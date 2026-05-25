EvAU 2026: 123tinta.es explica cómo preparar el examen con menos estrés y mayor concentración
|
|
Establecer descansos, evitar la sobrecarga y adaptar el espacio de estudio son algunas de las claves para rendir mejor antes de los exámenes. El uso de esquemas, listas visuales y materiales de papelería ayuda a organizar el temario y reducir el estrés en la recta final. Utilizar distintos colores ayuda a organizar mejor la información y facilitar el estudio, ya que cada tonalidad puede asociarse a una función concreta, como destacar ideas principales, fórmulas, categorías o títulos
La cuenta atrás para la EvAU 2026 ya ha comenzado y miles de estudiantes ultiman su preparación para una de las pruebas más importantes del curso académico. En este contexto, 123tinta.es, un año más, comparte una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a los alumnos a estudiar de forma más eficaz, mejorar la concentración y afrontar los exámenes con menos estrés.
Las semanas previas a los exámenes, muchos estudiantes cometen el error de centrar todo el esfuerzo en acumular horas de estudio sin prestar atención a otros factores como el descanso o la planificación. Sin embargo, crear hábitos de estudio puede marcar la diferencia en el rendimiento final.
Importancia de técnicas de estudio: Método Pomodoro
En este sentido, la técnica Pomodoro continúa siendo una de las más recomendadas: estudiar durante 25 minutos y descansar 5 permite mantener la productividad y mejorar la retención de contenidos. Tras cuatro ciclos, se aconseja realizar una pausa más larga, de entre 20 y 30 minutos.
Asimismo, es importante priorizar los temas más complejos durante las primeras horas del día, cuando la concentración es mayor, y reservar los repasos más ligeros para el final de la jornada.
El apoyo visual: la importancia de los colores y el subrayado
123tinta.es recomienda utilizar subrayadores de diferentes colores en función del contenido:
El uso de la calculadora: ¿Qué modelos son los permitidos?
Móvil fuera: el entorno también influye en la concentración
Avanzando en la detección y respuesta de red impulsadas por IA mediante inteligencia conectada, visibilidad contextual y ciberdefensa moderna LinkShadow ha sido posicionada en el cuadrante de Visionarios del Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® para Network Detection and Response.
Fabory, especialista europeo en fijaciones y C-parts, alerta sobre el impacto operativo y financiero de la gestión manual de pequeños componentes en las líneas de producción industriales y presenta Fabory Logic RFID como respuesta a un problema que afecta a fabricantes de toda Europa A medida que los fabricantes europeos se enfrentan al aumento de los costes operativos, márgenes más ajustados y el riesgo permanente de paradas no planificadas, la gestión de inventario de pequeños componentes como fijaciones, tuercas, tornillos y arandelas sigue siendo una de las áreas más descuidadas y menos digitalizadas de la planta de producción.
Asimismo, es importante priorizar los temas más complejos durante las primeras horas del día, cuando la concentración es mayor, y reservar los repasos más ligeros para el final de la jornada.