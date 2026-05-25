Femxa colabora en un proyecto que combina formación y cine para contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral

La iniciativa, impulsada por ASEMPLEO y financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., incluye nuevos contenidos e-learning y el cortometraje divulgativo "Seguro que sí" Femxa ha colaborado con ASEMPLEO, la patronal estatal de las empresas de trabajo temporal y agencias de empleo, en el desarrollo del proyecto "Integración de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 en las ETT", una iniciativa orientada a reforzar la cultura preventiva en el sector y contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral.

El proyecto, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P. (Ministerio de Trabajo y Economía Social), fue presentado el pasado 23 de abril en los Cines Callao City Lights de Madrid, durante una jornada de difusión organizada por ASEMPLEO en la que participaron representantes institucionales y profesionales vinculados al ámbito de la prevención de riesgos laborales.

En el marco de esta iniciativa, Femxa ha colaborado en el desarrollo de nuevos contenidos formativos en formato e-learning dirigidos específicamente a responsables y técnicos de salud laboral de las empresas de trabajo temporal (ETT), con el objetivo de facilitar herramientas prácticas que ayuden a reforzar la prevención y la seguridad en el entorno laboral.

Además, durante la jornada se estrenó, en primicia, el cortometraje divulgativo "Seguro que sí", una pieza de ficción escrita y dirigida por Rubén Cruz (Femxa), centrada en la problemática de la siniestralidad laboral entre personas jóvenes y menores de edad con poca o ninguna experiencia profesional.

El cortometraje busca sensibilizar sobre los riesgos asociados a la falta de experiencia y promover comportamientos preventivos entre los colectivos con mayor vulnerabilidad frente a los accidentes laborales y enfermedades profesionales.

La jornada contó con la intervención de Andreu Cuañas, presidente de ASEMPLEO, quien destacó la importancia de continuar impulsando medidas que permitan seguir reduciendo los índices de siniestralidad laboral en el sector. También participó José Antonio Fernández Avilés, director gerente de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., que puso en valor este tipo de iniciativas innovadoras orientadas a fortalecer la cultura preventiva en el tejido productivo.

En las próximas semanas, ASEMPLEO pondrá en marcha diversas acciones de difusión para dar a conocer los recursos generados en el marco del proyecto, incluyendo los contenidos formativos e-learning y el cortometraje divulgativo "Seguro que sí", ya disponibles online.

Acceso a los contenidos e-learning para ETTs: https://asempleo.com/contenidos-e-learning-en-prl/

Acceso al cortometraje divulgativo "Seguro que sí": https://asempleo.com/videos/

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