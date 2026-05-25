La compra ya no empieza en Google: así está cambiando la IA el comportamiento del consumidor digital
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Amazing Agency alerta del auge del "zero-click commerce", un modelo donde la compra sucede antes incluso de que exista la búsqueda
Durante años el e-commerce ha funcionado bajo una lógica relativamente simple: el usuario buscaba un producto, comparaba opciones y finalmente compraba. Ahora, ese modelo está dando paso a un nuevo paradigma, donde cada vez más decisiones de compra se producen sin búsqueda activa, sin la tradicional comparación y, muchas veces, sin que el consumidor sea plenamente consciente del proceso que le ha llevado hasta esa elección.
Consciente de ello, Amazing Agency, consultora estratégica especializada en Retail Media, Amazon Ads y posicionamiento en entornos impulsados por IA, advierte de una profunda transformación en el comportamiento del consumidor digital, que identifica como una de las mayores transformaciones estructurales del comercio digital en la última década. ¿El motivo? La compra ya no empieza en Google, sino mucho antes: en sistemas de recomendación, algoritmos, asistentes de Inteligencia Artificial, plataformas de streaming, redes sociales, marketplaces y entornos de retail media que construyen intención de compra de forma constante.
Según Joaquín Otamendi, CEO de Amazing Agency, "el consumidor ya no busca productos, sino soluciones a sus necesidades. Y cada vez más, son los sistemas los que deciden qué marcas entran en consideración antes incluso de que exista una búsqueda explícita".
Del search commerce al zero-click commerce
En este nuevo entorno, plataformas como Amazon, TikTok, Netflix, YouTube o los propios asistentes conversacionales funcionan como infraestructuras de descubrimiento y decisión. Lejos de esperar a que el usuario realice una búsqueda, estos sistemas interpretan señales, anticipan comportamientos y construyen intención de compra de manera constante, priorizando productos y marcas antes incluso de que el consumidor entre en una fase racional de comparación.
"Muchos equipos de marketing siguen operando como si estuviéramos en 2018, obsesionados con keywords y campañas aisladas. Pero el verdadero campo de batalla ya no es la búsqueda. Es la capacidad de una marca para ser interpretada correctamente por sistemas algorítmicos", explica Otamendi.
Amazon: de e-commerce a motor de decisión
Cada interacción dentro del ecosistema —búsquedas, tiempo de permanencia, recurrencia, consumo de contenido, patrones de compra o señales contextuales— alimenta sistemas o modelos capaces de predecir intención y priorizar visibilidad con una precisión sin precedentes. "La mayoría sigue viendo Amazon como un canal de ventas. Nosotros lo vemos como lo que realmente es: el sistema de inteligencia comercial más sofisticado del mercado", subraya Otamendi.
En este nuevo escenario, conceptos como Retail Media, first-party data, audiencias predictivas, AMC o IA aplicada a posicionamiento dejan de ser herramientas tácticas para convertirse en infraestructura estratégica de crecimiento.
La compra ocurre antes del clic
Este cambio está obligando a las marcas a replantear su estrategia, desde cómo construyen visibilidad y autoridad digital, hasta como integran datos, activan retail media y diseñan experiencias full-funnel capaces de alimentar algoritmos de recomendación.
El gran reto para las marcas: de campañas a sistemas
"Seguimos viendo marcas obsesionadas con optimizar campañas cuando el verdadero problema está en la arquitectura. El crecimiento ya no depende de quién ejecuta más acciones, sino de quién diseña mejor el sistema que conecta datos, contenido, media e inteligencia artificial", concluye Joaquín Otamendi.
En esta nueva economía de la atención, la regla ha cambiado: ya no gana quien más aparece. Gana quien mejor es interpretado. La visibilidad y el éxito dejan de depender únicamente de la presencia y pasan a estar vinculados a la capacidad de las marcas para integrarse en los sistemas que hoy condicionan el descubrimiento y la decisión de compra.
En el espacio "La caja", de Schmidt, inspirado en la unidad habitacional de Le Corbusier, Küppersbusch ha apostado por su gama MattBlack, una línea caracterizada por su acabado negro mate, sus líneas puras y su diseño reducido a lo esencial.
Consciente de ello, Amazing Agency, consultora estratégica especializada en Retail Media, Amazon Ads y posicionamiento en entornos impulsados por IA, advierte de una profunda transformación en el comportamiento del consumidor digital, que identifica como una de las mayores transformaciones estructurales del comercio digital en la última década.
El recorrido se articula como una experiencia gastronómica completa en la que cada pase explora un matiz diferente del producto, jugando con texturas, temperaturas y contrastes que dialogan con el carácter salino tan característico del atún de almadraba.