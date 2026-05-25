El CEIP '8 de Març' de València precinta una clase de infantil ante la pasividad de la consellería

La asociación de familias del CEIP '8 de Març' de la ciudad de València ha denunciado frente a los medios de comunicación el estado en el que se encuentra una de las dos aulas de Infantil de 4 años, lo cual ha obligado a la dirección del centro a precintar el aula, ya que el suelo se está hundiendo.



Las familias critican que, aunque hace tiempo que han alertado a la Conselleria d’Educació de la situación en una parte de las aulas de Educación Infantil, no se ha desarrollado ninguna acción por parte de la administración. Además, afirman que esta situación se repite en diferentes espacios y aulas del bloque de infantil del centro.



Sinceramente, lo que está pasando en este y muchos otros centros educativos es un auténtico despropósito. De igual manera, en la parte de arriba se encuentran las aulas de primaria y también hay persianas mucho tiempo sin arreglar y deficiencias que la administración ignora.

Para la AFA del 8 de Març, esta situación extrema solo hace que confirmar que “las instalaciones de nuestra escuela están envejecidas y necesitan de una actuación inmediata por parte de la Conselleria d’Educació, y poder así “garantizar la seguridad de nuestras criaturas”.

El material gráfico aportado por el AFA es claro sobre el estado de esa clase de infantil. En futuros artículos hablaré de la manifestación multitudinaria que la comunidad educativa, el profesorado y las personas que queremos una educación pública de calidad hemos realizado desbordando el centro de València.

CADENA HUMANA

También la asociación de familias del CEIP 8 de Març de la ciudad de València ha realizado recientemente una cadena humana que ha rodeado la escuela. Con esta acción se ha querido hacer un acto simbólico para “abrazar la escuela pública”.

Las familias han querido mostrar su apoyo al profesorado del centro que está en huelga indefinida desde el pasado día 11 de mayo por considerar que su reivindicación es también la de las familias. Ya que, como bien señala la asociación, la lucha por la defensa de una escuela pública, de calidad y el valenciano no es más que la lucha por dignificar la educación de sus hijos e hijas.



Para la AFA del 8 de Març, el abrazo a la escuela es también una manera de visualizar la falta de inversión en la infraestructura y el mantenimiento del centro que en alguna ocasión ha tenido que asumir la propia AFA. “Las instalaciones envejecidas de nuestra escuela, junto a la falta de climatización dificultan el aprendizaje de nuestros hijos e hijas”, declaran.

En consecuencia, instan a la Conselleria d’Educació a que llegue a un acuerdo satisfactorio y dé respuesta a las demandas de la comunidad educativa.

Vídeo grabado por la televisión a las puertas del colegio: https://www.instagram.com/reel/DYl_3qZMKel/?igsh=Nzd4MzA2OGF5Yml1 .

Para ir acabando también quiero destacar el papel de los medios de comunicación que me permiten dar voz a estas reivindicaciones tan sensibles y necesarias.

Públicamente aquí me comprometo a dar voz mediante ese tipo de colaboraciones a todos los centros educativos que quieran denunciar alguna situación similar a la del 8 de Març y para ello podrán contactar conmigo en defensaanimal2023@gmail.com.