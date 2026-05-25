Celebrado con éxito el Festival Madrid Food Fest
|Una experiencia que va más allá del plato y que ha contado con una potente agenda de talleres interactivos, catas guiadas y música en directo apta para todos los paladares
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Un plan completo para disfrutar con los cinco sentidos a través de una experiencia que va más allá del plato. Para ello, el festival ha contado con una potente agenda de talleres interactivos, catas guiadas y música en directo apta para todos los paladares.
Los platos más esperados del festival han llegado este fin de semana de la mano de algunos de los nombres más reconocidos del panorama gastronómico actual. Rafa Bérgamo (Kuoco) pone el toque internacional con su “Meatball Roll. El Paquito de Interovic hecho por Kuoco”, una receta de cordero marinado con curry seco, tártara de chiles, taboulé peruano de quinoa en textura, lima y sumac. Junto a Bérgamo, Edwin Rodríguez (Quimbaya) desembarca con una exclusiva propuesta que trasladará la riqueza y los sabores de la alta cocina colombiana contemporánea a un formato urbano con dos sugerentes bocados: Chicharrón barbecue y Rabo de toro con panela y yuca.
Guisos urbanos y bocados viajeros
La cocina de Pablo Sánchez & Lalo Zarcero (Marmitón) apuesta por el confort gastronómico con su versión de Torta Inés, sobrasada, gorgonzola y un sabroso Ragut con parmentier y encurtidos. A este viaje culinario se han sumado Jhosef Arias (Humo/Hasaku/Piscomar) con su imprescindible Pan con chicharrón, y Lucía Grávalos (Desborre), que conquista al público con su Falso risotto de calabaza con espuma de azafrán.
Esencia manchega reversionada
Desde Retama, Miguel Ángel Expósito nos ha acercado la alta cocina del interior con un original Brioche de cordero y sus crujientes Buñuelos de atascaburras.
Sabor galardonado
La excelencia técnica y los bocados de campeonato han tenido su espacio con Javier Aparicio (Salino), que lleva al festival su emblemática e irresistible Croqueta, coronada como la Campeona de España de Madrid Fusión 2026. La alta pastelería ha tenido un lugar de honor gracias a Irene Amat (Itama Pastelería), que deleita a los asistentes con su aclamado Brookie y el postre Voltaje cítrico.
Degustaciones y charlas con alma
Aceite Olvero de Arjonilla, Jaén. Familia García de la Rosa
El producto de origen ha sido el gran protagonista con las propuestas de Aceites Olvero de Arjonilla de Jaén y Andolucas; los caracoles de Valle Alcudia, la miel y productos de Sovoral Aroma Galicia, y la degustación de torreznos de Jamones León (que además ha ofrecido una sesión especial en tándem junto a T. Torresano).
Talleres prácticos y demostraciones
El público ha podido aprender técnicas culinarias en el workshop de recetas tradicionales de Colmado San Isidro, descubrir la artesanía láctea en el taller de elaboración de queso de Cerrucos de Kanama o ver en directo una demostración de garrapiñados con Chocoberries.
Catas guiadas y armonías
El apartado vinícola y de destilados cuenta con las catas de vino de Tomás Torresano y Bodegas Tarón, además de una cata de ginebra con 100% No More. Por su parte, Saboreteca ha activado la hora del vermú, Curador Coffee ha ofrecido una degustación de café de especialidad y Pintarré Bio guía al público en una cata de aceites ecológicos.
Además, Federico Oldenburg, junto a Daniela Horovitz, ha presentado Cabaret Sauvignon, un descarado espectáculo vinícola-musical.
La programación ha incluido la presentación del libro "Mejor si pica" de Anilú Cigüeñas, durante la que se ha podido disfrutar de una degustación de chiles, además de una charla con degustación a cargo de Chocolates Maykhel y la original colaboración a cuatro manos entre Maykhel + Trampero.
Festival Madrid Food Fest
Museo del Ferrocarril.
Paseo de las Delicias, 61.
Madrid.
Los platos más esperados del Festival Madrid Food Fest han llegado este fin de semana de la mano de algunos de los nombres más reconocidos del panorama gastronómico actual. El evento ha ofrecido un plan completo para disfrutar con los cinco sentidos a través de una experiencia que va más allá del plato. Para ello, ha contado con una potente agenda de talleres interactivos, catas guiadas y música en directo apta para todos los paladares.
Cuando pensamos en una escapada de fin de semana, solemos buscar destinos cercanos que combinen cultura, historia y ese equilibrio perfecto entre descubrir nuevos rincones, disfrutar de un buena gastronomía, junto con un hotel que esté a la altura. Y ahí es donde Oporto se convierte en una opción ideal.
Hasta el jueves 16 de abril, se ofrecen 55.000 productos de alta calidad procedentes de 25 países con la presencia de unos de 2.000 expositores. Vinos, aceites de oliva, conservas, cárnicas, charcutería, condimentos, salsas, platos preparados, ahumados, quesos, salazones, encurtidos, frutos secos, café o dulces, son sólo algunos de los sectores que atraen la atención de los más de 110.000 visitantes profesionales que visitan el Salón.