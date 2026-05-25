LÄR Education Hub alerta de que el mercado laboral de 2026 busca un perfil que casi nadie forma

LÄR Education Hub señala que, mientras el 38 % de las empresas usa IA sin estrategia, el profesional que falta no es el que programa, sino el que sabe para qué El Foro Económico Mundial proyecta 170 millones de nuevos puestos de trabajo antes de 2030. La mayoría requieren un perfil que las universidades tradicionales llevan años sin actualizar: técnico, estratega y capaz de implementar IA con impacto real en resultados. La brecha entre lo que el mercado necesita y lo que la formación superior ofrece nunca ha sido tan ancha.

LÄR Education Hub no ha pivotado hacia la IA. Ha construido desde el principio un modelo donde la tecnología, la estrategia y la inteligencia artificial no son tres asignaturas —son un solo perfil. Con más de 75.000 profesionales formados en 50 países, la institución llega a 2026 con una ventaja que pocas escuelas pueden reclamar: lo vio venir.

Los datos son contundentes: el profesional que en 2026 combina comprensión del negocio, lectura de datos e implementación de IA en procesos reales es el más buscado del mercado — y el mejor pagado, con una prima de entre el 47 % y el 56 % respecto a perfiles equivalentes sin esas capacidades. Quienes aún no han dado ese salto ven cómo la distancia se amplía cada trimestre. El WEF lo llama redistribución. LinkedIn lo refleja en sus datos salariales. Las empresas lo sienten en sus procesos de selección. Y quienes ya han cruzado esa línea no vuelven atrás.

El método que produce ese perfil

Según Rita Machín, directora de LÄR Education Hub, los alumnos llegan preguntando para qué sirve lo que van a aprender y se van preguntando por qué nadie se lo había enseñado antes. "Esa distancia es exactamente el problema que LÄR intenta resolver", señala.

Lo que distingue el método de LÄR no es solo el contenido —es el orden. Primero el problema real, luego la herramienta. Primero la decisión de negocio, luego el modelo de datos. Primero el impacto, luego el título. El resultado es un profesional que llega a su primer día de trabajo habiendo ya resuelto problemas parecidos.

El mercado en cifras

Cuatro informes publicados entre 2025 y 2026 apuntan en la misma dirección. El WEF proyecta 170 millones de nuevos empleos antes de 2030 y la desaparición o rediseño de 92 millones de los actuales. BCG estima que el 50-55 % de los puestos de trabajo cambiarán de forma sustancial en menos de dos años. Deloitte detecta que el 38 % de las empresas ya usa IA sin estrategia. Y PwC calcula que la inteligencia artificial aportará hasta 15,7 billones de dólares a la economía global en ese mismo horizonte. El mercado habla con datos, pero la historia que cuentan es inequívoca: hay una oportunidad histórica sobre la mesa. Y una escasez igual de histórica del profesional capaz de aprovecharla.

Fuentes: WEF Future of Jobs 2025, BCG AI Jobs Report 2026, Deloitte Tech Trends 2026, PwC Sizing the Prize.

Lo que el mercado ya paga por ese perfil

Los datos salariales de 2026 cuentan la misma historia en todos los mercados: quien combina criterio de negocio, dominio técnico e IA aplicada cobra entre un 47 % y un 56 % más que su equivalente sin esas capacidades. En términos concretos: hasta 130.000 euros en el norte de Europa, hasta 110.000 libras en Reino Unido, hasta 90.000 euros en España. Y en Latinoamérica, donde el talento en remoto para empresas globales está en auge, entre 50.000 y 90.000 dólares desde cualquier ciudad con buena conexión.

Fuente: LinkedIn Salary Guide, Glassdoor, Hays Salary Guide 2025–2026. Rangos orientativos según experiencia y empresa.

LÄR Education Hub es el proyecto más ambicioso de un grupo de referencia en formación técnica y profesional con décadas de experiencia mundial. Hereda su red, su rigor y sus alianzas —y los lleva al siguiente nivel: más de 75.000 profesionales formados en 50 países, 200 empresas colaboradoras, 700 expertos en el claustro y una valoración media de 4,8 sobre 5 entre quienes han pasado por sus programas.

Rita Machín resume el momento con precisión: "Dentro de cinco años, nadie va a preguntar si sabes usar IA. Van a preguntar qué has construido con ella. Los alumni de LÄR ya tienen la respuesta".

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