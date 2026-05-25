Aumento del infarto de miocardio en jóvenes: Cloud-Clone impulsa la investigación cardiovascular de precisión
|
|
El infarto de miocardio (IM), la manifestación más grave de la cardiopatía isquémica, sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. En los últimos años ha surgido una tendencia preocupante: su incidencia está aumentando entre las poblaciones más jóvenes, lo que plantea nuevas exigencias para el diagnóstico precoz y la investigación dirigida
En este contexto, Cloud-Clone está aprovechando su experiencia en reactivos biológicos, modelos animales y células primarias para respaldar la investigación cardiovascular y acelerar el desarrollo de nuevas terapias a nivel global.
El aumento de la carga de enfermedad exige una detección de biomarcadores más precisa
Desde el punto de vista clínico, el infarto de miocardio se produce principalmente por una oclusión aguda de las arterias coronarias. Las guías clínicas actuales destacan que el diagnóstico precoz, el seguimiento de la enfermedad y la toma de decisiones terapéuticas dependen de tres pilares: los síntomas clínicos, la evidencia de isquemia miocárdica y, fundamentalmente, la detección de biomarcadores elevados de daño cardíaco. Esto incrementa significativamente las exigencias sobre la calidad, sensibilidad y fiabilidad de los reactivos utilizados en los laboratorios de investigación y diagnóstico.
Materias primas biológicas propias para garantizar datos de investigación fiables
Actualmente, los anticuerpos específicos desarrollados por Cloud-Clone contra la mioglobina, la creatina quinasa MB y la troponina cardíaca han sido validados en múltiples aplicaciones rigurosas, entre ellas Western Blot (WB), inmunohistoquímica (IHC), ELISA, inmunoflorescencia (IF) y citometría de flujo (FCM). Gracias a una biblioteca de más de 27.000 anticuerpos específicos, la compañía ha desarrollado diversos kits de detección multiplex.
Por ejemplo, el kit IS135-72 Multiplex Assay permite detectar simultáneamente siete objetivos clave relacionados con el infarto de miocardio (incluidos cTnI, FGF23, GAL3, GDF15, HFABP, IL1RL1 y TGM2), mejorando drásticamente la eficiencia de detección tanto en la investigación básica como en el desarrollo de nuevos fármacos.
Modelos animales fiables para avanzar en la investigación preclínica
Entre los principales problemas se encuentran la dificultad para controlar la precisión del modelado —ya que las variaciones en la localización y el grado de oclusión coronaria pueden generar necrosis miocárdica inconsistente—, las bajas tasas de supervivencia derivadas de complicaciones como la insuficiencia cardíaca aguda o las arritmias, así como la escasa consistencia entre lotes y la limitada estabilidad a largo plazo.
Para abordar estas limitaciones, el equipo de I+D de Cloud-Clone ha desarrollado con éxito modelos animales de infarto de miocardio en ratas, ratones y conejos mediante la optimización de métodos experimentales y la implementación de procedimientos operativos estandarizados.
Este sistema de modelos mantiene una elevada consistencia y reproducibilidad en parámetros clave como el tamaño del infarto y los indicadores de función cardíaca. Además, reproduce con precisión las características patológicas observadas en el infarto de miocardio clínico, proporcionando una plataforma fiable para la validación de dianas terapéuticas y el cribado de eficacia farmacológica.
Soluciones integradas que combinan reactivos, modelos y células
En conjunto, estas soluciones conforman una plataforma integrada que respalda de manera robusta las investigaciones a nivel molecular, celular e in vivo.
Impulsando el futuro de la investigación cardiovascular
Sobre Cloud-Clone Corp.
Sus principales productos y servicios incluyen el desarrollo de proteínas, anticuerpos, kits ELISA, células primarias y kits de ensayos multiplex de citocinas, además de servicios profesionales CRO destinados a cubrir las diversas necesidades de la investigación biomédica y sectores relacionados.
Para más información sobre Cloud-Clone Corp., visitar www.cloud-clone.com.
Seguir en redes sociales:
En los últimos años ha surgido una tendencia preocupante: su incidencia está aumentando entre las poblaciones más jóvenes, lo que plantea nuevas exigencias para el diagnóstico precoz y la investigación dirigida En este contexto, Cloud-Clone está aprovechando su experiencia en reactivos biológicos, modelos animales y células primarias para respaldar la investigación cardiovascular y acelerar el desarrollo de nuevas terapias a nivel global.
La comunidad educativa —docentes, familias y alumnos— rindió homenaje a un cuarto de siglo de trayectoria basada en la comunicación total y el respeto a la diferencia El pasado sábado, 23 de mayo, el Auditorio de CaixaForum Madrid acogió el acto central del aniversario del Colegio Tres Olivos, proyecto de la Fundación que escolariza a más de mil alumnos en un modelo único de convivencia entre niños sordos y oyentes.
La iniciativa, impulsada por el exfutbolista Benjamín Zarandona, destinará los fondos recaudados a apoyar a cerca de 150 niños atendidos por el orfanato de Malabo, en Guinea Ecuatorial El Obrador de Goya, empresa familiar con más de 60 años de experiencia en el sector de la panadería y pastelería artesanal, participará un año más en el 10º Partido Solidario por el Orfanato de Malabo, una iniciativa benéfica promovida por el exfutbolista Benjamín Zarandona que busca recaudar fondos y material de apoyo para mejorar las condiciones de vida de cerca de 150 menores atendidos por este centro ubicado en Guinea Ecuatorial.