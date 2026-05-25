Ofitronic refuerza su liderazgo tras recibir dos premios de Kyocera Document Solutions España

La compañía ha sido reconocida con el premio a la Excelencia de Servicios y el premio a la Mejor Campaña de Marketing y posicionamiento de marca, consolidando su compromiso con el servicio técnico especializado, la comunicación estratégica y el crecimiento junto a Kyocera.

Terrassa, 21 de mayo de 2026. Ofitronic ha sido reconocida con dos importantes galardones en la Convención de Partners 2026 de Kyocera Document Solutions España, celebrada en Madrid, en la Ciudad Financiera del Banco Santander. El encuentro reunió al canal de partners de Kyocera bajo una propuesta centrada en la fórmula Valor × Producto × Experiencia, tres pilares que conectan directamente con la forma de trabajar de Ofitronic.

Durante la jornada, Ofitronic recibió el premio a la Excelencia de Servicios y el premio a la Mejor Campaña de Marketing y Posicionamiento de marca, dos reconocimientos que ponen en valor tanto la calidad de su servicio y atención al cliente como su capacidad para comunicar, impulsar y posicionar su propuesta de valor en el mercado.

Los premios fueron recogidos por los CEO’s de la empresa, Iolanda Hernández y Albert Pintó, en representación de todo el equipo. Ambos galardones reflejan el compromiso diario de la compañía con sus clientes, así como su apuesta por ofrecer soluciones de impresión, gestión documental y servicios tecnológicos adaptados a las necesidades reales de cada negocio.

Ofitronic es Business Partner Corporate de Kyocera y está especializada en soluciones de impresión basadas en productos eficientes, fiables y rentables a largo plazo para empresas, así como en soluciones documentales para facilitar su gestión. La compañía cuenta con profesionales certificados y trabaja bajo un enfoque de mejora continua para ofrecer un servicio cada vez más ágil, profesional y especializado.

El reconocimiento a la Excelencia de Servicios destaca especialmente la labor del equipo de Ofitronic en el acompañamiento a empresas, el soporte técnico especializado y la capacidad de respuesta ante las necesidades tecnológicas de sus clientes. Su servicio técnico Kyocera oficial permite trabajar con rapidez y bajo los estándares de calidad exigidos por el fabricante, ofreciendo soluciones documentales y de impresión Kyocera.

Por su parte, el premio a la Mejor Campaña de Marketing. Posicionamiento de marca reconoce la capacidad de Ofitronic para comunicar su propuesta de valor, reforzar su presencia en el mercado y acercar al tejido empresarial soluciones tecnológicas orientadas a la transformación digital, la productividad y la eficiencia.

Además de los dos galardones, Ofitronic recibió un detalle muy especial: un reloj del Club 1 Millón, símbolo del camino compartido con Kyocera y del crecimiento sostenido de la compañía dentro del canal.

“Estos premios son el resultado del compromiso, la experiencia y el trabajo de todo nuestro equipo. Seguimos avanzando con la misma ilusión y con un objetivo claro: ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y continuar creciendo junto a Kyocera”, señala Iolanda Hernández.

Con más de 30 años de experiencia, Ofitronic ha evolucionado desde sus orígenes como empresa de mantenimiento y distribución de equipos de reprografía hasta convertirse en un partner tecnológico integral para empresas. Su propuesta combina soluciones documentales y de impresión, consultoría tecnológica, servicio técnico especializado y soporte IT.

La compañía agradece a Kyocera Document Solutions España la confianza y la creación de espacios que reconocen el esfuerzo, la especialización y la aportación de valor del canal.

Ofitronic continúa sumando, creciendo y acompañando a sus clientes con tecnología, servicio y experiencia.

Sobre Ofitronic

Ofitronic es una empresa tecnológica con más de 30 años de experiencia, especializada en soluciones documentales y de impresión, servicios IT y consultoría para la transformación digital de empresas. Como Business Partner Corporate de Kyocera, ofrece soluciones documentales, mantenimiento integral y servicio técnico especializado, con un equipo altamente cualificado y capacidad para dar servicio a nivel nacional.

