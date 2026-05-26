ABAB denuncia el uso de la Albereda de Bétera para actos de sufrimiento animal y alerta de riesgos para vecinos y menores

La asociación ABAB ha denunciado por las calles del municipio que, un año más, el Ayuntamiento de Bétera está permitiendo la celebración de actos de 'bous al carrer' organizados por una peña taurina “cada vez más reducida”, convirtiendo nuevamente al municipio en “uno de los principales referentes del maltrato animal en la comarca del Camp de Túria”.



Según la entidad, estos actos no tendrán lugar en una plaza o recinto taurino permanente, sino en la Albereda de Bétera, un espacio público abierto utilizado habitualmente por familias, niños y niñas como zona de encuentro, paseo y juego.

Como consecuencia directa de estas actividades, la explanada permanece inutilizada durante varias semanas, afectando también al funcionamiento habitual del mercado de los martes y privando a la ciudadanía de uno de los espacios más transitados y utilizados del municipio.

Durante la protesta las personas asistentes expusimos consignas contra la tortura animal que sufren los toros mediante fuego y cuerdas, pidiendo la abolición de los actos taurinos.

Desde ABAB denuncian especialmente “el sufrimiento físico y psicológico” al que son sometidos varios toros durante dos días por semana a lo largo de tres fines de semana consecutivos. La asociación considera “inaceptable que, en pleno 2026, se siga utilizando el dolor y el estrés animal como forma de entretenimiento público”.

Lógicamente, informes veterinarios y de biólogos confirman esta realidad, pero es una cuestión de sentido común.

RIESGOS DURANTE LA TORTURA TAURINA

La organización también alerta de las condiciones en las que se instala el recinto provisional. La Albereda, recuerdan, es una zona inundable cuando se producen lluvias intensas, circunstancia que —afirman— incrementa los riesgos derivados de la instalación de vallados, estructuras metálicas y otros elementos propios de este tipo de eventos.

Asimismo, vecinos de la zona han trasladado su preocupación por la seguridad general del recinto y por la posible existencia de actividades irregulares relacionadas con el cobro de entradas bajo la fórmula de “donativos”, así como por la supuesta venta de alcohol, “sin que exista una total transparencia sobre el cumplimiento de todas las medidas legales y de seguridad exigibles”.



ABAB critica además que estos actos cuenten con apoyo institucional y respaldo del Ayuntamiento de Bétera, lo que, a su juicio, implica que recursos públicos puedan terminar destinándose, directa o indirectamente, a actividades “basadas en el sufrimiento animal”.

“Resulta profundamente indignante que dinero de todos los vecinos pueda contribuir a sostener prácticas que una parte creciente de la sociedad considera crueles, anacrónicas e incompatibles con una sensibilidad moderna hacia los animales”, señalan desde la asociación.

La entidad considera “profundamente irresponsable” que se siga priorizando este modelo de espectáculo frente al bienestar animal, la seguridad ciudadana y el uso racional de los espacios públicos. En este sentido, defienden que Bétera “merece avanzar hacia unas fiestas modernas, inclusivas y respetuosas, alejadas de prácticas basadas en el sufrimiento y la violencia hacia los animales”.

CONCENTRACIÓN POR EL PUEBLO

Para dar visibilidad a esta denuncia, ABAB ha convocado realizado una nueva concentración ciudadana el domingo 24 de mayo de 2026 con el objetivo de reclamar “unas fiestas sin violencia hacia los animales” y denunciar que Bétera “no puede convertirse en capital de ningún tipo de maltrato animal”.

La protesta comenzó a las 11:00 horas y tuvo como punto de inicio la Estación de Metro de Bétera, desde donde se reunieron vecinos, colectivos y personas sensibilizadas con la defensa animal para exigir “un modelo de convivencia más ético, seguro y respetuoso”.

Con esta son ya cinco concentraciones consecutivas impulsadas por la asociación en defensa de unas celebraciones libres de tortura animal.

ABAB ha anunciado que continuará denunciando públicamente cualquier situación que implique maltrato animal o una utilización inadecuada de espacios públicos para este tipo de actividades.



Durante estos días escribiré varios artículos porque toca estar junto a la comunidad educativa y sus reivindicaciones. Cualquier AMPA de València que haya remitido una nota a los medios de comunicación denunciando dejadez institucional puede escribirme a defensaanimal2023@gmail.com.

En definitiva, los actos taurinos suponen la tortura animal, despilfarro de recursos, vulneración de derechos de la infancia, molestias al vecindario y todo tipo de inseguridad.

A cualquier político con sentido común le daría vergüenza que su pueblo sea noticia por estas cosas y no por avances en la sociedad, pero desde la corporación municipal del PP lejos de avergonzarse continuaron realizando las mismas políticas retrógradas y esperemos que el resto de fuerzas puedan estar a la altura para que este despropósito termine.