Grup Boix celebra que el Govern sitúe la gestión forestal como una política estructural de país

Para la empresa berguedana, especializada en gestión forestal y transformación de la madera, la nueva hoja de ruta supone un paso importante Grup Boix ha valorado positivamente la nueva estrategia de gestión forestal sostenible presentada recientemente por el Govern de la Generalitat, que plantea reforzar la prevención de los grandes incendios forestales, adaptar los bosques al cambio climático e impulsar la bioeconomía como una política estructural de país.

Para la empresa berguedana, especializada en gestión forestal y transformación de la madera, la nueva hoja de ruta supone un paso importante porque sitúa la gestión activa de los bosques en el centro del debate territorial y climático, en línea con lo que el sector forestal lleva años reclamando.

"La prevención de los grandes incendios no puede abordarse únicamente desde la extinción. Hay que actuar antes, gestionando el bosque, reduciendo la carga de combustible forestal y generando paisajes más resilientes", señala Carles Martí, director general de Grup Boix. "Que el Govern plantee ahora esta estrategia desde una visión estructural es una noticia positiva para el sector y para el conjunto del territorio".

Un cambio de paradigma en la política forestal

La nueva estrategia presentada por el Govern contempla un incremento de 36,8 millones de euros en inversión forestal e incorpora medidas orientadas a reforzar la prevención de incendios, adaptar los bosques al cambio climático, profesionalizar el sector e impulsar la bioeconomía y la valorización de la madera de proximidad.

Entre las actuaciones destacadas se encuentra la definición de 14 ejes de confinamiento de incendios, concebidos para limitar la propagación de los grandes fuegos entre macizos forestales y proteger a más de 850.000 personas en más de 2 millones de hectáreas. La estrategia prevé actuar sobre más de 34.000 hectáreas forestales y ya se han iniciado trabajos prioritarios en distintos puntos del territorio.

La hoja de ruta también refuerza los Perímetros de Protección Prioritaria (PPP) como instrumentos clave para prevenir grandes incendios, así como la ampliación de las franjas de protección alrededor de núcleos habitados y urbanizaciones.

Además, el Govern apuesta por la modernización y profesionalización del sector forestal mediante la mecanización, la formación y el fomento del relevo generacional, así como por impulsar el uso de madera y bioproductos forestales de proximidad y certificados en edificación y obra pública, reforzando la conexión entre gestión forestal, industria y construcción sostenible.

Una reivindicación histórica del sector

Grup Boix recuerda que hace meses ya alertaba sobre la necesidad de reforzar la gestión forestal ante el aumento del riesgo de incendios y la acumulación de biomasa en los bosques catalanes. En este sentido, la compañía considera que la estrategia presentada por el Govern refuerza una idea ampliamente compartida por el sector: un bosque abandonado es un bosque más vulnerable.

Catalunya es uno de los territorios europeos con mayor superficie forestal continua y, según datos del sector, la masa forestal crece mucho más rápido de lo que actualmente se gestiona. Esta acumulación de combustible biomasa, sumada al impacto de la crisis climática y a los episodios de sequía, incrementa el riesgo de grandes incendios forestales de comportamiento extremo.

Para Boix, la gestión forestal sostenible no solo es una herramienta de prevención, sino también una oportunidad de desarrollo territorial. "Gestionar los bosques es también generar actividad económica, empleo cualificado e industria vinculada al territorio. La madera de proximidad forma parte de la solución climática y del futuro industrial del país", destaca Martí.

Gestión forestal, industria y bioeconomía

Con más de cincuenta años de experiencia, Grup Boix defiende un modelo de integración vertical que conecta la gestión forestal con la transformación industrial de la madera y la producción de soluciones constructivas sostenibles.

La empresa trabaja bajo certificaciones PEFC y CatForest, que garantizan la trazabilidad y la gestión responsable de los recursos forestales, y considera especialmente relevante que la nueva estrategia del Gobierno incorpore también medidas relacionadas con la compra pública verde y el impulso de los bioproductos forestales.

Arraigada en el Berguedà pero con proyección industrial y europea, Grup Boix considera que el escenario actual obliga a entender la gestión forestal como una política de país, vinculada no solo a la prevención de incendios, sino también a la transición energética, la bioeconomía y la resiliencia territorial frente al cambio climático.

Sobre Grup Boix

Boix es un grupo industrial catalán con más de 50 años de experiencia en la gestión forestal y la transformación de la madera. Con dos plantas productivas en el Berguedà y una plantilla de más de 130 personas, es una de las cinco serrerías más grandes del Estado español. El grupo opera bajo una estrategia de circularidad y proximidad, con actividades en gestión forestal, embalaje, biomasa y construcción con madera.

