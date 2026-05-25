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​Poeta

Poesía
Orlando Valdez
lunes, 25 de mayo de 2026, 11:30 h (CET)

poeta

del boulevard

de un costado de la noche

al día

y para siempre tras

de nosotros

que cantamos y cantaremos

y soplaremos como soplan y cantan los vientos

que no huiremos de nadie sobre nadie

que no vamos a morir lentamente

y moriremos peleando

con una paloma entre los dientes

con derecho a ser

reír felices

imaginar deslumbrados

quedarnos en silencio

como cuando todo era y nada alrededor lo era


que si vacilan otros

vacilaremos como todos ellos

por causas de dioses falibles

que al fin de cuentas

rotos

como nosotros

también nos cuidan las espaldas

y en eso

su perfección que ocurre y ocurrirá

en este lugar no fundado

donde no existen privilegios

y nos une el abrazo

un beso por mejilla

la presencia y como trinos la vida


que es como que jurar morir como en ocasos

en la trinchera

de horizontes

porque somos los que siguen

y las guerras que no elegimos ni estamos a favor continúan

por lo que no preguntamos

lugar de nacimiento ni residencia

pronunciándonos

como ayer

uno a uno tras otro

con el uno con el otro

y por eso poeta gracias

gracias

una y otra vez

por estar

dejarnos

tu corazón

tu sueño

un viaje alrededor del mundo

el vuelo de alejandría

tus costillas rotas

tu alma

tu pipa de chocolate

que guarda secretamente

el silencio de otro diablo

y que a veces es rojizo

aquí aquí

acá

y mira hacia allá y allá miramos

sí sí

sencillamente así

con la noche

a la hora de siempre


y hay algo que ocurre oculto

y que de repente ya no está y estaba

entre todos

como un futuro

pasando con olores y vientos rojos 

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