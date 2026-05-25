Hace unos días, el escritor e investigador salvadoreño Rafael Lara-Martínez me hizo llegar su trabajo Seis ensayos sobre los idiomas nativos en El Salvador, una obra que invita a reflexionar sobre una de las mayores ausencias dentro de la historia cultural salvadoreña: el abandono y silenciamiento de las lenguas originarias.

El autor recuerda que, antes de la llegada de los peninsulares, la totalidad de la población hablaba alguna lengua nativa, ya fuera náhuat, ch’ortí’, poqomam o alguna de las variantes lencas. Durante la época colonial, solo entre un 30% y un 40% de criollos y peninsulares hablaban español. Sin embargo, después de la independencia y, especialmente, tras la matanza de 1932, el país avanzó aceleradamente hacia un sistema monolingüe, hasta convertir al castellano en la única lengua dominante.

Mientras la academia y la literatura exaltan constantemente a los llamados “héroes de la pluma”, las lenguas ancestrales —náhuat, lenca, ch’ortí’, poqomam, xinca y cacaopera— permanecen fuera del debate intelectual, educativo y cultural. Lara-Martínez sostiene que incluso muchos discursos modernos sobre “descolonización” y “liberación” continúan siendo profundamente monolingües.

El ensayo no se limita al estudio lingüístico. Va más allá. Cuestiona la manera en que el país revive figuras literarias y políticas del pasado mientras olvida las raíces culturales que aún sobreviven en comunidades y memorias locales. Para el autor, no basta con celebrar el indigenismo en discursos, pinturas o actos culturales si las lenguas indígenas continúan excluidas de las universidades, de la filosofía y del pensamiento nacional.

Uno de los aspectos más interesantes del texto es la relación entre lengua, territorio y cosmovisión. El autor recuerda que las lenguas ancestrales no solo sirven para nombrar objetos o comunicarse; también organizan la manera de entender la vida, la naturaleza y la comunidad. Expresiones como “Nuestra Madre-Luna”, presentes en la tradición ch’ortí’, reflejan una visión del mundo distinta a la lógica occidental dominante.

La escritura del ensayo es compleja y académica, cargada de referencias filosóficas y lingüísticas. Sin embargo, detrás de esa densidad existe una pregunta sencilla y contundente: ¿puede hablarse realmente de identidad nacional mientras se silencian las lenguas que dieron origen a gran parte de la cultura del territorio?

Tomando en cuenta que la lengua no solo funciona como medio de comunicación, sino también como vehículo de transmisión cultural, el texto deja una reflexión importante: un pueblo que olvida su lengua termina alejándose de sus raíces y se vuelve más vulnerable a la imposición de nuevas identidades, culturas e interpretaciones históricas.

La propuesta del autor resulta provocadora porque convierte la gramática en una reflexión filosófica. El lenguaje deja de ser únicamente una herramienta comunicativa y se transforma en una manera de organizar la existencia. El “yo” ya no aparece como una figura rígida e individual, sino como una identidad dinámica que se mueve entre lo personal y lo colectivo.

El ensayo también recuerda que la gramática ha acompañado a las civilizaciones desde tiempos antiguos. Los sonidos y estructuras de las lenguas evolucionan constantemente, incorporando influencias de otros idiomas y de las transformaciones culturales. Muchas palabras del español actual conservan raíces provenientes del náhuat, de las lenguas mayas o, en el caso del Perú, del quechua. Con la publicación de la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija en 1492, también surgieron los primeros intentos de describir las lenguas indígenas, aunque muchas veces desde la lógica y estructura del español.

En este sentido, la lingüística permite comprender cómo funcionan las lenguas según su estructura gramatical, su origen histórico, su función social y su relación con otras familias lingüísticas. Conceptos como lenguas aglutinantes, ergativas, fusionantes o aislantes forman parte de un campo de estudio amplio que esta serie de ensayos explora desde distintas perspectivas culturales, históricas y filosóficas.

Particularmente interesante resulta el análisis de la lengua xinca, donde el hablante asume diferentes formas según el papel social que desempeña: padre, hijo, trabajador, caminante o acompañante. Con ello, el ensayo cuestiona la idea occidental de una identidad única y permanente.

Aunque el texto posee un fuerte contenido lingüístico y académico, en el fondo mantiene una reflexión profundamente humana: recordar que las lenguas ancestrales no solo guardan palabras antiguas, sino también otras maneras de comprender la vida, la comunidad y la relación entre las personas.

Más allá del análisis académico y lingüístico, los ensayos de Rafael Lara-Martínez representan una invitación a reflexionar sobre una deuda histórica y cultural que aún permanece abierta en El Salvador. Las lenguas ancestrales no son únicamente vestigios del pasado ni curiosidades folclóricas; son formas de entender el mundo, de nombrar la naturaleza, de organizar la comunidad y de transmitir la memoria colectiva. En una época donde se habla constantemente de identidad y descolonización, esta obra recuerda una verdad incómoda: ningún país puede comprender plenamente su historia mientras continúe ignorando las voces originarias que dieron forma a su territorio y a su cultura.