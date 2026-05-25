La multinacional tecnológica Atos celebra sus primeros 25 años creando valor en Canarias
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Atos, líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, celebra sus primeros 25 años en Canarias, un cuarto de siglo marcado por la innovación y el compromiso social. Lo que comenzó como un pequeño proyecto local es hoy un motor de desarrollo tecnológico con proyección internacional, consolidando al archipiélago como enclave estratégico en el mapa global de la digitalización
"Estamos muy orgullosos de lo que hemos construido en las islas. El tiempo confirma que hemos generado empleo con talento local y que desde Canarias se pueden hacer grandes cosas para todo el mundo", señala José Manuel Rodríguez Macías, director de Atos Canarias. "También hemos impulsado una profunda y sólida cultura digital y empresarial que actúa como motor de progreso de las Islas, una realidad que nos llena de satisfacción y nos anima a seguir creciendo y apoyando ese concepto que hemos creado del Silicon Island".
Impulsar el desarrollo tecnológico del archipiélago
Una historia que significa más de 200 clientes en estos 25 años (nacionales e internacionales), 1.500 empleados, más de 500 proyectos realizados, entre los que se encuentran, el SCS, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y la puesta en marcha del Supercomputador Teide HPC entre otros.
Una historia de éxito en tres fases
Expansión internacional
Diversificación y consolidación
La plantilla creció de manera notable: en 2018 la compañía contaba ya con 1.000 empleados en Canarias y hoy supera los 1.500, lo que la convierte en uno de los principales empleadores tecnológicos del archipiélago (representando el 15 % de los empleos en el sector TIC de Canarias). Actualmente, desde Canarias se da soporte a proyectos internacionales de primer nivel y alcance global, incluyendo instituciones deportivas de primer orden como la UEFA.
Resiliencia
IA y Data
Además, mantiene su compromiso de impulsar nuevos sectores estratégicos como el aeroespacial, convencida del potencial de las islas para convertirse en un hub tecnológico de referencia internacional basado en la apuesta constante por las personas, a través de convenios con universidades y centros de FP, la posición geoestratégica del archipiélago, el alto nivel del talento local y un marco económico y fiscal favorable a la inversión.
Compromiso social
En este vigésimo quinto aniversario, Atos reafirma el mensaje con el que ha guiado su camino en las islas generando un impacto real y sostenible. La compañía celebra este hito con la vista puesta en el futuro, convencida de que los próximos años serán aún más prometedores y de que el archipiélago seguirá consolidándose como un polo internacional de innovación, talento y progreso tecnológico.
En línea con este compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico en las islas, Atos participó en el Tech Forum Canarias 2026, organizado por APD Canarias en Santa Cruz de Tenerife, un encuentro en el que Atos puso foco en los próximos retos tecnológicos, como la IA agéntica, la soberanía digital y la ciberseguridad. El evento contó además con la participación institucional del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
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