El Obrador de Goya renueva su apoyo a la infancia y volverá a participar en el 10º Partido Solidario por el Orfanato de Malabo

La iniciativa, impulsada por el exfutbolista Benjamín Zarandona, destinará los fondos recaudados a apoyar a cerca de 150 niños atendidos por el orfanato de Malabo, en Guinea Ecuatorial El Obrador de Goya, empresa familiar con más de 60 años de experiencia en el sector de la panadería y pastelería artesanal, participará un año más en el 10º Partido Solidario por el Orfanato de Malabo, una iniciativa benéfica promovida por el exfutbolista Benjamín Zarandona que busca recaudar fondos y material de apoyo para mejorar las condiciones de vida de cerca de 150 menores atendidos por este centro ubicado en Guinea Ecuatorial.

Esta acción solidaria, que se ha consolidado en los últimos años gracias a la implicación de empresas, entidades y figuras vinculadas al deporte, volverá a reunir a decenas de colaboradores en una jornada centrada en la solidaridad y el apoyo a la infancia más vulnerable. El evento combinará un partido benéfico, una cena solidaria y distintas acciones de recaudación destinadas a financiar necesidades básicas del orfanato, especialmente relacionadas con alimentación, educación, equipamiento y actividades deportivas para los menores.

En esta nueva edición, El Obrador de Goya colaborará mediante una aportación económica y con una selección de elaboraciones artesanales destinadas al catering del encuentro, reforzando así su implicación con una iniciativa que persigue generar un impacto real y directo sobre la vida de los niños atendidos por el centro. "Creemos que las empresas también deben implicarse en proyectos que trascienden la actividad puramente empresarial y contribuyen a mejorar la vida de las personas. Este proyecto lleva años realizando una labor admirable y consideramos importante seguir apoyándolo", señala Luis Javier Merino, CEO de El Obrador de Goya.

El Partido Solidario por el Orfanato de Malabo nació con el objetivo de canalizar ayuda estable hacia este centro de acogida de Guinea Ecuatorial y, con el paso de las ediciones, se ha convertido en una de las iniciativas solidarias vinculadas al deporte con mayor continuidad y capacidad de movilización. La implicación de empresas colaboradoras resulta clave para garantizar recursos y mantener las diferentes líneas de apoyo impulsadas desde el proyecto.

El evento, que reúne cada año a exjugadores, celebridades, empresas y entidades comprometidas, ha conseguido en ediciones anteriores donaciones tan relevantes como los 6.587,50 euros entregados por LaLiga Press by Santander, destinados a mejorar las instalaciones y la calidad de vida de los niños del orfanato. Además del tradicional partido de fútbol, la jornada solidaria incluye una cena benéfica con subastas y actividades para recaudar fondos, permitiendo la entrega de material escolar y deportivo, así como la financiación de proyectos educativos.

Como parte de su compromiso social, El Obrador de Goya contribuirá con una donación económica y llevará una selección de sus productos más emblemáticos como catering al evento deportivo, que se celebrará el jueves 30 de mayo. "Creemos que cada acción cuenta y que esta colaboración puede marcar la diferencia en la vida de estos pequeños", afirma Luis Merino, fundador y CEO de la compañía.

Fundada hace más de seis décadas, El Obrador de Goya es una compañía familiar de cuarta generación especializada en panadería y pastelería artesanal. Actualmente cuenta con cerca de 30 establecimientos operativos y desarrolla su actividad desde su obrador central de Getafe, desde donde elabora diariamente productos de bollería, pastelería, panadería y referencias estacionales distribuidas a toda su red.

La compañía cerró el último ejercicio con una facturación de 12 millones de euros y mantiene activo su plan de crecimiento nacional, con el objetivo de alcanzar las 50 unidades operativas en los próximos tres años, priorizando Andalucía y Valencia. Su modelo de franquicia, basado en la calidad del producto y el acompañamiento integral al franquiciado, se consolida como una de las opciones más atractivas del sector, con un margen comercial medio del 60 % y un plazo de recuperación de la inversión estimado entre 24 y 36 meses.

Con su participación en el Partido Solidario por el Orfanato de Malabo, El Obrador de Goya reafirma su compromiso con la responsabilidad social y la infancia más vulnerable, sumando su "granito de harina" a una causa que trasciende fronteras.

