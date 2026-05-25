Franquicia energética Mejoradora: impulsando el ahorro y la eficiencia en España

La consultora energética Mejoradora inicia una nueva etapa de crecimiento en el mercado nacional. A través de un modelo de franquicia energética centrado en la eficiencia, la comparación de tarifas y los estudios fotovoltaicos en menos de 24 horas, la enseña arranca su expansión de la mano de Tormo Franquicias Consulting En un contexto marcado por la necesidad de sostenibilidad y la optimización del consumo, Mejoradora impulsa su red de franquicias para consolidarse como el referente de particulares y empresas que buscan un ahorro real.

¿Por qué el modelo de Mejoradora es un negocio de eficiencia energética rentable?

El éxito de esta franquicia energética se basa en tres pilares fundamentales que son la optimización de costes, la transparencia total y el análisis personalizado del mercado. Su propuesta combina tecnología avanzada y asesoramiento especializado en un sector en plena transformación.

Entre las principales ventajas operativas para el franquiciado destaca, en primer lugar, el acceso a análisis comparativos automatizados, una capacidad tecnológica diseñada para estudiar las tendencias del mercado eléctrico y recomendar las tarifas y potencias óptimas para cada suministro.

Asimismo, la marca ofrece una completa centralización operativa, lo que significa que la central de Mejoradora asume la carga más compleja, incluyendo los informes de grandes cuentas, los trámites burocráticos y la contabilidad de los colaboradores. Gracias a este respaldo, el franquiciado puede beneficiarse de un enfoque cien por cien comercial y centrarse exclusivamente en la captación de clientes y el desarrollo de la actividad en su zona.

Servicios clave: Estudios fotovoltaicos y optimización de tarifas

Siguiendo su premisa de consumo responsable, la consultora energética realiza estudios de viabilidad gratuitos orientados a maximizar el ahorro real del cliente. A diferencia de otros actores del sector, Mejoradora diseña proyectos a medida e instala estrictamente los módulos fotovoltaicos necesarios para garantizar la rentabilidad de la vivienda o negocio.

Adicionalmente, la marca incorpora un servicio postventa especializado que aporta un valor continuo al cliente final. Este equipo se encarga de optimizar de forma constante las potencias contratadas, adaptar el nuevo consumo de red a la mejor tarifa disponible en cada momento y ajustarse continuamente a los cambios de hábitos del consumidor para asegurar el máximo ahorro a largo plazo.

Perfil del franquiciado de Mejoradora y perspectivas de futuro

Este modelo de negocio está especialmente diseñado para perfiles comerciales, consultores, emprendedores y profesionales interesados en el sector de la energía que deseen incorporarse a un mercado con demanda creciente y asegurada.

Con esta nueva etapa de expansión junto a Tormo Franquicias Consulting, Mejoradora refuerza su posicionamiento como una marca sólida, tecnológica y preparada para liderar el sector del ahorro energético en España.

