Rosario Suárez Ramos debuta en la novela histórica romántica con ´Bajo el cielo de Escocia´

CÍRCULO ROJO - La autora presenta una historia ambientada en la Escocia medieval donde el amor, la intriga y los conflictos de poder marcan el destino de sus protagonistas

La escritora Rosario Suárez Ramos publica Bajo el cielo de Escocia, una novela romántica histórica ambientada en las Tierras Altas escocesas que combina intriga, emociones y ambientación medieval en una trama protagonizada por personajes marcados por sus secretos y conflictos internos.

La obra sigue la historia de Ewan Sinclair, un noble escocés que, tras sufrir una emboscada, encuentra refugio en la cabaña de Sheyla, una joven curandera que vive apartada de la nobleza y de las intrigas políticas. A partir de ese encuentro, ambos personajes desarrollan una relación condicionada por las diferencias sociales, las mentiras y los peligros que rodean al clan Sinclair.

Según explica la autora, la novela nació en un momento personal de cambio. Después de varios años alejada de la escritura, retomó esta vocación durante un periodo de baja laboral. “La inspiración volvió casi de repente”, señala Suárez Ramos, quien afirma que la historia comenzó a fluir con rapidez una vez inició el proyecto.

Rosario Suárez Ramos lleva escribiendo desde la infancia. Durante su etapa escolar ya redactaba cuentos y, años más tarde, escribió su primera novela romántica. En 2003 obtuvo su primer reconocimiento público al quedar finalista en un certamen literario con un relato centrado en la situación de la mujer en la época de la esclavitud.

En Bajo el cielo de Escocia, la autora apuesta por una narrativa sencilla y accesible, con especial atención al componente emocional de la historia. La novela aborda temas como la confianza, el peso de las diferencias sociales, la lucha interior y la búsqueda de la identidad personal en un contexto dominado por las normas y jerarquías de la época.

La ambientación medieval y el paisaje escocés desempeñan un papel relevante dentro de la narración. Castillos, bosques y clanes sirven de escenario para una trama donde el romanticismo convive con la tensión política y los conflictos entre linajes nobles. La autora reconoce que Escocia fue una de las principales fuentes de inspiración para construir la historia por “la fuerza y el misterio” que transmite su imaginario histórico.

La novela está dirigida a lectores interesados en la ficción romántica histórica, especialmente a quienes disfrutan de relatos ambientados en épocas medievales y protagonizados por personajes que deben enfrentarse tanto a amenazas externas como a sus propios sentimientos.

Con esta publicación, Rosario Suárez Ramos presenta una obra centrada en las emociones y en el viaje personal de sus protagonistas, en un relato donde el amor y la lealtad se enfrentan a las normas sociales y a las consecuencias de los secretos.

AUTORA Nací en Coria del Río (Sevilla) y, desde los once años, vivo en Gelves, el lugar donde he echado raíces y con el que me siento profundamente vinculada.

En 2003 fui finalista en el concurso de relatos cortos organizado por el Ayuntamiento de Gelves con motivo del Día de la Mujer y financiado por la Diputación de Sevilla, un reconocimiento que marcó el inicio de mi vocación literaria.

Soy sanitaria en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, una profesión que me ha enseñado que cada persona guarda una historia única, llena de matices, fuerza y emoción.

Practico tiro con arco, disciplina que me ha aportado constancia y determinación, valores que también definen mi forma de escribir.

Bajo el cielo de Escocia es mi primera novela publicada, una obra que invita al lector a viajar entre paisajes inolvidables y emociones capaces de transformar destinos.

SINOPSIS Una herida en mitad del bosque cambia el destino de dos vidas que nunca debieron cruzarse.

Ewan Sinclair, lord de un antiguo clan de las Tierras Altas, huye de una emboscada que amenaza su linaje y su vida. Gravemente herido, encuentra refugio en la cabaña de Sheyla, una joven curandera que vive en armonía con la naturaleza y al margen del mundo de los nobles. Entre silencios, cuidados y verdades a medias, nace un vínculo tan intenso como frágil, marcado por un secreto que acabará por romperlo todo.

Cuando la verdad sale a la luz, el orgullo, la desconfianza y las diferencias sociales los separan. El tiempo, la distancia y la culpa hacen mella en ambos, hasta que el destino vuelve a unirlos en circunstancias aún más peligrosas. Con clanes enfrentados, intrigas políticas y un enemigo dispuesto a destruirlos, Ewan y Sheyla deberán decidir si el amor puede sobrevivir al deber, al miedo y a las reglas de un mundo que no perdona.

Una novela romántico-histórica ambientada en las Highlands escocesas, donde el honor y el linaje chocan con la verdad del corazón y donde amar significa arriesgarlo todo, incluso cuando el precio es demasiado alto.

