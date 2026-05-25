Por qué los componentes más pequeños representan el mayor riesgo: Fabory insta a los fabricantes a replantear la gestión de inventario con RFID

Fabory, especialista europeo en fijaciones y C-parts, alerta sobre el impacto operativo y financiero de la gestión manual de pequeños componentes en las líneas de producción industriales y presenta Fabory Logic RFID como respuesta a un problema que afecta a fabricantes de toda Europa A medida que los fabricantes europeos se enfrentan al aumento de los costes operativos, márgenes más ajustados y el riesgo permanente de paradas no planificadas, la gestión de inventario de pequeños componentes como fijaciones, tuercas, tornillos y arandelas sigue siendo una de las áreas más descuidadas y menos digitalizadas de la planta de producción.

Una sola pieza que falte puede detener una línea de producción entera. Sin embargo, muchos fabricantes siguen dependiendo de inspecciones semanales, recuentos manuales y reposición basada en estimaciones, prácticas que apenas han evolucionado en las últimas décadas.

El coste oculto que pocos cuantifican

Análisis del sector indican que hasta el 80 % del coste total de propiedad de un C-part no está relacionado con el precio del componente en sí, sino con los procesos que lo rodean: compras, logística interna, gestión de stock y carga administrativa necesaria para mantener el inventario disponible en el punto de uso.

"La fijación o el C-part raramente es el elemento más caro en el balance. Lo caro es todo lo que lo rodea", afirmó Sander Langkamp, Manager Logic del Fabory Group. "Es el comprador recorriendo la planta todos los lunes por la mañana. Es el transporte urgente cuando una caja se vacía. Es la parada de línea que nadie había presupuestado. Los fabricantes que abordan esta capa de coste desbloquean un margen que siempre estuvo a su alcance".

Fabory Logic RFID: automatización sin complejidad

Fabory Logic RFID es una solución de gestión automatizada de inventario que utiliza estanterías inteligentes y dropboxes equipadas con tecnología RFID para monitorizar los niveles de stock en tiempo real y generar pedidos de reposición de forma automática.

El principio de funcionamiento es directo: cuando un operario vacía una caja, la coloca en la estantería o dropbox equipada con RFID. El sistema detecta la caja vacía, identifica la pieza y genera un pedido de reposición, sin verificaciones manuales, hojas de cálculo ni llamadas telefónicas. Un merchandiser de Fabory realiza posteriormente la reposición en el punto de uso.

La plataforma MyFabory complementa la solución con visibilidad 24/7 sobre datos de consumo, estado de pedidos y rendimiento de proveedores, constituyendo una fuente centralizada de información para los equipos de compras y operaciones.

Aplicación transversal a múltiples sectores

Fabory Logic RFID ha sido implementado en entornos tan diversos como la fabricación de maquinaria, la producción de componentes de automoción, la industria alimentaria y la construcción en acero, en cualquier entorno donde una parada de producción por falta de un componente de bajo valor resulte inaceptable.

"El tiempo de inactividad causado por la falta de un C-part es uno de los problemas más frustrantes en la fabricación, precisamente porque es totalmente evitable", afirmó Vojtech Kacerek, Marketing Specialist de Fabory. "El RFID elimina la incertidumbre humana. El sistema sabe qué hay en la estantería, qué se está consumiendo y cuándo necesita reponerse. El comprador deja de perseguir stock y puede centrarse en decisiones estratégicas de procurement".

Cuatro mejoras operativas reportadas por los clientes

Los fabricantes que utilizan Fabory Logic RFID reportan mejoras consistentes en cuatro áreas: reducción del coste total de propiedad mediante menor carga administrativa y menos pedidos urgentes; disminución del tiempo de parada de producción con disponibilidad garantizada en el punto de uso; optimización de los niveles de stock basada en datos reales de consumo; y reducción de la carga sobre los equipos de compras y almacén, liberados de las tareas manuales de recuento y reposición.

Lan Handling, cliente de Fabory en los Países Bajos, es un ejemplo representativo. Antes de adoptar la tecnología RFID, el equipo realizaba inspecciones manuales semanales y registraba fallos de stock en períodos de consumo elevado. Tras la implementación, la reposición pasó a ser automatizada y el tiempo de parada por falta de componentes fue prácticamente eliminado.

Una transformación más amplia en el procurement industrial

Fabory posiciona el RFID como parte de una evolución más amplia en la forma en que los fabricantes abordan el suministro indirecto. En un contexto de consolidación de la base de proveedores, aceleración de la digitalización y creciente exigencia de resiliencia operativa, gestionar los C-parts con métodos manuales representa un riesgo operativo en aumento.

"La gestión de inventario para fijaciones y C-parts ha sido históricamente una de las últimas áreas de la planta en digitalizarse", añadió Vojtech Kacerek. "Los fabricantes que den el paso primero obtendrán ventaja en costes, disponibilidad operativa y en la calidad de las decisiones que sus equipos son capaces de tomar".

Fabory Logic RFID forma parte de un porfolio más amplio de soluciones logísticas inteligentes de Fabory, que incluye las tecnologías Optical Bin y Weight Scale, todas disponibles en el dashboard MyFabory Insights con datos de consumo en tiempo real. Más información en https://www.fabory.com/es/

