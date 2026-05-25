Una pyme aragonesa entre gigantes; Panel Sandwich Group brilla en La Noche CNC y los Premios CEX 2026

Panel Sandwich Group cerró la semana pasada una de las etapas más destacadas de su trayectoria reciente tras participar en dos citas nacionales de referencia: La Noche CNC, organizada por la Confederación Nacional de la Construcción, y la final de los Premios CEX 2026, celebrada en Palma de Mallorca.

En apenas unos días, la empresa zaragozana compartió escenario con grandes referentes del sector de la construcción y defendió su modelo de gestión organizativa ante entidades de excelencia de toda España. Dos hitos que refuerzan el reconocimiento externo a una forma de crecer basada en la digitalización, la profesionalización, la logística y el trabajo de equipo.

Finalista en La Noche CNC junto a FCC y Lantania El primer gran hito llegó en La Noche CNC, donde la firma aragonesa fue uno de los tres finalistas en la categoría de Actividad Internacional, junto a dos gigantes del sector como FCC y Lantania, que finalmente resultó ganadora del galardón.

Aunque no obtuvo el premio principal, formar parte de esa terna supone un reconocimiento de enorme valor para una pyme nacida en Zaragoza. Competir en una categoría nacional junto a grupos empresariales de esa dimensión confirma el crecimiento internacional alcanzado por la compañía y su capacidad para hacerse un hueco en foros donde participan algunas de las principales firmas del país.

Además, fue la única empresa de Zaragoza y de Aragón presente entre los finalistas y galardonados de esta edición, un hecho que añade una lectura especialmente relevante para el tejido empresarial aragonés.

Accésit en los Premios CEX 2026 como representante de Aragón La semana culminó en Palma de Mallorca, donde la empresa participó como una de las seis organizaciones finalistas de los Premios CEX 2026, dedicados este año a la gestión del relevo en las organizaciones.

La candidatura defendida ante representantes de los centros de excelencia de doce comunidades autónomas puso el foco en el paso de un modelo fundacional a una organización más profesionalizada, escalable y preparada para el futuro.

Aunque el premio principal fue para HRE Automation, la compañía recibió el accésit como candidatura representante de Aragón, consolidando su papel como ejemplo de buenas prácticas empresariales en materia de relevo del conocimiento, profesionalización interna y continuidad organizativa.

Para Óscar López-Blanco Ezquerra, CEO y fundador de Panel Sandwich Group, la semana deja una lectura muy clara:

“Ha sido una semana muy especial para todos nosotros. En pocos días hemos compartido espacio con grandes compañías del sector de la construcción en La Noche CNC y hemos defendido en Palma nuestra buena práctica de gestión del relevo ante los Premios CEX. No nos llevamos los premios principales, pero sí algo muy valioso: la confirmación de que una pyme aragonesa puede competir, aprender y ser reconocida en foros nacionales de primer nivel. Para todo el equipo es un orgullo enorme”.

Crecer sin perder identidad La candidatura presentada en los Premios CEX puso el foco en uno de los grandes retos de cualquier empresa en crecimiento: evitar que el conocimiento crítico dependa de unas pocas personas y construir una organización capaz de sostener nuevas etapas.

Como explica Nacho Lobato, CMO de Panel Sandwich Group:

“Este reconocimiento pone en valor una parte del crecimiento que muchas veces no se ve desde fuera: cómo se ordena el conocimiento, cómo se profesionalizan los equipos y cómo la digitalización ayuda a crecer sin perder criterio ni identidad”.

Por su parte, David Azcona, COO, destaca la importancia de convertir la experiencia diaria en una operativa más sólida:

“Para escalar no basta con vender más. Hay que convertir la experiencia diaria en procesos, coordinar mejor los equipos y construir una operativa que pueda replicarse”.

El valor del trabajo bien hecho Para la empresa, esta semana no representa un punto de llegada, sino un impulso para seguir avanzando. La compañía continuará reforzando su actividad internacional, consolidando su presencia en mercados estratégicos y profundizando en la profesionalización de su estructura interna.

Haber compartido escenario con gigantes de la construcción en La Noche CNC y haber sido reconocida en los Premios CEX 2026 como candidatura aragonesa demuestra que el tamaño de una empresa no siempre determina su capacidad para competir.

La estrategia, el equipo, la especialización y la constancia también pueden llevar a una pyme de Zaragoza a sentarse en la misma mesa que grandes referentes nacionales.

Y esa, para Panel Sandwich Group, es una de las mejores noticias posibles.

