Decathlon convierte a sus embajadores en protagonistas de su campaña de verano junto a Pedri e Iniesta
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Pedri y Andrés Iniesta forman parte de la campaña de verano de Decathlon, en la que comparten experiencia con 28 clientes y trabajadores de la marca, poniendo en valor distintas formas de vivir el deporte. La selección de participantes se realizó a través de una convocatoria en redes sociales, donde la comunidad compartió su vínculo personal con el deporte y su conexión con la marca
No todos los veranos se viven igual, y tampoco se cuentan igual. Este año, Decathlon ha optado por mirar hacia dentro para construir su nueva campaña de verano: poner delante de la cámara a personas que ya forman parte de su día a día. Clientes habituales, colaboradores de la marca y dos referentes del deporte español como Pedri y Andrés Iniesta protagonizan una campaña que conecta distintas formas de vivir el deporte desde un mismo lugar: la experiencia compartida.
Más allá de la figura de los deportistas, la campaña se construye como un relato coral donde la comunidad es el verdadero hilo conductor. 28 clientes y colaboradores de Decathlon forman parte activa de esta historia, aportando miradas reales sobre lo que significa el deporte en su vida cotidiana.
Bajo el claim "Este verano es un viaje y empezó en 2010", la campaña se articula como una narrativa que trasciende lo publicitario para convertirse en una metáfora del recorrido compartido entre la marca y su comunidad. Un viaje que conecta generaciones, experiencias y formas de entender el deporte, desde quienes lo viven de forma profesional hasta quienes lo integran de manera natural en su día a día.
En este contexto, una van se convertirá en el símbolo de ese viaje colectivo: una forma de recorrer el verano poniendo en el centro las historias, las personas y los vínculos que han construido la relación entre Decathlon y su comunidad.
Se VAN de viaje de verano: un recorrido para conectar deporte y comunidad
Durante todo el recorrido, algunos de los embajadores de Decathlon acompañarán las distintas paradas, compartiendo la experiencia con la comunidad y convirtiendo cada activación en un punto de encuentro genuino entre marca y deporte.
Clientes y colaboradores: los verdaderos protagonistas de la campaña
Francesca Musacchio, directora de marketing de Decathlon: "Esta campaña pone en el centro a los clientes y colaboradores que forman parte de Decathlon cada día. La comunidad es lo más importante y queríamos construir una historia en la que pudieran verse reflejados de una forma real y cercana."
Para formar parte del casting, los participantes tuvieron que compartir un vídeo en redes sociales mostrando su pasión por el deporte y explicando por qué querían convertirse en embajadores de la marca, dando lugar a una selección marcada por historias personales y formas reales de vivir el deporte en el día a día.
Para quienes participaron en el rodaje, la experiencia ha sido una forma distinta de verse reflejados: no como actores, sino como parte de una historia que ya existía antes de la cámara.
Elena Obregón, clienta de Decathlon: "Me sentí súper emocionada y muy agradecida, porque no me lo esperaba para nada. Ha sido una experiencia alucinante, de verdad. Es de esas cosas que vives una vez y sabrás que vas a recordar siempre."
Antonio Domenech, colaborador de Decathlon: "Es difícil de describir con palabras. En el día a día en tienda intentamos estar lo más cerca posible de los deportistas y del producto, y poder vivir algo así, compartiendo campaña con Pedri, lo hace todo aún más especial. Sinceramente, es de esas experiencias que cuesta incluso explicar."
Una evolución hacia una comunicación más participativa
La marca continúa así reforzando su posicionamiento como un motor clave en la democratización del deporte, poniendo en valor no solo el producto, sino las historias y personas que lo hacen posible.
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