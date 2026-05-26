El email marketing funciona. El problema es la herramienta

El email marketing lleva años sobreviviendo a cada nueva tendencia digital. Pasó cuando llegaron las redes sociales, volvió a pasar con la irrupción del vídeo corto y también con la explosión de la inteligencia artificial. Y, sin embargo, sigue siendo uno de los canales con mejor retorno para las marcas. No es casualidad. El correo electrónico continúa siendo el espacio donde las empresas pueden hablar directamente con sus clientes sin depender de algoritmos cambiantes ni de presupuestos publicitarios cada vez más altos. Por eso, cada vez más equipos están empezando a replantearse qué necesitan realmente de una herramienta de email marketing. No buscan decenas de funciones que apenas usarán ni plataformas que requieran horas de formación. Buscan poder trabajar rápido, lanzar campañas sin fricción y tener control sobre sus resultados sin depender constantemente de perfiles técnicos.

En ese contexto, empieza a crecer una tendencia clara dentro del sector: la búsqueda de herramientas más simples, rápidas y fáciles de gestionar en el día a día. Frente a plataformas cada vez más complejas, muchos equipos están priorizando soluciones que les permitan ejecutar campañas sin fricción y recuperar tiempo operativo.

El problema no es el email. El problema es que muchos equipos de marketing están demasiado ocupados lidiando con herramientas complejas en lugar de centrarse en crear campañas que funcionen.

Ahí es donde algunas plataformas han empezado a ganar relevancia entre marketers que buscan volver a centrarse en la estrategia y no en la herramienta. Es el caso de Benchmark Email, que ha encontrado espacio especialmente entre equipos que priorizan agilidad, simplicidad y autonomía.

Los datos lo confirman. Según Benchmark Email, a partir de información agregada de 68.000 usuarios y más de 90 industrias, la tasa media de apertura global se sitúa en el 25,54%. En España, el promedio alcanza el 22,25%, una cifra que demuestra que el canal mantiene una conexión sólida con los consumidores.



Asi aparece una conversación cada vez más habitual entre profesionales del sector: la necesidad de un email marketing fácil. Porque, aunque las posibilidades técnicas han aumentado, también lo ha hecho la sensación de agotamiento entre quienes utilizan estas plataformas a diario.

Durante los últimos años, herramientas populares como Mailchimp o Brevo han ido ampliando funcionalidades, automatizaciones avanzadas, integraciones infinitas, paneles llenos de métricas y configuraciones que prometen control absoluto. Sobre el papel suena bien. En la práctica, muchos marketers españoles sienten que necesitan invertir demasiado tiempo simplemente para enviar una campaña sencilla.

La situación se complica todavía más para pequeñas empresas, ecommerce emergentes, agencias y equipos reducidos. Mientras las exigencias aumentan, algunos de los proveedores más conocidos del mercado han reducido de forma drástica sus planes gratuitos y han incrementado los precios de pago entre un 10% y un 30% en los últimos años. Lo que antes servía para empezar a trabajar sin demasiadas barreras ahora obliga a asumir costes elevados mucho antes de obtener resultados.

El efecto es claro: frustración. No porque el email marketing haya dejado de funcionar, sino porque muchas herramientas parecen diseñadas para especialistas técnicos y no para personas que necesitan resolver tareas rápidas dentro de jornadas ya saturadas de trabajo.

En España, donde gran parte del tejido empresarial está formado por pymes y negocios con recursos limitados, esta complejidad pesa especialmente. Hay marketers que dedican más tiempo a entender la plataforma que a pensar en el mensaje. Otros terminan infrautilizando funciones por miedo a equivocarse o directamente abandonan ciertas estrategias porque sienten que el proceso consume demasiadas horas.

En ese contexto, algunas plataformas han empezado a posicionarse desde un enfoque distinto: simplificar. Y ahí es donde Benchmark Email ha encontrado espacio entre equipos que buscan recuperar tiempo y autonomía sin renunciar a resultados.

La propuesta parte de una idea sencilla: el software debería ayudar al marketer, no convertirse en otro problema que gestionar. Por eso, una de las características más valoradas de la plataforma es su editor intuitivo. El sistema de arrastrar y soltar permite crear emails profesionales en pocos minutos, sin necesidad de escribir código ni tener conocimientos de diseño. Para muchos equipos, esa reducción de la curva de aprendizaje marca una diferencia enorme.

Además, el diseño optimizado para móviles elimina otra preocupación habitual. Hoy gran parte de los correos se abren desde smartphones, pero todavía existen herramientas que obligan a revisar manualmente cómo se verá cada campaña en diferentes dispositivos. Benchmark Email automatiza ese proceso para que los mensajes se adapten correctamente sin trabajo adicional.

La gestión de contactos también responde a una lógica práctica. Importar bases de datos, organizar usuarios mediante listas o etiquetas y segmentar campañas son tareas que pueden hacerse rápidamente, incluso para personas sin experiencia técnica. Y eso importa porque la relevancia sigue siendo una de las claves del rendimiento en email marketing. Cuanto más específico es el mensaje, mayores son las posibilidades de interacción.

A esa segmentación se suma la posibilidad de personalizar los emails utilizando datos de cada contacto. No se trata solo de añadir el nombre en el asunto, sino de construir mensajes que resulten menos impersonales y más cercanos. En un momento donde los usuarios reciben decenas de impactos digitales al día, esa sensación de comunicación individual puede marcar la diferencia entre abrir un correo o ignorarlo.

Otro punto práctico es la biblioteca de imágenes integrada. Muchos marketers trabajan saltando constantemente entre herramientas externas para buscar recursos visuales, almacenar archivos o editar elementos básicos. Centralizar ese proceso dentro de la propia plataforma reduce tiempo y simplifica el flujo de trabajo diario.

La actividad de contactos en tiempo real también aporta algo especialmente útil para equipos pequeños: capacidad de reacción inmediata. Saber quién abre, hace clic o interactúa con una campaña mientras esta está activa permite ajustar decisiones rápidamente y entender mejor qué está funcionando.

Pero quizá uno de los elementos más diferenciales en un momento de automatización masiva sea el soporte humano. Cada vez más usuarios se encuentran atrapados entre respuestas automáticas, chatbots y procesos interminables cuando necesitan ayuda. Benchmark Email mantiene la idea de atención directa con personas reales, algo que muchos equipos valoran especialmente cuando surge un problema urgente antes de un envío importante.

A eso se añade una política de precios más transparente. Frente a modelos donde se cobra incluso por contactos inactivos o desuscritos, la plataforma apuesta por una estructura más clara y previsible. Para negocios que controlan cada euro invertido en marketing, esa diferencia puede ser decisiva.

También influye la posibilidad de empezar gratis y sin tarjeta de crédito. En un mercado donde muchas herramientas limitan cada vez más el acceso inicial, eliminar esa barrera permite probar el servicio con tranquilidad y entender si realmente encaja con las necesidades del equipo.

Todo esto ocurre en un momento en el que el email marketing sigue demostrando eficacia. Lejos de desaparecer, el canal mantiene niveles de apertura sólidos y continúa siendo uno de los espacios digitales con mayor capacidad para generar relación directa, ventas y fidelización.

La cuestión ya no es si merece la pena apostar por el email marketing. La mayoría de los marketers lo tienen claro. El verdadero debate está en cuánto tiempo y energía deberían invertir simplemente para utilizar la herramienta. Porque cuando el software deja de complicar el trabajo, los equipos pueden volver a centrarse en lo importante: entender a su audiencia, crear mensajes relevantes y construir relaciones duraderas con sus clientes.