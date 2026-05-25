Grup Boix celebra que el Govern sitúe la gestión forestal como una política estructural de país
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Para la empresa berguedana, especializada en gestión forestal y transformación de la madera, la nueva hoja de ruta supone un paso importante
Grup Boix ha valorado positivamente la nueva estrategia de gestión forestal sostenible presentada recientemente por el Govern de la Generalitat, que plantea reforzar la prevención de los grandes incendios forestales, adaptar los bosques al cambio climático e impulsar la bioeconomía como una política estructural de país.
Para la empresa berguedana, especializada en gestión forestal y transformación de la madera, la nueva hoja de ruta supone un paso importante porque sitúa la gestión activa de los bosques en el centro del debate territorial y climático, en línea con lo que el sector forestal lleva años reclamando.
"La prevención de los grandes incendios no puede abordarse únicamente desde la extinción. Hay que actuar antes, gestionando el bosque, reduciendo la carga de combustible forestal y generando paisajes más resilientes", señala Carles Martí, director general de Grup Boix. "Que el Govern plantee ahora esta estrategia desde una visión estructural es una noticia positiva para el sector y para el conjunto del territorio".
Un cambio de paradigma en la política forestal
Entre las actuaciones destacadas se encuentra la definición de 14 ejes de confinamiento de incendios, concebidos para limitar la propagación de los grandes fuegos entre macizos forestales y proteger a más de 850.000 personas en más de 2 millones de hectáreas. La estrategia prevé actuar sobre más de 34.000 hectáreas forestales y ya se han iniciado trabajos prioritarios en distintos puntos del territorio.
La hoja de ruta también refuerza los Perímetros de Protección Prioritaria (PPP) como instrumentos clave para prevenir grandes incendios, así como la ampliación de las franjas de protección alrededor de núcleos habitados y urbanizaciones.
Además, el Govern apuesta por la modernización y profesionalización del sector forestal mediante la mecanización, la formación y el fomento del relevo generacional, así como por impulsar el uso de madera y bioproductos forestales de proximidad y certificados en edificación y obra pública, reforzando la conexión entre gestión forestal, industria y construcción sostenible.
Una reivindicación histórica del sector
Catalunya es uno de los territorios europeos con mayor superficie forestal continua y, según datos del sector, la masa forestal crece mucho más rápido de lo que actualmente se gestiona. Esta acumulación de combustible biomasa, sumada al impacto de la crisis climática y a los episodios de sequía, incrementa el riesgo de grandes incendios forestales de comportamiento extremo.
Para Boix, la gestión forestal sostenible no solo es una herramienta de prevención, sino también una oportunidad de desarrollo territorial. "Gestionar los bosques es también generar actividad económica, empleo cualificado e industria vinculada al territorio. La madera de proximidad forma parte de la solución climática y del futuro industrial del país", destaca Martí.
Gestión forestal, industria y bioeconomía
La empresa trabaja bajo certificaciones PEFC y CatForest, que garantizan la trazabilidad y la gestión responsable de los recursos forestales, y considera especialmente relevante que la nueva estrategia del Gobierno incorpore también medidas relacionadas con la compra pública verde y el impulso de los bioproductos forestales.
Arraigada en el Berguedà pero con proyección industrial y europea, Grup Boix considera que el escenario actual obliga a entender la gestión forestal como una política de país, vinculada no solo a la prevención de incendios, sino también a la transición energética, la bioeconomía y la resiliencia territorial frente al cambio climático.
Sobre Grup Boix
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Para la empresa berguedana, especializada en gestión forestal y transformación de la madera, la nueva hoja de ruta supone un paso importante porque sitúa la gestión activa de los bosques en el centro del debate territorial y climático, en línea con lo que el sector forestal lleva años reclamando.
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