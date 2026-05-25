La compra ya no empieza en Google: así está cambiando la IA el comportamiento del consumidor digital

Amazing Agency alerta del auge del "zero-click commerce", un modelo donde la compra sucede antes incluso de que exista la búsqueda Durante años el e-commerce ha funcionado bajo una lógica relativamente simple: el usuario buscaba un producto, comparaba opciones y finalmente compraba. Ahora, ese modelo está dando paso a un nuevo paradigma, donde cada vez más decisiones de compra se producen sin búsqueda activa, sin la tradicional comparación y, muchas veces, sin que el consumidor sea plenamente consciente del proceso que le ha llevado hasta esa elección.

Consciente de ello, Amazing Agency, consultora estratégica especializada en Retail Media, Amazon Ads y posicionamiento en entornos impulsados por IA, advierte de una profunda transformación en el comportamiento del consumidor digital, que identifica como una de las mayores transformaciones estructurales del comercio digital en la última década. ¿El motivo? La compra ya no empieza en Google, sino mucho antes: en sistemas de recomendación, algoritmos, asistentes de Inteligencia Artificial, plataformas de streaming, redes sociales, marketplaces y entornos de retail media que construyen intención de compra de forma constante.

Según Joaquín Otamendi, CEO de Amazing Agency, "el consumidor ya no busca productos, sino soluciones a sus necesidades. Y cada vez más, son los sistemas los que deciden qué marcas entran en consideración antes incluso de que exista una búsqueda explícita".

Del search commerce al zero-click commerce

Durante años, gran parte de las estrategias digitales se han construido en torno al search, con un enfoque centrado en la captura de demanda existente a través de palabras clave. Sin embargo, la irrupción de la IA está transformando completamente esta lógica y desplazando el peso de la decisión hacia entornos capaces de anticiparse al consumidor.

En este nuevo entorno, plataformas como Amazon, TikTok, Netflix, YouTube o los propios asistentes conversacionales funcionan como infraestructuras de descubrimiento y decisión. Lejos de esperar a que el usuario realice una búsqueda, estos sistemas interpretan señales, anticipan comportamientos y construyen intención de compra de manera constante, priorizando productos y marcas antes incluso de que el consumidor entre en una fase racional de comparación.

"Muchos equipos de marketing siguen operando como si estuviéramos en 2018, obsesionados con keywords y campañas aisladas. Pero el verdadero campo de batalla ya no es la búsqueda. Es la capacidad de una marca para ser interpretada correctamente por sistemas algorítmicos", explica Otamendi.

Amazon: de e-commerce a motor de decisión

En este contexto, desde Amazing señalan que Amazon representa hoy uno de los mejores ejemplos de esta transformación. Más allá de su papel como marketplace, la compañía se ha consolidado como una de las mayores infraestructuras globales de datos vinculados al comportamiento de compra.

Cada interacción dentro del ecosistema —búsquedas, tiempo de permanencia, recurrencia, consumo de contenido, patrones de compra o señales contextuales— alimenta sistemas o modelos capaces de predecir intención y priorizar visibilidad con una precisión sin precedentes. "La mayoría sigue viendo Amazon como un canal de ventas. Nosotros lo vemos como lo que realmente es: el sistema de inteligencia comercial más sofisticado del mercado", subraya Otamendi.

En este nuevo escenario, conceptos como Retail Media, first-party data, audiencias predictivas, AMC o IA aplicada a posicionamiento dejan de ser herramientas tácticas para convertirse en infraestructura estratégica de crecimiento.

La compra ocurre antes del clic

Uno de los mayores errores de muchas marcas sigue siendo medir únicamente la conversión final, pese a que la decisión de compra ya se construye mucho antes del último clic. "La compra sucede antes del clic. Cuando un usuario llega a Amazon, en muchos casos la decisión ya está prácticamente tomada. Lo importante es entender qué sistemas han construido esa preferencia antes de llegar ahí", explican desde la compañía.

Este cambio está obligando a las marcas a replantear su estrategia, desde cómo construyen visibilidad y autoridad digital, hasta como integran datos, activan retail media y diseñan experiencias full-funnel capaces de alimentar algoritmos de recomendación.

El gran reto para las marcas: de campañas a sistemas

Para Amazing Agency, el mayor desafío del mercado actual no es tecnológico, sino estratégico. Mientras el comportamiento del consumidor evoluciona a gran velocidad, muchas compañías siguen operando con estructuras pensadas para un ecosistema digital que ya ha cambiado por completo.

"Seguimos viendo marcas obsesionadas con optimizar campañas cuando el verdadero problema está en la arquitectura. El crecimiento ya no depende de quién ejecuta más acciones, sino de quién diseña mejor el sistema que conecta datos, contenido, media e inteligencia artificial", concluye Joaquín Otamendi.

En esta nueva economía de la atención, la regla ha cambiado: ya no gana quien más aparece. Gana quien mejor es interpretado. La visibilidad y el éxito dejan de depender únicamente de la presencia y pasan a estar vinculados a la capacidad de las marcas para integrarse en los sistemas que hoy condicionan el descubrimiento y la decisión de compra.

