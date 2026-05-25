Allianz Direct entre las aseguradoras de coche mejor valoradas por sus clientes en España

Un estudio elaborado con más de 2.000 conductores españoles sitúa a Allianz Direct en segunda posición en el ranking de recomendación del sector. Transparencia y precio justo son los atributos que sus clientes destacan de forma más diferencial frente a la media del mercado.

Allianz Direct, la aseguradora 100 % digital del Grupo Allianz, publica los resultados del Estudio sobre Hábitos de Contratación y Percepción de los Conductores Españoles, elaborado en colaboración con Smartme Analytics a partir de más de 2.000 entrevistas realizadas en agosto de 2025. Entre sus conclusiones, el informe incluye un ranking de satisfacción y recomendación de las principales aseguradoras del mercado, medido a través del Net Promoter Score (NPS): el indicador estándar que mide la probabilidad de que un cliente recomiende su aseguradora a familiares o amigos.

La posición de Allianz Direct en el ranking de satisfacción El estudio analiza el NPS de las doce principales aseguradoras del mercado español. Allianz Direct obtiene un NPS de 32, situándose en segunda posición del ranking. El 46% de sus clientes son promotores activos —dispuestos a recomendar la compañía a su entorno—, frente a un 13% de detractores. Este resultado en seguros de coche en España refleja un elevado grado de fidelidad entre quienes ya han optado por la aseguradora digital del Grupo Allianz, logrando la segunda posición en satisfacción pese a contar con una base de clientes menor que la de las grandes compañías tradicionales.

Qué valoran los clientes de Allianz Direct El estudio también recoge qué atributos destacan los clientes de cada aseguradora cuando se les pide que describan a su compañía. En el caso de Allianz Direct, dos factores sobresalen de forma clara respecto a la media del conjunto de aseguradoras analizadas:

30,4 % de los clientes de Allianz Direct destacan la transparencia como uno de sus principales atributos — frente al 11,7% media en el conjunto del sector. Fuente: Smartme Analytics, agosto 2025.

27,5 % de los clientes de Allianz Direct destacan que los precios son acordes a las coberturas contratadas — por encima del 24,6% media sectorial. Fuente: Smartme Analytics, agosto 2025.

La transparencia es el atributo donde Allianz Direct muestra una diferencia más pronunciada: sus clientes la citan casi tres veces más que la media del mercado. Junto con la adecuación del precio a las coberturas, estos dos factores configuran el perfil de valor que sus asegurados asocian a la compañía: claridad en las condiciones y percepción de que lo que pagan corresponde a lo que reciben.

¿Es fiable Allianz Direct? El respaldo del Grupo Allianz Allianz Direct forma parte del Grupo Allianz, uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo, con presencia en más de 70 países. Este respaldo implica una solvencia financiera de primer nivel y el acceso a estructuras de gestión de siniestros y atención al cliente propias de un operador global.

Según el YouGov BrandIndex 2025 —un estudio de seguimiento continuo de marca elaborado a lo largo de todo el año 2025 sobre una muestra representativa de la población española—, Allianz encabeza el ranking de satisfacción neta entre clientes de seguros en España, con una puntuación de 74,8. Es el primer año que Allianz lidera esta clasificación, elaborada por una fuente independiente del propio grupo.

74,8 Allianz lidera el ranking de satisfacción neta entre clientes de seguros en España en 2025, según YouGov BrandIndex — fuente independiente de seguimiento continuo de marca.

Este dato corresponde al Grupo Allianz en España en su conjunto y proviene de una fuente independiente, por lo que constituye una referencia complementaria a los resultados del estudio propio de Allianz Direct.

Gestión 100 % digital: cómo funciona Allianz Direct Allianz Direct opera con un modelo completamente digital: contratación, modificación de datos, declaración de siniestros y seguimiento de expedientes se gestionan a través de su web sin necesidad de desplazamientos ni llamadas. Este modelo permite una estructura operativa más eficiente, cuyos ahorros se trasladan directamente a la tarifa del cliente.

El propio estudio recoge que, entre los conductores que ya contratan online, los principales motivos de elección del canal digital son la relación calidad-precio (51,1 %), la comodidad (41,4 %) y la rapidez (35,3 %). Son exactamente los mismos atributos sobre los que Allianz Direct ha construido su modelo de negocio desde su lanzamiento en España.

Metodología Estudio sobre Hábitos de Contratación y Percepción de los Conductores Españoles. Realizado por Allianz Direct en colaboración con Smartme Analytics. 2.020 entrevistas online (CAWI), duración media 5 minutos, a población internauta de 18 a 65 años residente en España, del 4 al 18 de agosto de 2025. Error muestral: ±2,18 % con nivel de confianza del 95 %. Muestra ponderada por edad y género. El análisis de NPS y atributos se basa en la submuestra de clientes actuales de cada compañía.

YouGov BrandIndex España 2025. Datos de seguimiento continuo de marca recogidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La puntuación de satisfacción neta refleja la diferencia entre clientes satisfechos e insatisfechos (Positiva – Negativa). Muestra mínima por marca: n ≥ 100. Fuente: ES Consumer Insurance Rankings, mayo 2026.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la plataforma de seguros online del Grupo Allianz, uno de los grupos aseguradores y financieros más grandes del mundo, con presencia en más de 70 países. Ofrece pólizas de coche, moto y ciclomotor con un modelo de gestión 100 % digital. Más información en www.allianzdirect.es .

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