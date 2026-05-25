Decathlon convierte a sus embajadores en protagonistas de su campaña de verano junto a Pedri e Iniesta

Pedri y Andrés Iniesta forman parte de la campaña de verano de Decathlon, en la que comparten experiencia con 28 clientes y trabajadores de la marca, poniendo en valor distintas formas de vivir el deporte. La selección de participantes se realizó a través de una convocatoria en redes sociales, donde la comunidad compartió su vínculo personal con el deporte y su conexión con la marca No todos los veranos se viven igual, y tampoco se cuentan igual. Este año, Decathlon ha optado por mirar hacia dentro para construir su nueva campaña de verano: poner delante de la cámara a personas que ya forman parte de su día a día. Clientes habituales, colaboradores de la marca y dos referentes del deporte español como Pedri y Andrés Iniesta protagonizan una campaña que conecta distintas formas de vivir el deporte desde un mismo lugar: la experiencia compartida.

Más allá de la figura de los deportistas, la campaña se construye como un relato coral donde la comunidad es el verdadero hilo conductor. 28 clientes y colaboradores de Decathlon forman parte activa de esta historia, aportando miradas reales sobre lo que significa el deporte en su vida cotidiana.

Bajo el claim "Este verano es un viaje y empezó en 2010", la campaña se articula como una narrativa que trasciende lo publicitario para convertirse en una metáfora del recorrido compartido entre la marca y su comunidad. Un viaje que conecta generaciones, experiencias y formas de entender el deporte, desde quienes lo viven de forma profesional hasta quienes lo integran de manera natural en su día a día.

En este contexto, una van se convertirá en el símbolo de ese viaje colectivo: una forma de recorrer el verano poniendo en el centro las historias, las personas y los vínculos que han construido la relación entre Decathlon y su comunidad.

Se VAN de viaje de verano: un recorrido para conectar deporte y comunidad

La van de Decathlon hará parada en tres destinos que mezclan deporte, comunidad y experiencias únicas de marca.

Primera parada: Alicante, el 6 de junio, con una camping experience en la tienda de Bolulla, donde los asistentes podrán descubrir productos de montaña y participar en talleres para poner a prueba todo lo necesario para este deporte.

Alicante, el 6 de junio, con una camping experience en la tienda de Bolulla, donde los asistentes podrán descubrir productos de montaña y participar en talleres para poner a prueba todo lo necesario para este deporte. Segunda parada: la playa de Cullera (Valencia), el domingo 7 de junio, donde el verano se vive en clave Decathlon con presentación de algunos de los productos imprescindibles para esta temporada y dinámicas participativas con premios para los asistentes.

la playa de Cullera (Valencia), el domingo 7 de junio, donde el verano se vive en clave Decathlon con presentación de algunos de los productos imprescindibles para esta temporada y dinámicas participativas con premios para los asistentes. Y como gran cierre: Madrid, con una activación muy especial alrededor del Mundial, llena de actividades pensadas para vivir el deporte desde dentro y que promete sorprender a todos los asistentes. Durante todo el recorrido, algunos de los embajadores de Decathlon acompañarán las distintas paradas, compartiendo la experiencia con la comunidad y convirtiendo cada activación en un punto de encuentro genuino entre marca y deporte.

Clientes y colaboradores: los verdaderos protagonistas de la campaña

Clientes habituales y colaboradores de Decathlon han participado en el rodaje de la campaña, compartiendo espacio con el equipo creativo y con Pedri, en un entorno donde todas las historias conviven sin jerarquías.

Francesca Musacchio, directora de marketing de Decathlon: "Esta campaña pone en el centro a los clientes y colaboradores que forman parte de Decathlon cada día. La comunidad es lo más importante y queríamos construir una historia en la que pudieran verse reflejados de una forma real y cercana."

Para formar parte del casting, los participantes tuvieron que compartir un vídeo en redes sociales mostrando su pasión por el deporte y explicando por qué querían convertirse en embajadores de la marca, dando lugar a una selección marcada por historias personales y formas reales de vivir el deporte en el día a día.

Para quienes participaron en el rodaje, la experiencia ha sido una forma distinta de verse reflejados: no como actores, sino como parte de una historia que ya existía antes de la cámara.

Elena Obregón, clienta de Decathlon: "Me sentí súper emocionada y muy agradecida, porque no me lo esperaba para nada. Ha sido una experiencia alucinante, de verdad. Es de esas cosas que vives una vez y sabrás que vas a recordar siempre."

Antonio Domenech, colaborador de Decathlon: "Es difícil de describir con palabras. En el día a día en tienda intentamos estar lo más cerca posible de los deportistas y del producto, y poder vivir algo así, compartiendo campaña con Pedri, lo hace todo aún más especial. Sinceramente, es de esas experiencias que cuesta incluso explicar."

Una evolución hacia una comunicación más participativa

Esta campaña forma parte de la evolución de Decathlon hacia un modelo de comunicación más abierto y participativo, en el que la comunidad juega un papel activo en la creación de contenidos.

La marca continúa así reforzando su posicionamiento como un motor clave en la democratización del deporte, poniendo en valor no solo el producto, sino las historias y personas que lo hacen posible.

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Sobre DECATHLON

DECATHLON, una marca deportiva global multiespecialista destinada a todo el mundo, desde principiantes hasta deportistas de élite, es un fabricante innovador de artículos deportivos para todos los niveles. Con más de 100.000 colaboradores y más de 1.900 tiendas en todo el mundo, DECATHLON y sus equipos trabajan desde 1976 para hacer que los placeres y beneficios del deporte sean realmente accesibles para todos.

