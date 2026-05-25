La fisioterapia a domicilio gana peso entre las personas mayores para preservar la autonomía

El envejecimiento de la población y el aumento de los problemas de movilidad están cambiando la forma en que muchas personas mayores acceden a la rehabilitación. Eva González de Fisioterapia Kinevita, referente local en fisioterapia geriátrica a domicilio en Sant Cugat (Barcelona), ayuda a entender por qué este modelo se ha convertido en una de las soluciones más demandadas para preservar la autonomía El envejecimiento de la población está impulsando la demanda de rehabilitación en casa entre las personas mayores. Según datos del INE, la proporción de población mayor continúa creciendo en España, aumentando necesidades relacionadas con movilidad, caídas y recuperación funcional.

Especialistas en fisioterapia advierten de que muchas personas mayores pierden capacidad funcional tras una hospitalización, caída o periodo de inactividad.

Las caídas representan uno de los principales factores de deterioro físico en la población mayor. La OMS señala que son la segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios y que los mayores de 60 años sufren más caídas y lesiones graves.

La fisioterapia domiciliaria gana protagonismo

En este contexto, la fisioterapia a domicilio se consolida como una alternativa cada vez más utilizada para prevenir el deterioro funcional y favorecer la recuperación en el entorno del paciente.

Desde Kinevita, referente local en fisioterapia geriátrica a domicilio en Sant Cugat, observan un incremento de pacientes mayores que necesitan recuperar fuerza, equilibrio y autonomía sin salir de casa.

"Tras una operación, una caída o días de reposo, la movilidad puede perderse rápido", explica Eva González, fisioterapeuta de Kinevita. "Y muchas veces el problema también es el miedo y la inseguridad".

Un estudio publicado en la revista científica Fisioterapia de Elsevier destaca que la fisioterapia domiciliaria se ha convertido en un recurso asistencial clave para pacientes con limitaciones funcionales o barreras de acceso a centros sanitarios.

Recuperar autonomía en el entorno habitual

Según explica la especialista, una parte importante de los tratamientos actuales se centra en recuperar capacidades funcionales básicas del día a día, como levantarse de una silla o caminar con seguridad.

La rehabilitación domiciliaria permite adaptar el tratamiento al entorno del paciente. "En casa trabajamos sobre las dificultades concretas de la rutina diaria. Eso facilita una recuperación práctica y personalizada. Además muchas familias afirman que el simple hecho de evitar desplazamientos reduce mucho el cansancio y la ansiedad del paciente, especialmente después de una operación o una caída", señala González.

La propia OMS subraya que la actividad física y el trabajo de movilidad en personas mayores ayudan a prevenir caídas y lesiones, además de favorecer un envejecimiento más autónomo.

Un modelo de atención en crecimiento

Según datos del Ministerio de Sanidad, el 20 % de la población catalana supera los 65 años y la Revista Española de Geriatría y Gerontología reportó el aumento de servicios de fisioterapia a domicilio para personas mayores durante las últimas décadas.

Las proyecciones del Idescat prevén que la población de 65+ años en el municipio de Sant Cugat crecerá 5 puntos en la próxima década.

Desde fisioterapia Kinevita coinciden en que la fisioterapia a domicilio seguirá ganando relevancia en Sant Cugat y destacan que muchos pacientes llegan después de cirugías, fracturas o ingresos hospitalarios. En otros casos, el objetivo es prevenir el deterioro físico y mantener la movilidad el mayor tiempo posible.

"La prevención es clave", concluye Eva González. "Trabajar la fuerza, el equilibrio y la movilidad ayuda a reducir caídas y pérdida de independencia".

