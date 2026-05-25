La zozobra emocional del caso ZP

No es un caso de corrupción más. La imputación por tráfico de influencias de un expresidente del Gobierno abre múltiples líneas de análisis político y judicial. Sin embargo, hay una dimensión mucho más humana que rara vez se aborda: ¿cómo vive esta situación quien ha apoyado durante décadas al PSOE y admiró profundamente a Zapatero? Una conversación con mi abuela, socialista desde siempre, fue el detonante de este artículo.

El PSOE fue, para toda una generación, la luz al final del túnel tras los años oscuros de la dictadura. En él, millones de españoles vieron la esperanza de construir un país más justo, más libre y moderno. Resulta difícil imaginar la historia democrática de España sin el Partido Socialista como uno de sus grandes protagonistas; independientemente de las afinidades políticas de cada uno, su papel forma parte inseparable de la evolución del país. Para mucha gente trabajadora, como mi abuela, el partido no representaba únicamente una opción política. Era también una promesa de progreso, una ilusión de cambio constante y, en muchos casos, un lugar de pertenencia al que acudir en tiempos difíciles. Por eso sería ingenuo negar el vínculo emocional que una parte de los españoles mantiene con el partido.

Conversando con mi abuela sobre distintos temas, terminamos hablando del caso “Plus Ultra”. Lo que más me llamó la atención no fue el enfado con el que hablaba del asunto, sino la profunda decepción que transmitía. Y debe de ser especialmente duro para alguien como ella, una señora buena, de esas personas con un corazón inmenso que siempre han creído en la honestidad y en ayudar a los demás, ver cómo uno de sus referentes políticos termina en una situación así. En mitad de la conversación me hizo una pregunta que suelo escuchar con frecuencia entre gente de mi generación, pero que rara vez había oído en personas mayores: “¿Y ahora por qué tengo que votar al PSOE? ¿A quién votamos ahora? Yo no voy a votar a la derecha; dime entonces qué hacemos?”. No lo decía desde el rencor ni desde la rabia. Lo decía desde la desesperación. Desde ese cansancio silencioso que se acumula con los años, decepción tras decepción, y que en momentos como este termina aflorando de golpe. Porque para muchos votantes históricos no se trata solo de perder confianza en un partido, sino de sentir que también se tambalea una parte de las convicciones con las que entendieron la política y el país durante toda su vida.

Este caso de corrupción escala mucho más allá de lo que alcanza la vista. Salga condenado o no, el impacto moral ya está hecho. Porque si algo caracteriza históricamente a muchos votantes de izquierdas es que ni perdonan ni olvidan determinadas traiciones éticas. Y eso no significa necesariamente que vayan a cambiar de convicciones políticas; una cosa es la ideología y otra el partido. De hecho, en los últimos años muchos sienten que el PSOE no siempre ha caminado de la mano de los principios que decía representar.

Todo esto coloca a sus votantes tradicionales en una posición especialmente incómoda. Tanto es así que mi abuela me decía: “Estas elecciones no las vamos a ganar”, reflejando un derrotismo cada vez más extendido, alimentado también por los últimos batacazos políticos y culminado ahora con este caso.

Pero quizá lo más alarmante no era esa frase, sino lo que vino después. Por primera vez en su vida parecía cuestionar el propio rumbo político que había defendido durante décadas. “Vamos de bando en bando, estamos ya cansados”, decía. Y esa frase encierra algo mucho más profundo que una simple decepción electoral. Habla de agotamiento, de desorientación y de la sensación de que los referentes políticos de toda una generación empiezan a derrumbarse. Cuando personas que han sostenido durante años una fidelidad casi emocional a unas siglas empiezan a hablar así, probablemente estamos ante el síntoma de algo mucho más grande de lo que parece.

Yo lo interpreto más como un cuestionamiento del rumbo del sistema político que como una pérdida de fe en la democracia. Porque en ningún momento mi abuela pone en duda la democracia en sí; al contrario, la defiende con firmeza. “Lo mejor que tenemos es la democracia, más que ningún partido”, me dijo. Y quizá esa frase resume mejor que ninguna otra el sentimiento de muchas personas de su generación. No hablan desde el extremismo ni desde la ruptura, sino desde la decepción de quienes creyeron profundamente en las instituciones democráticas y en los valores que representaban. Precisamente por eso no toleran la corrupción. Porque entienden que corromper la política también es erosionar la confianza en la propia democracia.

Concluyo dedicándole este artículo a mi abuela, Ana Pastor, a mi abuelo, Joaquín Hernández y también a todas aquellas personas honestas y fieles a sus valores.