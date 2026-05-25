La programación de San Bernabé 2026 ya está lista y podrá consultarse fácilmente desde cualquier móvil a través de La Listilla

Las calles de Logroño ya calientan motores para una de las citas más esperadas del año. El Ayuntamiento ha presentado oficialmente la programación completa de las Fiestas de San Bernabé 2026, una edición que volverá a convertir la ciudad en un gran escenario de historia, tradición, música y cultura popular del 6 al 12 de junio Con cerca de 300 actos previstos, la capital riojana se prepara para vivir intensamente unos días que cada año reúnen a miles de logroñeses y visitantes alrededor de los símbolos más representativos de la ciudad. El tradicional reparto del pez, pan y vino, los banderazos, las recreaciones históricas, el mercado renacentista, las luminarias, el folclore riojano y las actividades familiares volverán a ser protagonistas de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional.

La programación presentada por el Ayuntamiento apuesta nuevamente por combinar la esencia histórica de San Bernabé con una oferta moderna y dinámica pensada para todos los públicos. Además de los actos institucionales y tradicionales, habrá conciertos, degustaciones, actividades infantiles, espectáculos de calle y propuestas culturales repartidas por diferentes puntos de la ciudad.

En este contexto, cada vez son más los ciudadanos que buscan consultar el programa de forma rápida, sencilla y desde cualquier lugar. Ahí es donde entra en juego La Listilla, el medio y agenda especializado en ocio y cultura número uno en Logroño y La Rioja, que ya trabaja en ofrecer todo el programa de fiestas de San Bernabé organizada y accesible desde cualquier teléfono móvil.

A través del espacio especial de San Bernabé en La Listilla, los usuarios podrán consultar rápidamente la programación al completo de San Bernabé 2026 en Logroño con horarios, actos destacados, actividades para niños, conciertos, recreaciones históricas y eventos imprescindibles de cada jornada, evitando perderse entre programas extensos o documentos difíciles de navegar.

La previsión es que, una vez más, San Bernabé vuelva a llenar el casco antiguo de ambiente durante toda la semana festiva, con miles de personas disfrutando de una celebración que mezcla identidad logroñesa, tradición y ocio en la calle. Desde los actos más solemnes hasta las propuestas más festivas, todo apunta a que 2026 será una edición especialmente participativa y multitudinaria.

Además, el creciente interés por consultar planes desde el móvil ha convertido plataformas como La Listilla en una herramienta habitual para quienes buscan saber qué hacer en la ciudad en tiempo real, especialmente durante semanas de gran actividad como San Bernabé.

Toda la programación oficial de las fiestas y las principales novedades podrán seguirse próximamente desde el espacio especial de San Bernabé en La Listilla.

