el eje intestino-organismo.

Sueño: una línea enfocada al descanso, considerada la primera fórmula en España que incorpora un probiótico capaz de estimular la producción natural de GABA. De este modo, aborda las alteraciones del sueño desde la conexión intestino-cerebro y sin recurrir a la melatonina.

Niebla mental: una de las demandas más habituales de la perimenopausia es la llamada “niebla mental”. Para ello, desarrolla una combinación de nootrópicos orientados a mejorar la memoria, la concentración, la energía cognitiva y la resistencia al estrés.

Líbido: El bienestar sexual ocupa también un lugar relevante, con una fórmula específica destinada a apoyar la libido, la lubricación y la respuesta sexual femenina, aspectos que históricamente han recibido menos atención dentro del abordaje de la menopausia.

Rendimiento muscular: Completando la propuesta, la línea dedicada al rendimiento muscular busca combatir la pérdida de masa muscular y densidad ósea mediante ingredientes orientados al soporte físico y la absorción nutricional, incorporando además enzimas digestivas para optimizar la asimilación de los activos.

HIFAS MENOPAUSE

Cuando se trata de suplementación natural, una de las firmas de referencia es Hifas da Terra, compañía biotecnológica especializada en el desarrollo de nutracéuticos a partir de hongos medicinales, cuyas fórmulas combinan ciencia y naturaleza para ofrecer soluciones enfocadas en el bienestar integral. En este contexto nace Hifas Menopause, un complemento alimenticio diseñado específicamente para ayudar a las mujeres durante esta etapa, abordando tanto los síntomas físicos como los emocionales asociados a este proceso.



La menopausia supone una transición importante en la vida de la mujer y puede venir acompañada de molestias como sofocos, alteraciones del sueño, irritabilidad, cansancio físico y mental o cambios en el estado de ánimo. Con el objetivo de ofrecer una alternativa natural y eficaz, el equipo científico de Hifas da Terra ha desarrollado una fórmula innovadora respaldada por la evidencia clínica.

Uno de los aspectos más destacados de Hifas Menopause es el estudio clínico dirigido por el ginecólogo Santiago Palacios, director de Menoclínica en España, en el que se observaron mejoras significativas en los síntomas asociados a la menopausia. Los resultados reflejaron una reducción global de los síntomas del 37% desde el primer mes de uso y de hasta un 56% a los seis meses. En el caso concreto de los sofocos, la disminución alcanzó un 25% a los tres meses y un 43% a los seis meses, evidenciando un efecto progresivo y sostenido en el tiempo.

La fórmula combina extractos de hongos medicinales como el Reishi (Ganoderma lucidum), la Melena de León (Hericium erinaceus) y el Cordyceps (Cordyceps sinensis), junto con Ashwagandha KSM-66 (Withania somnifera), probióticos y vitamina B6. Esta selección de ingredientes actúa de forma sinérgica favoreciendo la regulación neuroendocrina, la respuesta frente al estrés y el equilibrio hormonal.

Además de ayudar a aliviar síntomas como el insomnio, la fatiga o la irritabilidad, Hifas Menopause se presenta como una alternativa o complemento sin hormonas para aquellas mujeres que prefieren evitar las terapias hormonales tradicionales o buscan un enfoque más natural para esta etapa.

Otro de los valores diferenciales de la firma es su compromiso con la calidad y la seguridad. Todos los ingredientes utilizados cumplen con estándares farmacéuticos GMP, garantizando pureza, trazabilidad y control en cada fase del proceso. De este modo, Hifas da Terra reafirma su apuesta por el desarrollo de soluciones naturales basadas en la investigación científica y enfocadas en mejorar la calidad de vida de las mujeres durante la menopausia.

DIETMED

Y por último, dentro de las nuevas propuestas enfocadas en el bienestar femenino nos encontramos con DIETMED y su novedad, el complemento alimenticio Drenalight Woman, una fórmula líquida con sabor a frutas exóticas desarrollada para favorecer el drenaje y ayudar a aliviar algunas de las molestias más habituales asociadas a determinados momentos del ciclo hormonal o etapas de cambio en la mujer.

Factores como la retención de líquidos, la sensación de hinchazón, el cansancio o la pesadez pueden influir directamente en el bienestar diario. Además, el equilibrio hormonal desempeña un papel importante en cómo se siente el organismo en determinadas etapas de la vida.

Con el objetivo de ofrecer un apoyo integral, la fórmula combina extractos vegetales y vitaminas seleccionadas por su acción drenante y equilibrante.

Entre sus ingredientes destaca el abedul, tradicionalmente utilizado para favorecer la eliminación de líquidos, junto a la alcachofa, el diente de león y la reina de los Prados, conocidos por su acción depurativa y de apoyo al drenaje. A ello se suman activos como el hinojo, la salvia o la pasiflora, además de plantas utilizadas habitualmente en fórmulas orientadas al equilibrio femenino, como la cimicífuga, el sauzgatillo o el lúpulo.



La fórmula se completa con vitamina B6, que contribuye a la regulación de la actividad hormonal y ayuda a reducir la sensación de fatiga y cansancio. El resultado es una propuesta pensada para acompañar a la mujer en en diferentes etapas de su vida, cuando el organismo puede necesitar un apoyo adicional para recuperar sensación de ligereza, equilibrio y bienestar.

PVP: 26€. De venta en herbolarios y parafarmacias.