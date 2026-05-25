Similar Parfum lanza descuentos de hasta el 60% en sus perfumes y ofrece ventajas exclusivas para su comunidad VIP
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La firma de perfumería de equivalencia activa su campaña estrella de mayo con rebajas en productos seleccionados, descuentos en todo el catálogo y acceso anticipado para usuarios del Palco VIP
Similar Parfum vuelve a apostar por ofrecer grandes descuentos en su catálogo de perfumes de equivalencia. Un año más, durante el mes de mayo, la Similar Parfum ofrece grandes fragancias a precios aún más reducidos al más puro estilo "Black Friday" con descuentos del 60% y el 40% en productos seleccionados, además de un 30% en todo el catálogo y ventajas exclusivas para sus clientes VIP.
Los descuentos comenzarán el 27 de mayo para los usuarios registrados en el Palco VIP, quienes tendrán acceso anticipado a las ofertas, mientras que el 28 de mayo se abrirá al público general.
De esta manera, Similar Parfum ofrece a todos los usuarios aprovechar ofertas y descuentos en toda la tienda, facilitando la compra tanto de perfumes favoritos como de nuevas referencias dentro del catálogo consiguiendo los perfumes inspirados en fragancias de grandes marcas a precios aún más accesibles.
Palco VIP: ventajas exclusivas para usuarios registrados
Perfumería alternativa con alta fidelidad olfativa
Uno de los principales valores diferenciales de la marca es su capacidad para ofrecer estas fragancias a precios accesibles, que no superan los 35 euros, permitiendo así que un público amplio pueda disfrutar de aromas sofisticados sin necesidad de realizar una gran inversión.
El catálogo de Similar Parfum abarca una gran diversidad de familias olfativas, adaptándose a distintos estilos y preferencias. Desde fragancias frescas y ligeras hasta aromas más intensos, dulces o amaderados, Similar Parfum ofrece perfumes para hombres, mujeres y unisex, facilitando que cada usuario encuentre un perfume acorde a su personalidad.
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