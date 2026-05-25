Estoy Bien Mamá supera los 600 viajeros a Asia en sus primeros meses y prevé cerrar 2026 cerca de los 1.500
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La nueva marca del grupo creador de Ahora Vuelvo Mamá —pionero de los vuelos de ida y vuelta en el mismo día, por el que ya han pasado cerca de 20.000 viajeros— digitaliza la agencia de viajes tradicional para una generación que rechaza los "circuitos todo incluido" y reclama vivir aventuras "a su aire"
Estoy Bien Mamá, la agencia de viajes online de larga distancia dirigida a la generación Z, ha superado los 600 viajeros desde su lanzamiento a finales de 2025 y prevé cerrar 2026 cerca de los 1.500. La marca, creada por el grupo español detrás de Ahora Vuelvo Mamá, pionero en España de los vuelos de ida y vuelta en el mismo día, ofrece itinerarios de entre 9 y 20 días por Asia diseñados para una generación que ya no busca los viajes masivos ni los "circuitos todo incluido" de la agencia tradicional, sino experiencias reales y viajes "a su aire".
El ritmo de crecimiento es la principal carta de presentación de la compañía. En sus primeros meses de actividad, Estoy Bien Mamá ha movido a más de 600 viajeros a destinos asiáticos, una cifra que la marca espera multiplicar por más de dos antes de que termine el año, hasta acercarse a los 1.500 clientes. De cumplirse la previsión, la enseña habría consolidado en su primer ejercicio una base de viajeros que muchas agencias de nicho tardan años en alcanzar.
Asia tira con fuerza entre los más jóvenes
El catálogo actual de Estoy Bien Mamá se concentra en ocho destinos asiáticos (Japón, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Camboya y Filipinas), con viajes de entre 9 y 20 días. La propuesta combina la comodidad de una agencia que se ocupa de toda la logística (vuelos, traslados, alojamiento y seguro) con la libertad de un viaje sin grupos cerrados ni horarios impuestos: es el viajero quien decide qué hacer cada día.
Hablarle a la generación Z en su propio idioma
Próximo objetivo: más Asia y el salto a América
Sobre Estoy Bien Mamá
Sobre Ahora Vuelvo Mamá
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