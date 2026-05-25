lunes, 25 de mayo de 2026, 11:30 h (CET)

poeta del boulevard de un costado de la noche al día y para siempre tras de nosotros que cantamos y cantaremos y soplaremos como soplan y cantan los vientos que no huiremos de nadie sobre nadie que no vamos a morir lentamente y moriremos peleando con una paloma entre los dientes con derecho a ser reír felices imaginar deslumbrados quedarnos en silencio como cuando todo era y nada alrededor lo era

que si vacilan otros vacilaremos como todos ellos por causas de dioses falibles que al fin de cuentas rotos como nosotros también nos cuidan las espaldas y en eso su perfección que ocurre y ocurrirá en este lugar no fundado donde no existen privilegios y nos une el abrazo un beso por mejilla la presencia y como trinos la vida

que es como que jurar morir como en ocasos en la trinchera de horizontes porque somos los que siguen y las guerras que no elegimos ni estamos a favor continúan por lo que no preguntamos lugar de nacimiento ni residencia pronunciándonos como ayer uno a uno tras otro con el uno con el otro y por eso poeta gracias gracias una y otra vez por estar dejarnos tu corazón tu sueño un viaje alrededor del mundo el vuelo de alejandría tus costillas rotas tu alma tu pipa de chocolate que guarda secretamente el silencio de otro diablo y que a veces es rojizo aquí aquí acá y mira hacia allá y allá miramos sí sí sencillamente así con la noche a la hora de siempre

y hay algo que ocurre oculto y que de repente ya no está y estaba entre todos como un futuro pasando con olores y vientos rojos