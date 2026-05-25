Crece en España el "aging in place" o el número de mayores que viven solos
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Las tecnologías de seguridad en el hogar están redefiniendo las reglas y por ello, señala la compañía Sector Alarm, líder en servicio de alarmas para casas y negocios, y uno de los lideres europeos, "los nuevos sistemas de alarmas no solo se centran en la protección del espacio, sino de sus ocupantes, ofreciendo nuevos valores de supervisión continua sin presión emocional"
El aumento de personas que viven solas, especialmente entre la población mayor, se ha consolidado como una de las principales transformaciones sociales en España. Esta tendencia denominada "aging in place"sostenida en el tiempo, está modificando la relación con el hogar, que pasa a ser un espacio donde conviven independencia, rutina y nuevas necesidades de protección.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 2 millones de mayores de 65 años residen solos en España, un número muy alto que ha obligado a repensar la seguridad desde una perspectiva más amplia. Los hogares de los mayores deben ser centros donde deben estar protegidos ante incidentes no solo de seguridad, sino ante incendios, caídas, mareos, desmayos o fugas activando automáticamente protocolos de actuación y alertando a familiares o centros de asistencia. Facilitando en definitiva envejecer en el hogar gracias al seguimiento remoto.
En cuanto a comunidades autónomas, las Islas Baleares son las que más mayores de 65 contabilizan viviendo solos. Seguida de Comunidad Valenciana con un 27 % y valores cercanos a la media europea. Por otro lado, Asturias, Galicia y Castilla y León, aunque no lideran los ratios de mayores viviendo solos, si tienen una población envejecida lo que hace que aumente el porcentaje.
Para la compañía Sector Alarm, empresa líder en Servicio de Alarmas y uno de los líderes europeos en seguridad en el hogar, se está produciendo una evolución clara en los sistemas de protección. La compañía defiende un modelo basado en la conectividad permanente y la intervención inmediata, donde el hogar no solo está protegido, sino supervisado de forma continua, con sistemas que permiten al usuario mantener el control en todo momento y siempre bajo los más estrictos estándares de privacidad.
"Hoy la seguridad no se limita solo a evitar una intrusión. Se trata de contar con un servicio que sea capaz de detectar cualquier incidencia y activar una respuesta en cuestión de segundos. En España cada vez hay más personas mayores que viven solas: buscan mantener su independencia, pero también sentirse acompañadas y seguras en su día a día. En este contexto, soluciones como nuestra unidad de voz portátil permiten contactar de forma inmediata ante cualquier necesidad, o sistemas como la cerradura inteligente facilitan el acceso a los servicios de emergencia cuando es necesario, aportando una capa adicional de tranquilidad tanto para ellos como para sus familias", explica Jenny Sofie Reneng, directora de Operaciones de Sector Alarm.
Jenny Sofie Reneng, directora de Operaciones de Sector Alarm, añade "La seguridad evoluciona hacia un modelo cada vez más centrado en el servicio y en las personas, donde lo importante no es solo la tecnología, sino la capacidad de ofrecer asistencia real en el momento en que se necesita".
Cada vez los españoles viven más y mejor
Así mismo, esta tendencia es algo que se está impulsando a nivel mundial porque la tecnología lo facilita reduciendo la presión sobre residencias y hospitales, disminuyendo los costes de atención urgente y mejorando la eficiencia de los servicios sociales.
Seguridad pensada para acompañar en el día a día
Este enfoque permite que la seguridad actúe de forma discreta pero eficaz, aportando tranquilidad tanto a los usuarios como a su entorno, sin generar dependencia ni alterar su rutina.
Un ejemplo de actuación rápida
Tras varios intentos de contacto sin obtener una respuesta clara, y gracias a la comunicación permanente con el usuario a través de la unidad de voz, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia y a familiares autorizados. La intervención permitió acceder rápidamente a la vivienda y asistir a la persona afectada, que permanecía consciente, pero no podía levantarse por sus propios medios.
"Cada vez —señala la compañía— atendemos más incidencias relacionadas con el bienestar y la asistencia dentro del hogar. La capacidad de actuar de forma inmediata y coordinada puede marcar una gran diferencia, especialmente cuando hablamos de personas que viven solas. Además, la velocidad de respuesta se ha convertido en un elemento clave. Nosotros actuamos en menos de 15 segundos, reduciendo significativamente los tiempos de reacción en situaciones críticas".
Un respaldo que va más allá del usuario
"Cada vez más, la seguridad del hogar se entiende como una forma de acompañamiento. No sustituye la autonomía, pero sí aporta una capa adicional de tranquilidad tanto para quien vive en la vivienda como para su entorno", señala Jenny Sofie Reneng, directora de Operaciones de Sector Alarm.
Adaptar la seguridad a una sociedad en evolución
Desde Sector Alarm insisten en la importancia de anticiparse a este cambio, desarrollando soluciones adaptadas a nuevas realidades sociales y contribuyendo a que el hogar siga siendo un espacio de tranquilidad, incluso en contextos de mayor autonomía.
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