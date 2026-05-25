¿Está sucediendo la Tercera Caída de Roma?

¿Estamos en peligro que se pueda producir, que se esté produciendo, la Tercera Caída de Roma, en definitiva, de la Caída de Europa, al aunarse diversidad de dimensiones…?

Llevo toda la vida oyendo hablar y leyendo sobre el concepto de la Decadencia de Occidente, basado en el libro La Decadencia de Occidente, de Spengler, 1918-1922. Y, debo confesar que es un trauma interior e interno de occidente este concepto-idea-representación mental. Creo que ningún occidental, sea de Europa o sea de Norteamérica o América del Sur, no lleve dentro de su corazón, el temor de que se repitan otra vez las dos caídas enormes, en definitiva, de dos “civilizaciones latino-romanas”, la primera, la Caída de Roma, que fue una caída digamos en película y en proceso, fue cayendo y decayendo en varios episodios, y, la Caída de Constantinopla. Ambos eran en definitiva, la Caída del Imperio Romano. No vamos a entrar aquí a dilucidar ambos acontecimientos, pero diríamos que fue un aldabonazo-grito-tamborazo-campanazo a la cultura occidental europea, en dos de sus fases históricas...

No entramos a valorar los hechos y datos y realidades –porque caídas han sido muchas, en todas las civilizaciones, la Toma de Damasco por las tropas mongolas, fue y ha sido y sigue siendo un recuerdo consciente e inconsciente, un trauma para el mundo musulmán-. En oriente suponemos que sucederá lo mismo. La Caída de Jerusalén definitivamente por Roma, ha sido por y para los judíos un trauma que lleva recordando dos milenios.

Por consecuencia, partimos de la tesis o hipótesis o pregunta, que para Occidente, en este caso, tanto la Occidental América, Norte y Sur, como la Europa, la Caída de Roma, las Caídas de Romas, como algunos indican y expresan, después de varios siglos de existencia, tanto la Occidental, y, de casi dos milenios la Oriental, es una herida inconsciente que siempre está dentro de toda conciencia. Evidentemente, en unos más y en otros menos… diríamos que es un temor, temblor, herida, trauma… porque en Europa, no es eurocentrismo, no.

Sino porque en Europa, se siente y se percibe y se piensa, que de momento de todas las grandes civilizaciones y subcivilizaciones existentes, la que ha llegado a la teoría y la práctica a más Derechos Humanos, más libertad individua y de grupos y colectiva, más armonía entre Estado e individuo y grupos, más equilibrio entre los poderes de la religión y de la sociedad-Estado, más derechos a todos los individuos, sean mujeres o niñas o ancianas y hombres y varones; más separación real entre poderes y Poderes, no sólo los famosos Tres Poderes de Montesquieu, sino los siete u ocho grandes poderes de la Sociedad y del Estado, etc. La sociedad-civilización-subcivilización más respetuosa es la europea actual.

Por tanto, todo Occidental, en su profundo ser y seno teme que Europa caiga en una decadencia y caída profunda… Diríamos que la Tercera Caída de Roma se produzca. Que se esté produciendo ya, y, poco a poco estemos cayendo en decadencia, a y en diversas dimensiones. Las grandes dimensiones que formadas por docenas de variables, estemos cayendo en ellas…

¿Qué nos sucede en estos momentos…? ¿Qué existen muchos signos, señales, símbolos, indicios de que Occidente, especialmente Europa pueda caer en la decadencia, en una Tercera Caída…? ¿Existen variables y factores, que quizás sean por parte de nosotros mismos, hemos olvidado en una parte importante los grandes valores de occidente, la moral de siglos que nos hizo grandes, qué hemos olvidado un trato más respetuoso con el concepto de Dios, no por parte de la población, sino por grupos importantes, que a nadie se le obliga a creer en Dios, pero que incluso los que no creen en Dios, tienen que ser respetuosos con Dios, no pueden caminar, como hasta ahora, constantemente mermando la creencia de Dios, por parte del pueblo…? ¿Es decir, guste o no guste, nosotros a nosotros mismos nos hemos debilitado…? ¿Y, otros factores y variables y dimensiones…?

¿Pero también existen enormes presiones externas y exteriores, contra Occidente y contra Europa… se produce la paradoja que muchos pueblos y culturas están o hablan mal de Europa y de Occidente en general, pero por otra parte, grupos importantes de personas de sus culturas y civilizaciones ansían venir a vivir aquí, porque saben, que de momento es el lugar que más respeta la libertad individual y la libertad de los grupos, frente a toda la realidad humana, tan compleja…? ¿El aumento demográfico mundial a niveles de ocho mil millones de personas y más, ha llevado a enormes preguntas a y en todos los niveles, por lo cual, para algunos quisieran/querrían que Europa se pusiese de rodillas, en definitiva, que la forma de vivir y de existir de Europa, cayese en una debilidad tan grande que desapareciese. Quedase en una marginalidad…? ¿Quizás, presiones de todos tipos están sobre Europa, que no podemos narrar todas, pero muchas, miren y vean…?

De ahí, que abres el periódico o la prensa o televisión cada día o cada semana, y, siempre te encuentras un dato-hecho-noticia, que parece que van en la dirección de debilitar Europa y a Europa, de debilitar a Occidente. No sabemos si organizados de forma consciente y estructurada… pero, parece que van en esa dirección. Muchos hechos y muchas flechas en una dirección, pueden llevar a que la puerta de la muralla se debilite, que las famosas tres murallas formando cerco y círculo de defensa de Constantinopla vayan cayendo, que los Acueductos que abastecían Roma, cuándo se destruyeron, pusieron por fin, a la Ciudad, a la Gran Roma en declive y decadencia y caída total...

Si se produce la Tercera Caída de Roma, si Europa cae en la Decadencia, creo que el planeta habrá perdido un faro y una luz y una lumbre y una hoguera que calienta los corazones, los cuerpos y las almas del mundo –no piensen que es sólo eurocentrismo, etnocentrismo europeo-. Porque si existe, si sigue existiendo seguirá siendo un faro para todo el planeta. Tenemos el deber y el derecho de que Europa, no caiga, no caiga en decadencia, que no se produzca la Tercera Caída de Roma. Paz y bien.