Ultraprocesados, publicidad y salud infantil: el debate que llega esta semana al Congreso

La infancia vive rodeada de ultraprocesados. UNICEF alerta de que, por primera vez, la obesidad infantil y adolescente ya supera al bajo peso a nivel mundial en población de 5 a 19 años.

Con el fin de ponerle solución mañana, martes 26 de mayo llegará al Congreso el debate sobre la Proposición de Ley para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables. La iniciativa busca poner sobre la mesa la ley que limite la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores y restringir la venta de bebidas energéticas en niños y adolescentes. También busca regular el etiquetado de la publicidad de alimentos insanos.

María Hernández-Alcalá, Elena Pérez y Pablo Bustinduy



En este contexto, las bioquímicas Elena Pérez y María Hernández-Alcalá, expertas en nutrición clínica, nutrición aplicada y salud pública, y fundadoras de Futurlife21, han participado en un encuentro junto a Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para abordar el impacto del entorno alimentario y la exposición temprana a ultraprocesados en la salud infantil.

“Para nosotras es un orgullo que el Ministerio de Consumo cuente con nuestra experiencia y conocimiento en un tema tan importante como la salud infantil. Creemos que, para avanzar hacia entornos alimentarios más saludables, es fundamental apoyarse en la evidencia científica y en profesionales que trabajamos cada día divulgando, facilitando y acercando esta información a las familias”, señalan.

Qué plantea la nueva ley

En España, entre un tercio y un 40% de la dieta infantil procede de productos ultraprocesados. Los estudios muestran que entre 8 y 9 de cada 10 anuncios dirigidos a niños promocionan productos con perfiles nutricionales pobres, y que una mayor exposición publicitaria se asocia a un mayor consumo de calorías, azúcar y sodio.

La propuesta legislativa supone un cambio importante respecto al modelo actual de autorregulación publicitaria. El texto plantea sustituir el actual sistema voluntario de control de la industria alimentaria por una regulación con rango de ley basada en los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La iniciativa limitaría la publicidad de productos altos en azúcares, grasas saturadas, sal o edulcorantes cuando pueda existir exposición de menores, tanto en televisión como en redes sociales, internet, aplicaciones móviles, videojuegos, soportes exteriores o envases.

Además, la ley contempla restringir el uso de personajes infantiles o famosos y elementos visuales atractivos en productos que no cumplan determinados criterios nutricionales, así como prohibir la venta y promoción de bebidas energéticas en menores de 16 años, que presentan un elevado consumo entre adolescentes y tiene consecuencias como problemas cardiovasculares, alteración metabólica, presión arterial alta, hiperactividad, insomnio, cambios de humor, depresión y ataques de pánico.

La propuesta también refuerza la protección en entornos frecuentados por niños y adolescentes, estableciendo limitaciones publicitarias en las inmediaciones de colegios, parques infantiles, centros deportivos y otros espacios dirigidos a menores.

“Los padres y madres necesitamos que sea más fácil elegir saludable. Que no sea un suplicio ir con los niños al supermercado porque han visto miles de anuncios en marquesinas o en la tele, porque ven a sus personajes favoritos en el envase allí mismo… necesitamos que de verdad nos ayuden para poder cuidar más y mejor de la infancia”, comentan.

Por qué es importante reducir el “bombardeo” de ultraprocesados desde la infancia

Desde Futurlife21 recuerdan que la relación de los niños con la alimentación no depende únicamente de lo que comen, sino también del entorno alimentario en el que crecen y de los impactos publicitarios que reciben de forma constante desde edades muy tempranas.

La evidencia científica muestra que la exposición repetida a productos ultraprocesados y a mensajes asociados a diversión, premios o personajes atractivos influye en la construcción de preferencias alimentarias, en el desarrollo del paladar y en la normalización de determinados hábitos de consumo.

“El cerebro infantil no interpreta la publicidad igual que un adulto y tiene una mayor vulnerabilidad frente a estímulos repetidos. No se trata de demonizar alimentos ni de generar miedo, sino de entender cómo el entorno condiciona las decisiones alimentarias desde la infancia”, explican.

Las expertas insisten en que la obesidad infantil, las carencias nutricionales y el deterioro de los hábitos alimentarios son fenómenos multifactoriales en los que intervienen factores biológicos, sociales, económicos y culturales, por lo que consideran fundamental facilitar a las familias entornos que hagan más accesibles las opciones saludables.

“No podemos responsabilizar únicamente a las familias cuando los menores están expuestos continuamente a mensajes y productos diseñados para captar su atención. Cuanto más fácil pongamos elegir opciones saludables, mayor será el impacto real sobre la salud infantil”, señalan. Por último, Elena y María insisten en la necesidad de construir una sociedad más saludable y recuerdan que “esto no va de ideologías, va de salud, y especialmente de la salud de los menores. Toda iniciativa que ayude a mejorar su bienestar y su salud, tanto a corto como a largo plazo, merece al menos ser escuchada y planteada”.