​'Una pistola, una bala y un oso panda', primer largometraje de ficción del cineasta Oriol Cardús

El cineasta catalán Oriol Cardús ('Entre Mareas') estrena en cines este próximo 12 de junio 'Una pistola, una bala y un oso panda', su primer largometraje de ficción. Se trata de una comedia que mezcla humor y drama existencial con una fuerte carga simbólica. Es, en el fondo, una invitación a dejar atrás el victimismo y lanzarse sin red hacia lo que uno desea, con la convicción de que siempre hay una segunda oportunidad.



El film está protagonizado por Alain Hernández ("Las hijas de la criada", "Sueños de Libertad"), José Troncoso ("En los márgenes", cinco nominaciones 37ª. edición Premios Goya, "Gym Tony") y Teresa Ferrer (nominada a Mejor actriz de Teatro Musical en los Premios Talia 2026 por "Los miserables: el musical", "Tengamos la fiesta en paz"). Además, cuenta con la participación de Petra Martínez ("La vida era eso", "La que se avecina"), Emma Ozores ("Aquí no hay quien viva"), Patricia Conde ("Machos Alfa 4", "Velvet colección"), Mar Ulldemolins ("El Ministerio del Tiempo"), Carles Martínez ("Mi amiga Eva", dos nominaciones Premios Feroz 2026), Francesc Ferrer ('Saben aquell", once nominaciones 38ª. edición Premios Goya, "El 47", ganadora de cinco premios Goya en la 39ª. edición) y Dafnis Balduz ("Los renglones torcidos de Dios").

'Una pistola, una bala y un oso panda' cuenta con Daniel Losada ("Un monstruo viene a verme", ganadora de nueve Premios Goya en la 31ª. edición) como director de fotografía; Maite Sánchez ("El fotógrafo de Mauthausen") es la directora de arte; Edu Arruga ("A Muerte", ganadora Mejor Serie 2ª. edición Premios Instyle) es el jefe de postproducción; Nicolás Celery ("Regreso a las Sabinas", nominada al Emmy Internacional a Mejor Telenovela) es el responsable de sonido; y Joan Solsona ("#SeAcabó: Diario de las campeonas", premio Emmy Internacional a Mejor documental deportivo) firma el montaje. También cuenta con Marc Orts (ganador de siete premios Goya y ocho Gaudí a Mejor Sonido) como supervisor de sonido y mezclas y con Lluís Castells (ganador de tres premios Goya y tres premios Gaudí a Mejores Efectos Especiales).

Producida por Sin Parpadear S.L. y rodada en diferentes localizaciones de Catalunya, la película ha contado con un presupuesto de 5 millones de euros, aportados íntegramente a través de la financiación privada.

SINOPSIS



Saúl, un director de cine abandonado por su pareja, en paro y con la cuenta bancaria al límite, atraviesa una depresión profunda que le tiene recluido en casa desde hace más de un mes. Pero la aparición de un paquete misterioso en su rellano —que contiene un revólver, una bala y una enigmática nota— desencadena una cadena de acontecimientos que cambiará su vida por completo.

Acompañado de sus dos mejores amigos (Raúl y Maite), Saúl emprende una aventura alocada y cargada de giros inesperados, donde nada es lo que parece y donde la realidad se mezcla a menudo con los sueños.

EL DIRECTOR. ORIOL CARDÚS

Graduado en Cine y Audiovisuales en la 5ª promoción de la ESCAC, y tras realizar un curso de realización cinematográfica en la escuela de San Antonio de los Baños (Cuba), Oriol arrancó su carrera profesional en 2003 en el mundo de la publicidad.

Después de tres años como montador y director de posproducción en la productora Albiñana Films, Oriol dio el paso a la realización publicitaria en 2005. Desde entonces ha rodado cerca de doscientos anuncios para decenas de clientes de ámbito nacional e internacional (Francia, Portugal, Alemania, Italia, Argelia...) como Vodafone, Movistar, Danone, Caixabank, Hipercor o Seat, etc. Actualmente compagina su trabajo como director y guionista de ficción con el de realizador freelance para varias productoras publicitarias.

En 2011 funda Sin Parpadear, una productora con un enfoque innovador y personal en proyectos audiovisuales, respondiendo a las necesidades actuales desde una perspectiva amplia y multimedia, y explorando los formatos y posibilidades de producción que ofrecen las nuevas tecnologías.

Su pasión por el cine desde la infancia le lleva a realizar varios proyectos de ficción como guionista y director de la webserie 'Emerson'; de los cortometrajes '600$' y 'El Productor', o del largometraje 'Genesis' (en fase de desarrollo) y 'Entre Mareas' así como a crear y escribir guiones para futuros proyectos de cine y TV como 'La Novia'.