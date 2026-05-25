Celebrado con éxito el Festival Madrid Food Fest

Un plan completo para disfrutar con los cinco sentidos a través de una experiencia que va más allá del plato. Para ello, el festival ha contado con una potente agenda de talleres interactivos, catas guiadas y música en directo apta para todos los paladares.

Los platos más esperados del festival han llegado este fin de semana de la mano de algunos de los nombres más reconocidos del panorama gastronómico actual. Rafa Bérgamo (Kuoco) pone el toque internacional con su “Meatball Roll. El Paquito de Interovic hecho por Kuoco”, una receta de cordero marinado con curry seco, tártara de chiles, taboulé peruano de quinoa en textura, lima y sumac. Junto a Bérgamo, Edwin Rodríguez (Quimbaya) desembarca con una exclusiva propuesta que trasladará la riqueza y los sabores de la alta cocina colombiana contemporánea a un formato urbano con dos sugerentes bocados: Chicharrón barbecue y Rabo de toro con panela y yuca.

Guisos urbanos y bocados viajeros

La cocina de Pablo Sánchez & Lalo Zarcero (Marmitón) apuesta por el confort gastronómico con su versión de Torta Inés, sobrasada, gorgonzola y un sabroso Ragut con parmentier y encurtidos. A este viaje culinario se han sumado Jhosef Arias (Humo/Hasaku/Piscomar) con su imprescindible Pan con chicharrón, y Lucía Grávalos (Desborre), que conquista al público con su Falso risotto de calabaza con espuma de azafrán.

Esencia manchega reversionada

Desde Retama, Miguel Ángel Expósito nos ha acercado la alta cocina del interior con un original Brioche de cordero y sus crujientes Buñuelos de atascaburras.

Sabor galardonado

La excelencia técnica y los bocados de campeonato han tenido su espacio con Javier Aparicio (Salino), que lleva al festival su emblemática e irresistible Croqueta, coronada como la Campeona de España de Madrid Fusión 2026. La alta pastelería ha tenido un lugar de honor gracias a Irene Amat (Itama Pastelería), que deleita a los asistentes con su aclamado Brookie y el postre Voltaje cítrico.

Degustaciones y charlas con alma

Aceite Olvero de Arjonilla, Jaén. Familia García de la Rosa



El producto de origen ha sido el gran protagonista con las propuestas de Aceites Olvero de Arjonilla de Jaén y Andolucas; los caracoles de Valle Alcudia, la miel y productos de Sovoral Aroma Galicia, y la degustación de torreznos de Jamones León (que además ha ofrecido una sesión especial en tándem junto a T. Torresano).

Talleres prácticos y demostraciones

El público ha podido aprender técnicas culinarias en el workshop de recetas tradicionales de Colmado San Isidro, descubrir la artesanía láctea en el taller de elaboración de queso de Cerrucos de Kanama o ver en directo una demostración de garrapiñados con Chocoberries.

Catas guiadas y armonías

El apartado vinícola y de destilados cuenta con las catas de vino de Tomás Torresano y Bodegas Tarón, además de una cata de ginebra con 100% No More. Por su parte, Saboreteca ha activado la hora del vermú, Curador Coffee ha ofrecido una degustación de café de especialidad y Pintarré Bio guía al público en una cata de aceites ecológicos.

Además, Federico Oldenburg, junto a Daniela Horovitz, ha presentado Cabaret Sauvignon, un descarado espectáculo vinícola-musical.

La programación ha incluido la presentación del libro "Mejor si pica" de Anilú Cigüeñas, durante la que se ha podido disfrutar de una degustación de chiles, además de una charla con degustación a cargo de Chocolates Maykhel y la original colaboración a cuatro manos entre Maykhel + Trampero.

Festival Madrid Food Fest Museo del Ferrocarril. Paseo de las Delicias, 61. Madrid.