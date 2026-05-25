Varo Huertas: “Hago referencia a la palabra como signo de una idea o emoción”

Varo Huertas (Puerto Rico, 1982) reside actualmente en España, país donde completó un máster en Traducción e Interpretación y un doctorado en Psicología Experimental. También ha realizado cursos de poesía en la Escuela de Escritores de Madrid y en la revista Taller Igitur. Es miembro del Círculo Literario de La Zubia y cuenta con publicaciones en las antologías de micropoesía ¿Versamos? I Antología Poética (Pasos, 2016) y II Antología Poética Versamos (Pasos, 2016) y en las revistas literarias Santa Rabia Poetry, Taller Igitur y Revista Vórtice. Autor del poemario "Sonata con tres interludios” (Talón de Aquiles, 2024) y “El mundo es la palabra” (Olé Libros, 2026).



1. ¿Qué cualidades destacarías de tu perfil como escritor? Es complejo hablar de mí mismo en este sentido. Sobre todo porque, seguramente, mi perspectiva en cuanto a mis características destacables como escritor diferirá de la de otras personas. En ese sentido soy un adepto del concepto de Unamuno sobre los tres “yo”. Lo que sí puedo decir es que siempre me encuentro en una búsqueda constante de afinar mi estilo de expresión de un modo que trascienda el plano semántico de la palabra. Es decir, una búsqueda de expresión de significado y emoción mediante otros aspectos del lenguaje en la poesía.

2. ¿Desde qué edad apareció tu interés por la escritura? ¿Qué talleres has realizado para mejorar tus dotes? Diría que comenzó alrededor de los 17 años cuando cayó en mis manos un ejemplar de las Rimas y leyendas de Bécquer. A partir de entonces, empecé a garabatear versos en las libretas de la escuela; pero no fue hasta los 21 o 22 años que comencé a escribir con más asiduidad. Resulta que mientras estudiaba en la universidad, trabajaba en una librería donde un día compré dos antologías poéticas: una de Benedetti y otra que se llama Las mejores poesías de amor en lengua española de Luis María Ansón. Ese libro me abrió una senda a un sinnúmero de escritores y diferentes estilos desconocidos para mí hasta entonces. También, durante esa misma época, una amiga me recomendó la película El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, en la que aparecen poemas de Benedetti, Gelman y Girdondo… y ya, después de ver la película, no hubo vuelta atrás.

Para mejorar mi técnica he participado en los cursos Formación de escritores: desarrollo del estilo personal, de la Escuela de derecho constitucional de Sao Paolo (Brasil), Invitación a la poesía y Corregir un poema, ambos de la Escuela de Escritores de Madrid, y Características de la poesía contemporánea de lengua española: Poética y Retórica de la Revista Literaria Taller Igitur.

3. En tu poemario “El mundo es la palabra” aludes a la cuestión del abismo que separa la emoción y el pensamiento del significado de la palabra, ¿podrías ahondar más en este concepto? Por supuesto. Hago referencia, particularmente, a la palabra como signo de una idea o emoción. Es decir, al proceso cognitivo de codificación de lo abstracto o conceptual en una representación lingüística y a la imposibilidad de representarlo todo únicamente en el nivel semántico de la lengua.

Esa imposibilidad es la que designo con el término abismo y otros términos similares. Y para intentar unir ambos extremos de ese vacío con un modo de expresión satisfactorio en el primer apartado de El mundo es la palabra, priorizo la musicalidad del verso mediante el uso de asonancias y aliteraciones; el ritmo por medio del uso de versos de diferentes longitudes; las pausas sintácticas naturales, diversos tropos sintácticos y un lenguaje dislocado en un intento de hacer de la musicalidad y del ritmo la estructura interna del poema.

4. Ofreces en la obra “un caleidoscopio” que explora los límites del lenguaje, ¿a qué te refieres con calidoscopio? Me parece que Bernard Engel se refiere al intento de expresar y formular emoción significación desde múltiples perspectivas tales como la sonora, la dislocación del lenguaje y la relectura de otros textos, como es el caso de los poemas cut-up que figuran en el segundo apartado del libro, por ejemplo.

5. ¿Crees en la firmeza de ahondar en las palabras y ver todas sus posibles formas? Definitivamente. Para aspirar a una expresión precisa es indispensable explorar sus propiedades semánticas y sintácticas, sus conjugaciones, su textura y musicalidad, así como los diferentes matices y efectos que dichas propiedades suscitan en el lector por sí mismas y en sus innumerables combinaciones.

6. Como escritor, ¿tienes la capacidad de ver la profundidad de las cosas? ¿Incluidas las más rutinarias? Sinceramente, pienso que sería soberbio en extremo que alguien respondiera afirmativamente a esta pregunta. Creo más bien que la mirada del poeta intuye una amplia gama de aspectos y que cada persona tiene una sensibilidad más desarrollada para algunos de ellos en comparación con otros. Dice Foucault en Las palabras y las cosas que el poeta tiene la habilidad de descubrir los lazos subyacentes entre las cosas aparentemente inconexas. Algunas personas son más proclives a ver algo en una bicicleta oxidada y recostada contra una pared. Otras, en cambio, descubren o hacen una relectura de una imagen en el telediario o del titular de una noticia en el periódico. Para otros, es un verso, una frase en una canción o la melodía o el ritmo en la música. Lo que me lleva a pensar que es necesario entrenar la mirada para apreciar los entresijos de aquellos aspectos a los que nuestra naturaleza es menos sensible, de modo que podamos ampliar los temas de nuestro discurso poético y las perspectivas desde las que lo abordamos.

7. ¿Tienes en mente publicar un tercer poemario a medio plazo? De momento no, quizá dentro de un año o año y medio. Ya tengo la idea para el próximo libro y los borradores de algunos poemas, pero en este momento estoy intentando desarrollarme como autor de narrativa y, sobre todo, centrándome en promocionar El mundo es la palabra y disfrutar el proceso.

8. ¿Qué técnicas utilizas para romper un bloqueo creativo? Cuando no estás escribiendo, estás leyendo. Suelo leer historia, filosofía, narrativa y poesía. En cuanto a poesía, hago unos ejercicios en específico que he encontrado en libros y páginas de internet como imitar poemas que me gusten o trabajar en un aspecto en concreto de estos que me llame la atención. También sigo los ejercicios de un manual que me creé a medida para practicar el ritmo y la musicalidad.