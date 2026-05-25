El Colegio Tres Olivos celebra su 25 aniversario liderando la inclusión educativa de las personas con discapacidad auditiva

La comunidad educativa —docentes, familias y alumnos— rindió homenaje a un cuarto de siglo de trayectoria basada en la comunicación total y el respeto a la diferencia El pasado sábado, 23 de mayo, el Auditorio de CaixaForum Madrid acogió el acto central del aniversario del Colegio Tres Olivos, proyecto de la Fundación que escolariza a más de mil alumnos en un modelo único de convivencia entre niños sordos y oyentes.

La Fundación Dales la Palabra celebró el pasado sábado, 23 de mayo, un hito fundamental en su trayectoria: el 25 aniversario del Colegio Tres Olivos. El evento, que tuvo lugar en la sede de CaixaForum Madrid, no solo conmemoró el nacimiento del centro escolar, sino también el éxito de un modelo de inclusión específica que la Fundación puso en marcha para transformar la realidad de los niños con discapacidad auditiva.

Nacida en octubre de 1999 por iniciativa de padres y profesionales de la Asociación "Entender y Hablar", la Fundación Dales la Palabra se marcó como objetivo, potenciar la comunicación oral y la coeducación. Bajo esta premisa, en 2001, se fundó el Colegio Tres Olivos, creando un espacio donde alumnos sordos y oyentes comparten el día a día en igualdad de condiciones.

Un centro de referencia en Madrid

El Colegio Tres Olivos es un centro de inclusión específica situado en la calle Casildea de Vandalia, 3, en Madrid. El centro cuenta actualmente con más de un millar de alumnos, de los cuales aproximadamente un 10 % presenta discapacidad auditiva. Su modelo educativo apuesta por la integración de alumnos con discapacidad auditiva en cada aula, favoreciendo una convivencia natural y enriquecedora para toda la comunidad educativa. Además, dispone de instalaciones adaptadas y ofrece un acompañamiento integral que abarca desde la Atención Temprana hasta la Formación Profesional/Bachillerato.

Un modelo de éxito basado en la convivencia

El proyecto educativo del Colegio Tres Olivos se ha consolidado como un referente en inclusión gracias a un enfoque centrado en la convivencia y la participación activa de todos los alumnos. La integración en grupos reducidos dentro de cada aula facilita el aprendizaje compartido, la comunicación y el desarrollo social tanto de los estudiantes con discapacidad auditiva como de sus compañeros oyentes.

Adoración Juárez, directora del Colegio Tres Olivos y directora de la Fundación Dales la Palabra, destaca que la celebración fue, ante todo "un espacio de agradecimiento a las familias y profesionales que creyeron en la posibilidad de construir un mundo más equitativo, Un día para disfrutar, para agradecer y para festejar, como lo hacemos todo, en familia y en primera persona. Tres Olivos sigue siendo un referente de inclusión, convivencia y educación en valores: la inclusión transforma vidas y construye comunidad. Nunca hay que dejar de soñar con un mundo mejor".

Homenaje a la trayectoria y la innovación

La jornada en CaixaForum contó con la colaboración de Fundación "la Caixa", Fundación ONCE y la propia Fundación Dales la Palabra. El acto institucional incluyó:

Mesa redonda de expertos: participaron el Dr. Manuel Manrique (Clínica Universidad de Navarra), María Carmen Sacacia (FIAPAS), Mariana Maggio (BIAP), Isabel Martínez (Fundación ONCE) e Isabel Pertusa (Fundación Adecco).

participaron el Dr. Manuel Manrique (Clínica Universidad de Navarra), María Carmen Sacacia (FIAPAS), Mariana Maggio (BIAP), Isabel Martínez (Fundación ONCE) e Isabel Pertusa (Fundación Adecco). Testimonios de vida: alumnos, familias y docentes compartieron cómo el modelo de comunicación total y acompañamiento integral impactó en sus vidas.

alumnos, familias y docentes compartieron cómo el modelo de comunicación total y acompañamiento integral impactó en sus vidas. Actuaciones musicales: el Coro Inclusivo Tres Olivos puso la nota artística junto a Quique Niza y Jairo Zavala, demostrando que la música también fue un vehículo de inclusión. Gestión de entrevistas y contacto

Para ampliar información o solicitar entrevistas, la persona de contacto es Adoración Juárez, directora de la Fundación, experta en:

Modelos de educación inclusiva y respuesta a la diversidad.

Avances en comunicación oral para alumnos con discapacidad auditiva.

Políticas de integración social y laboral desde la etapa escolar. Teléfono de contacto: 917 355 160.

Acerca de la Fundación dales la Palabra

La Fundación Dales la Palabra nace en 1999 como un proyecto de carácter social, creado por un grupo de padres y profesionales de la educación y que tiene entre sus fines la inclusión educativa y la promoción de la integración laboral de personas con discapacidad y, especialmente, con discapacidad auditiva.

Página web: https://colegiotresolivos.org/fundacion-dales-la-palabra/

Fotos en alta: https://drive.google.com/drive/folders/1pqGCiSxjTSVTSe0fFwyMODYOvU1tMwZt?usp=sharing

Vídeo ilustrativo: https://drive.google.com/file/d/1nZsH4l0Kgc2IkqD015MBmzG0SH8oOhvN/view?usp=sharing

