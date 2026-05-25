Poeta
|Poesía
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poeta
del boulevard
de un costado de la noche
al día
y para siempre tras
de nosotros
que cantamos y cantaremos
y soplaremos como soplan y cantan los vientos
que no huiremos de nadie sobre nadie
que no vamos a morir lentamente
y moriremos peleando
con una paloma entre los dientes
con derecho a ser
reír felices
imaginar deslumbrados
quedarnos en silencio
como cuando todo era y nada alrededor lo era
que si vacilan otros
vacilaremos como todos ellos
por causas de dioses falibles
que al fin de cuentas
rotos
como nosotros
también nos cuidan las espaldas
y en eso
su perfección que ocurre y ocurrirá
en este lugar no fundado
donde no existen privilegios
y nos une el abrazo
un beso por mejilla
la presencia y como trinos la vida
que es como que jurar morir como en ocasos
en la trinchera
de horizontes
porque somos los que siguen
y las guerras que no elegimos ni estamos a favor continúan
por lo que no preguntamos
lugar de nacimiento ni residencia
pronunciándonos
como ayer
uno a uno tras otro
con el uno con el otro
y por eso poeta gracias
gracias
una y otra vez
por estar
dejarnos
tu corazón
tu sueño
un viaje alrededor del mundo
el vuelo de alejandría
tus costillas rotas
tu alma
tu pipa de chocolate
que guarda secretamente
el silencio de otro diablo
y que a veces es rojizo
aquí aquí
acá
y mira hacia allá y allá miramos
sí sí
sencillamente así
con la noche
a la hora de siempre
y hay algo que ocurre oculto
y que de repente ya no está y estaba
entre todos
como un futuro
pasando con olores y vientos rojos
Poeta del boulevard de un costado de la noche al día y para siempre tras de nosotros que cantamos y cantaremos y soplaremos como soplan y cantan los vientos...
“Todo pasa y todo queda…”, escribió Antonio Machado en aquellos versos inmortalizados por Joan Manuel Serrat, para recordarnos que el tiempo, además de transcurrir, también deja marcas, resonancias y aprendizajes que terminan por modelar nuestra conciencia. Bajo esa premisa resulta inevitable reflexionar, con una mezcla de gratitud y contemplación crítica, sobre lo vivido en el VIII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin.
Pocas veces he tenido que tomar distancia y reprimir las ganas de escribir sobre un cómic tras su lectura. Esta es una de ellas. Leer ‘Dos mujeres desnudas’ del francés Luz, editado por Reservoir Books y traducido por Carlos Mayor Ortega, me supuso algo parecido a una bofetada. Una bofetada de belleza. Punto de vista y concepto. El tema escogido por el francés y, sobre todo, el modo en que lo narra, me dejó perplejo.