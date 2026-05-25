Similar Parfum lanza descuentos de hasta el 60% en sus perfumes y ofrece ventajas exclusivas para su comunidad VIP

La firma de perfumería de equivalencia activa su campaña estrella de mayo con rebajas en productos seleccionados, descuentos en todo el catálogo y acceso anticipado para usuarios del Palco VIP Similar Parfum vuelve a apostar por ofrecer grandes descuentos en su catálogo de perfumes de equivalencia. Un año más, durante el mes de mayo, la Similar Parfum ofrece grandes fragancias a precios aún más reducidos al más puro estilo "Black Friday" con descuentos del 60% y el 40% en productos seleccionados, además de un 30% en todo el catálogo y ventajas exclusivas para sus clientes VIP.

Los descuentos comenzarán el 27 de mayo para los usuarios registrados en el Palco VIP, quienes tendrán acceso anticipado a las ofertas, mientras que el 28 de mayo se abrirá al público general.

De esta manera, Similar Parfum ofrece a todos los usuarios aprovechar ofertas y descuentos en toda la tienda, facilitando la compra tanto de perfumes favoritos como de nuevas referencias dentro del catálogo consiguiendo los perfumes inspirados en fragancias de grandes marcas a precios aún más accesibles.

Palco VIP: ventajas exclusivas para usuarios registrados

Uno de los elementos clave de esta campaña es el Palco VIP, una lista exclusiva diseñada para ofrecer beneficios adicionales a los clientes más fieles de Similar Parfum. Los usuarios registrados en este espacio no solo podrán acceder antes que nadie a las promociones el 27 de mayo, sino que también disfrutarán de un 10% de descuento extra en su pedido, acumulable a las ofertas ya activas durante la campaña.

Perfumería alternativa con alta fidelidad olfativa

Similar Parfum ha logrado posicionarse como una marca destacada dentro del sector de la perfumería de imitación, gracias a su capacidad para recrear fragancias inspiradas en grandes casas de perfumería que tienen precios muy elevados, pero con un alto nivel de fidelidad olfativa. Sus perfumes están inspirados en referencias icónicas de marcas reconocidas como Tom Ford, Armani, Gucci, Giardini di Toscana, Parfums de Marly, Kayali o Bond n.º 9, entre muchas otras.

Uno de los principales valores diferenciales de la marca es su capacidad para ofrecer estas fragancias a precios accesibles, que no superan los 35 euros, permitiendo así que un público amplio pueda disfrutar de aromas sofisticados sin necesidad de realizar una gran inversión.

El catálogo de Similar Parfum abarca una gran diversidad de familias olfativas, adaptándose a distintos estilos y preferencias. Desde fragancias frescas y ligeras hasta aromas más intensos, dulces o amaderados, Similar Parfum ofrece perfumes para hombres, mujeres y unisex, facilitando que cada usuario encuentre un perfume acorde a su personalidad.

