Sensay Island (territorio filipino): gobernanza algorítmica sustituye a los políticos

“Sensay Island, ubicada en Palawan, Filipinas, es el primer experimento mundial donde una IA gobierna una comunidad, operando desde 2025 con un "consejo algorítmico" entrenado con valores de líderes históricos. Este gabinete digital busca formular políticas transparentes, aunque enfrenta cuestionamientos legales y éticos”. Con este copete, la IA de internet refleja una gobernanza reproducida y controvertida ya en algunos periódicos. “Líderes históricos” son, vbgr., desde Winston Churchill hasta Marco Aurelio, pasando por Nelson Mandela. Se trata de un ensayo insular, supongo que debido a su baja densidad demográfica, aún no avalada por el gobierno humano de Filipinas ni por la comunidad internacional. El mismo se encargó de “leer” y aplicar, acumulado, el pensamiento concreto, simbólico (¿y lateral?) de una selección “plural” de estadistas y políticos humanos. Por supuesto el “boti”, locución creada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reproducida en nuestro ámbito digital, ha sido alimentado (y es presuntamente controlado por un consejo de humanos). Lo que nos lleva a la sensata pregunta: quién alimenta qué y para qué, sobre la base de qué; el porqué y el para quién. Imagino que la gobernanza, dicen que nutrida de votantes (reales) con expresión electrónica, en algún momento deberá resolver inevitables conflictos entre isleños. Y como se presenta como un sistema que reemplaza a los políticos, presumo que también intentará sustituir la actividad interpretativa de los jueces al dictar sentencia, que difiere sustancialmente de redactar proveídos y medidas procesales en las causas. Con lo cual, respecto de este ámbito, las sentencias serían silogismos lógicos vacíos, que aplicarían digestos legislativos como si se tratara de una inyección, es decir sin tener en cuenta las particularidades del caso singular o teniéndolo, pero sobre la base de una sola escuela (cada rama jurídica posee su teoría, no siempre coincidente con la de las otras; incluso dentro de una misma del derecho público y del derecho privado, hay varias opiniones jurídicas distintas, solventes por bien argumentadas). Esta experiencia debería ser tomada con extremo cuidado: la intención, creo, es que el mundo termine en un lenguaje único, sobre la base de asegurarse (ingenuamente) de que lo tecno, atento a su “pureza” intrínseca, supera el error y los engaños humanos. Una suerte de cultura de lo perfecto, de consecuencias ya transitadas (y sufridas) en la historia. *Esta nota ha sido escrita por una persona: dentro de unos años, si estos ensayos se profundizan, acaso esta aclaración sería excluyente. Cuando menos por ahora, déjennos disfrutar de los textos y noticias a los lectores reales… Por lo demás, las únicas democracias intachables que conozco son las narradas en distopías siniestras y en las filmadas dentro del género de la ciencia ficción.