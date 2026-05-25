Por qué los componentes más pequeños representan el mayor riesgo: Fabory insta a los fabricantes a replantear la gestión de inventario con RFID
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Fabory, especialista europeo en fijaciones y C-parts, alerta sobre el impacto operativo y financiero de la gestión manual de pequeños componentes en las líneas de producción industriales y presenta Fabory Logic RFID como respuesta a un problema que afecta a fabricantes de toda Europa
A medida que los fabricantes europeos se enfrentan al aumento de los costes operativos, márgenes más ajustados y el riesgo permanente de paradas no planificadas, la gestión de inventario de pequeños componentes como fijaciones, tuercas, tornillos y arandelas sigue siendo una de las áreas más descuidadas y menos digitalizadas de la planta de producción.
Una sola pieza que falte puede detener una línea de producción entera. Sin embargo, muchos fabricantes siguen dependiendo de inspecciones semanales, recuentos manuales y reposición basada en estimaciones, prácticas que apenas han evolucionado en las últimas décadas.
El coste oculto que pocos cuantifican
"La fijación o el C-part raramente es el elemento más caro en el balance. Lo caro es todo lo que lo rodea", afirmó Sander Langkamp, Manager Logic del Fabory Group. "Es el comprador recorriendo la planta todos los lunes por la mañana. Es el transporte urgente cuando una caja se vacía. Es la parada de línea que nadie había presupuestado. Los fabricantes que abordan esta capa de coste desbloquean un margen que siempre estuvo a su alcance".
Fabory Logic RFID: automatización sin complejidad
El principio de funcionamiento es directo: cuando un operario vacía una caja, la coloca en la estantería o dropbox equipada con RFID. El sistema detecta la caja vacía, identifica la pieza y genera un pedido de reposición, sin verificaciones manuales, hojas de cálculo ni llamadas telefónicas. Un merchandiser de Fabory realiza posteriormente la reposición en el punto de uso.
La plataforma MyFabory complementa la solución con visibilidad 24/7 sobre datos de consumo, estado de pedidos y rendimiento de proveedores, constituyendo una fuente centralizada de información para los equipos de compras y operaciones.
Aplicación transversal a múltiples sectores
"El tiempo de inactividad causado por la falta de un C-part es uno de los problemas más frustrantes en la fabricación, precisamente porque es totalmente evitable", afirmó Vojtech Kacerek, Marketing Specialist de Fabory. "El RFID elimina la incertidumbre humana. El sistema sabe qué hay en la estantería, qué se está consumiendo y cuándo necesita reponerse. El comprador deja de perseguir stock y puede centrarse en decisiones estratégicas de procurement".
Cuatro mejoras operativas reportadas por los clientes
Lan Handling, cliente de Fabory en los Países Bajos, es un ejemplo representativo. Antes de adoptar la tecnología RFID, el equipo realizaba inspecciones manuales semanales y registraba fallos de stock en períodos de consumo elevado. Tras la implementación, la reposición pasó a ser automatizada y el tiempo de parada por falta de componentes fue prácticamente eliminado.
Una transformación más amplia en el procurement industrial
"La gestión de inventario para fijaciones y C-parts ha sido históricamente una de las últimas áreas de la planta en digitalizarse", añadió Vojtech Kacerek. "Los fabricantes que den el paso primero obtendrán ventaja en costes, disponibilidad operativa y en la calidad de las decisiones que sus equipos son capaces de tomar".
Fabory Logic RFID forma parte de un porfolio más amplio de soluciones logísticas inteligentes de Fabory, que incluye las tecnologías Optical Bin y Weight Scale, todas disponibles en el dashboard MyFabory Insights con datos de consumo en tiempo real. Más información en https://www.fabory.com/es/
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Fabory, especialista europeo en fijaciones y C-parts, alerta sobre el impacto operativo y financiero de la gestión manual de pequeños componentes en las líneas de producción industriales y presenta Fabory Logic RFID como respuesta a un problema que afecta a fabricantes de toda Europa A medida que los fabricantes europeos se enfrentan al aumento de los costes operativos, márgenes más ajustados y el riesgo permanente de paradas no planificadas, la gestión de inventario de pequeños componentes como fijaciones, tuercas, tornillos y arandelas sigue siendo una de las áreas más descuidadas y menos digitalizadas de la planta de producción.
Asimismo, es importante priorizar los temas más complejos durante las primeras horas del día, cuando la concentración es mayor, y reservar los repasos más ligeros para el final de la jornada.