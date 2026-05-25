Seif English Academy abre todo el verano con cursos intensivos de inglés para adultos

El verano suele cambiar el ritmo de la ciudad y también la manera de afrontar nuevos objetivos personales y profesionales. Muchas personas aprovechan estos meses para dedicar tiempo a mejorar competencias que durante el año quedan relegadas por la rutina. Entre ellas, el aprendizaje de idiomas ocupa un lugar destacado.

En este sentido, Seif English Academy mantiene abierta su oferta presencial y online durante toda la temporada estival con sus programas de intensivos de inglés verano, dirigidos a jóvenes a partir de 18 años, aunque también admite estudiantes de 17 años en determinados cursos específicos.

Un verano pensado para hablar inglés con soltura y naturalidad Cada vez más personas buscan academias de inglés verano en Madrid que permitan avanzar de forma práctica y compatible con horarios flexibles. Seif English Academy desarrolla sus cursos en pleno centro de Madrid, en Gran Vía 50, con clases organizadas en grupos reducidos de una media de cinco alumnos y un máximo de ocho participantes por aula.

La academia ofrece distintas modalidades para adaptarse a las necesidades de cada estudiante: cursos intensivos de lunes a viernes, clases en días alternos y sesiones centradas exclusivamente en conversación los viernes. Todas las clases tienen una duración de dos horas y están impartidas por profesores nativos titulados con experiencia en formación lingüística.

Los programas integran comprensión oral, escritura, escucha, gramática y conversación práctica para favorecer el uso real del idioma en situaciones cotidianas. Además, incorporan materiales actualizados de Oxford y corrección de errores en tiempo real. Quienes buscan cursos intensivos de inglés en verano suelen valorar especialmente las clases dinámicas, la interacción constante y la posibilidad de avanzar de nivel durante los meses estivales.

Además, la academia permanece abierta de junio a septiembre tanto en modalidad presencial como online en directo, con horarios de mañana y tarde entre las 10 y las 22 horas, reforzando así su propuesta de intensivos de inglés verano adaptados a diferentes ritmos de aprendizaje.

Formación flexible para quienes quieren estudiar inglés durante el verano La flexibilidad horaria se ha convertido en uno de los aspectos más valorados por quienes deciden estudiar inglés en verano. Por ello, Seif English Academy ofrece programas de uno, dos o tres meses, junto a promociones especiales para cursos online, como descuentos trimestrales y acceso gratuito al libro digital editable de Oxford en determinadas modalidades.

La escuela realiza una prueba de nivel gratuita para situar a cada alumno en el grupo adecuado y organiza sus cursos en diez niveles diferentes, desde principiantes hasta niveles avanzados. También desarrolla evaluaciones periódicas para medir el progreso y facilitar cambios de nivel cuando resulta necesario.

La propuesta académica incluye preparación específica para Oxford Test of English, Cambridge y Aptis, además de clases de conversación y cursos intensivos adaptados a distintos objetivos. Esta combinación de opciones ha consolidado a la escuela como una alternativa habitual para quienes buscan una academia de inglés verano con un método práctico, grupos reducidos y horarios amplios.

El interés creciente por una academia de inglés verano para adultos y jóvenes refleja además cómo los meses estivales se han convertido en uno de los periodos más aprovechados para reforzar el inglés con continuidad, flexibilidad y un aprendizaje enfocado en la comunicación real.

