El Colegio Tres Olivos celebra su 25 aniversario liderando la inclusión educativa de las personas con discapacidad auditiva
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La comunidad educativa —docentes, familias y alumnos— rindió homenaje a un cuarto de siglo de trayectoria basada en la comunicación total y el respeto a la diferencia
El pasado sábado, 23 de mayo, el Auditorio de CaixaForum Madrid acogió el acto central del aniversario del Colegio Tres Olivos, proyecto de la Fundación que escolariza a más de mil alumnos en un modelo único de convivencia entre niños sordos y oyentes.
La Fundación Dales la Palabra celebró el pasado sábado, 23 de mayo, un hito fundamental en su trayectoria: el 25 aniversario del Colegio Tres Olivos. El evento, que tuvo lugar en la sede de CaixaForum Madrid, no solo conmemoró el nacimiento del centro escolar, sino también el éxito de un modelo de inclusión específica que la Fundación puso en marcha para transformar la realidad de los niños con discapacidad auditiva.
Nacida en octubre de 1999 por iniciativa de padres y profesionales de la Asociación "Entender y Hablar", la Fundación Dales la Palabra se marcó como objetivo, potenciar la comunicación oral y la coeducación. Bajo esta premisa, en 2001, se fundó el Colegio Tres Olivos, creando un espacio donde alumnos sordos y oyentes comparten el día a día en igualdad de condiciones.
Un centro de referencia en Madrid
Un modelo de éxito basado en la convivencia
Adoración Juárez, directora del Colegio Tres Olivos y directora de la Fundación Dales la Palabra, destaca que la celebración fue, ante todo "un espacio de agradecimiento a las familias y profesionales que creyeron en la posibilidad de construir un mundo más equitativo, Un día para disfrutar, para agradecer y para festejar, como lo hacemos todo, en familia y en primera persona. Tres Olivos sigue siendo un referente de inclusión, convivencia y educación en valores: la inclusión transforma vidas y construye comunidad. Nunca hay que dejar de soñar con un mundo mejor".
Homenaje a la trayectoria y la innovación
Gestión de entrevistas y contacto
Teléfono de contacto: 917 355 160.
Acerca de la Fundación dales la Palabra
Página web: https://colegiotresolivos.org/fundacion-dales-la-palabra/
Fotos en alta: https://drive.google.com/drive/folders/1pqGCiSxjTSVTSe0fFwyMODYOvU1tMwZt?usp=sharing
Vídeo ilustrativo: https://drive.google.com/file/d/1nZsH4l0Kgc2IkqD015MBmzG0SH8oOhvN/view?usp=sharing
En los últimos años ha surgido una tendencia preocupante: su incidencia está aumentando entre las poblaciones más jóvenes, lo que plantea nuevas exigencias para el diagnóstico precoz y la investigación dirigida En este contexto, Cloud-Clone está aprovechando su experiencia en reactivos biológicos, modelos animales y células primarias para respaldar la investigación cardiovascular y acelerar el desarrollo de nuevas terapias a nivel global.
La comunidad educativa —docentes, familias y alumnos— rindió homenaje a un cuarto de siglo de trayectoria basada en la comunicación total y el respeto a la diferencia El pasado sábado, 23 de mayo, el Auditorio de CaixaForum Madrid acogió el acto central del aniversario del Colegio Tres Olivos, proyecto de la Fundación que escolariza a más de mil alumnos en un modelo único de convivencia entre niños sordos y oyentes.
La iniciativa, impulsada por el exfutbolista Benjamín Zarandona, destinará los fondos recaudados a apoyar a cerca de 150 niños atendidos por el orfanato de Malabo, en Guinea Ecuatorial El Obrador de Goya, empresa familiar con más de 60 años de experiencia en el sector de la panadería y pastelería artesanal, participará un año más en el 10º Partido Solidario por el Orfanato de Malabo, una iniciativa benéfica promovida por el exfutbolista Benjamín Zarandona que busca recaudar fondos y material de apoyo para mejorar las condiciones de vida de cerca de 150 menores atendidos por este centro ubicado en Guinea Ecuatorial.