Disfunción eréctil en la población masculina española: prevalencia, causas y opciones de tratamiento actuales



La disfunción eréctil afecta a un número significativo de hombres en España y representa uno de los problemas de salud sexual masculina más comunes, aunque todavía envuelto en tabúes.

Según datos del estudio Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina (EDEM), alrededor del 19% de los varones entre 25 y 70 años presenta algún grado de esta condición, lo que equivale aproximadamente a entre 1,5 y 2 millones de españoles. Otras fuentes, como la Asociación para la Investigación en Disfunciones Sexuales en Atención Primaria (AISD-AP), señalan que uno de cada cinco hombres mayores de 18 años la experimenta en algún momento de su vida.

Esta condición no solo impacta la intimidad y la autoestima, sino también la calidad de vida general y las relaciones de pareja. Afortunadamente, se trata de un problema frecuente, tratable y, en muchos casos, prevenible. Este artículo analiza la prevalencia de la disfunción eréctil en España, sus principales causas y las opciones terapéuticas disponibles en 2026, con el objetivo de ofrecer información clara y basada en evidencia científica que ayude a los hombres y sus parejas a tomar decisiones informadas. Prevalencia de la disfunción eréctil en España La disfunción eréctil muestra una clara relación con la edad. El estudio EDEM, uno de los más representativos realizados en nuestro país, reveló que la prevalencia se sitúa en torno al 8,6 % en hombres de 25 a 39 años, sube al 13,7 % entre los 40 y 49 años, alcanza el 24,5 % en el grupo de 50 a 59 años y llega hasta el 49 % en hombres de 60 a 70 años. Estos datos confirman que, aunque la prevalencia aumenta con los años, no se trata de una consecuencia inevitable del envejecimiento. De hecho, más del 50 % de los hombres en edades avanzadas mantienen una función eréctil satisfactoria.

En atención primaria, el 42,68 % de los varones que consultan por este motivo presenta grados variables de disfunción eréctil, con un componente orgánico predominante en el 60 % de los casos. Aunque no existen grandes diferencias regionales marcadas, factores como el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas sugieren que estos números podrían mantenerse o incrementarse ligeramente en los próximos años. Factores de riesgo y causas principales La disfunción eréctil suele ser multifactorial y se clasifica principalmente en causas orgánicas, psicológicas y mixtas, siendo las primeras las más habituales en hasta el 80 % de los casos. Entre los factores de riesgo más importantes destacan las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto y la aterosclerosis, que afectan el flujo sanguíneo al pene. La obesidad y el síndrome metabólico también juegan un papel relevante, especialmente el exceso de grasa abdominal.

Los hábitos de vida poco saludables, como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el sedentarismo, incrementan notablemente el riesgo. Por otro lado, los factores psicológicos, entre ellos el estrés, la ansiedad, la depresión o los problemas de pareja, pueden agravar la situación o incluso causarla de forma independiente. Además, la andropausia con el descenso natural de testosterona, ciertos medicamentos y otras patologías contribuyen al problema. Es importante destacar que la disfunción eréctil comparte muchos factores de riesgo con las enfermedades cardiovasculares, por lo que a menudo actúa como una señal de alerta temprana de posibles problemas vasculares más graves. Diagnóstico y barreras para buscar ayuda A pesar de su alta prevalencia, muchos hombres en España no consultan al especialista. El estudio EDEM destacó que más del 55 % de los afectados, especialmente en edades avanzadas, nunca había expresado preocupación ni buscado atención médica. Las principales barreras incluyen el estigma social, la vergüenza, la creencia de que es algo normal con la edad o el miedo a posibles juicios.

El diagnóstico suele comenzar en atención primaria o con un urólogo o andrólogo mediante una historia clínica detallada, cuestionarios validados como el IIEF (Índice Internacional de Función Eréctil) y, en algunos casos, pruebas complementarias como análisis de sangre, ecografías o valoración psicológica. Superar estas barreras es fundamental, ya que un diagnóstico precoz mejora significativamente los resultados del tratamiento y la calidad de vida. Opciones de Tratamiento Actuales Hoy en día existen soluciones efectivas y personalizadas para la disfunción eréctil. El tratamiento debe adaptarse a la causa, la severidad y las preferencias de cada paciente. Los cambios en el estilo de vida constituyen la base de todo tratamiento y suelen incluir ejercicio regular de al menos 150 minutos semanales, una dieta mediterránea equilibrada, el control de peso, el abandono del tabaco y la moderación en el consumo de alcohol, junto con una mejor gestión del estrés y del sueño.

Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (iPDE5), como el sildenafilo o el tadalafilo, siguen siendo la primera línea de tratamiento farmacológico. Estos medicamentos mejoran el flujo sanguíneo y resultan efectivos en un alto porcentaje de casos, con buena tolerancia. Otras alternativas incluyen terapias locales como cremas o inyecciones intracavernosas, las ondas de choque de baja intensidad como terapia regenerativa prometedora, el tratamiento hormonal cuando existe déficit de testosterona y, en casos más complejos, la implantación de prótesis de pene como opción de tercera línea.