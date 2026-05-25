Todo naufragio es un acontecimiento terrible. Por eso, resultó lamentable lo que sufrió la Méduse, una fragata francesa que, en 1816, se fue a pique frente a la costa de Mauritania por problemas que, al parecer, tuvieron que ver con el hecho de que su capitán había sido nombrado por motivos políticos, ya que los de tipo técnico —como suele suceder en todo— quedaron relegados a un segundo lugar.

Este suceso histórico habría quedado cubierto en la memoria por un grueso manto de polvo —como suele suceder en todo—, si no fuera por el cuadro de Théodore Géricault que, dos años más tarde, inmortalizó en un óleo magnífico (al que llamó “La Balsa de la Medusa”) el incidente luctuoso que referimos.

Incluso en aquellos sucesos más violentos y trágicos —como suele suceder en todo— existe un grupo de afortunados, de supervivientes que, padeciendo lo indecible (hambre, desesperación, incertidumbre, miedo, desgarro por la pérdida…), tratan con denodado coraje de salir adelante, es decir, luchando contra viento y marea… Hasta que, en lontananza —siempre en lontananza—, de forma milagrosa, se ilumina el piloto de la esperanza, el cual aparece en forma de barco para rescatar a los supervivientes… Es lo que —como suele suceder en todo— ocurre también en “La balsa de la Medusa”.

Estos naufragios han acaecido y acaecen, como le pasó al Titanic, al Endurance o, en fechas más recientes, al Costa Concordia. Pero, más allá de los citados casos de navegación, estos desastres pueden también producirse —de modo extensible y más previsible, aprovechando los cargos o prebendas desde los que suelen medrar— por actuaciones de golfillos políticos de tres al cuarto.

Sin salir del Romanticismo —movimiento artístico al cual, por su época y estilo, perteneció Géricault— debemos referimos ahora, si me permiten la expresión, al “Romanticismo Económico”, al que, como buen socialista, pertenece el apodado como ZP; abreviatura que apunta a un producto de higiene o cosmética pero que, aplicado al expresidente de España, resulta harto engañoso.

Trátase de un personaje cejudo y siniestro, del que decían que, con la flauta pungi de su talante, encantaba, de forma hechicera, hasta a las serpientes más descreídas del Punjab y que, cuando se marchó —más tarde de cuando debería haberlo hecho— declaró de forma solemne que iba a dedicarse al noble arte de ver pasar las nubes.

Lo que no entendemos es la razón por la que ZP no cumplió su promesa… Por qué prefirió defraudar las expectativas que había creado en los ilusionados que vieron cómo, por fin, desaparecía de sus vidas, es algo que, después de las sospechas generadas, hoy ha quedado indiciaria y presuntamente descubierto…

Siempre me resultaron extraños sus movimientos entre las bambalinas sospechosas de este ominoso gobierno, al servicio interesado o mutuo de un desacreditado Nerón, cuando se le suponía tumbado en una colorida tumbona viendo pasar las nubes… Tanto viaje al Caribe sin bermudas, tanta interlocución con un prófugo de la justicia, tanta diplomacia hueca en beneficio de no se sabe quién o qué… y, sobre todo, sin saber cuál era su función y de dónde provenía su legitimidad… Esto olía a chamusquina.

Después de tantas idas y venidas, de tantas correrías como Pedro (con perdón) por su casa, sus andanzas han resultado frenadas en seco, a través de un Auto de casi cien páginas, por el juez de la Audiencia Nacional José Luís Calama, que, entre otras cosas, ha demostrado, a través de las reacciones que ha habido, cómo el Derecho es —si me permiten la revelación— un constructo de plastilina que los juristas tratan de moldear a su conveniencia. No de otra manera puede interpretarse el hecho de que, a pesar de la corrección canónica de dicho Auto, como ha resultado corroborado por muchos juristas —entre los que me incluyo—, sin embargo, haya otros que, tirando de su antiguo prestigio, o acaso tirándolo por la borda —como ocurre con el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, o el exmagistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín— hallan puesto graves objeciones al mismo (de un modo apasionado el primero y, ciertamente, de forma más matizada e institucional el segundo).

Más allá de las medidas que ha acordado el juez Calama, éstas no dejan de resultar insuficientes a los ojos del profano —y, con mayor motivo, a los del profesional—, y no solo respecto a lo prevenido en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que regula los requisitos de la prisión provisional.

Este precepto podría (y debería) haber tenido en este caso un recorrido considerablemente mayor, pues se cumplen las condiciones que prevé para haber acordado dicha medida en la egregia persona de ZP, a saber: i.- hecho(s) con apariencia de delito grave; ii.- indicios racionales de criminalidad; e iii.-finalidad legítima, pues la fuga y la alteración o eliminación de pruebas son hechos con alta probabilidad de materializarse, como, por otra parte, hemos tenido ocasión de deducir a través de ciertas noticias que han sido publicadas y lo que, por otra parte, el cacumen sugiere.

ZP tuvo que cumplir la palabra que empeñó al decir que se dedicaría a ver pasar las nubes, aunque dicha palabra, la suya, siguiera tan depreciada como la deshonesta del inquilino actual de la Moncloa.

Si ZP se hubiese iniciado en la nefelomancia —que es el arte de interpretar, con fines adivinatorios, las formas y los movimientos de las nubes— habría leído los negros presagios que podían cernirse sobre él y su clan familiar, en el caso de actuar como, finalmente, lo ha hecho.

Pero el “Romanticismo Económico” es lo que tiene… Y los socialistas siempre suelen exhibir su natural carácter nostálgico hacia la riqueza… Cuanto más mayores en edad, más les puede la melancolía… No diré la codicia, porque eso corresponde a otros, ¿verdad?...

Lo cierto, con todo, es que no sabemos cómo acabará esto…

Desconocemos si Pérez Royo y Martín Pallín tendrán, al final, que enfundársela —como decía aquel capitán granadino del Ejército de Tierra que un día conocí—.

Desconocemos si ZP será el Bettino Craxi español que, en lugar de irse a Túnez, huye al Caribe —para lo que habría estado aclimatándose en sus casas de Teguise y Vera—.

Desconocemos si, como aquél ha manifestado recientemente —tratando de reavivar sus refinadas dotes de faquir, de “snake charmer”— su comportamiento se ha ajustado a la más estricta y absoluta legalidad…

Mientras tanto, al inquilino de la Moncloa —y al desmadrado partido que todavía preside entre pulsiones de desbandada—, le siguen creciendo los enanos. En realidad, todos los de Velázquez y Goya juntos, es decir, los Nicolás Pertusato, los Francisco Lezcano y hasta el bufón Don Sebastián de Morra… Cortesanos y plebeyos, da igual.

Al tiempo que sobrellevamos con estoicismo la deplorable imagen que estamos dando al resto del mundo, vuelvo a la contemplación del cuadro que me llevó a este artículo (La Balsa de la Medusa) y trato de avistar en lontananza —siempre en lontananza— algún barco que pueda venir en nuestro rescate porque, desgraciadamente, la codicia, la ambición desmedida, la voracidad y el arribismo de unos desalmados están haciendo naufragar a los esforzados ciudadanos que, como supervivientes, anhelan y exigen ya algo esperanzador y diferente, ético, cívico, humano, honesto y solidario… Son los ciudadanos que quieren gente capaz, técnica, para dirigir el timón de las embarcaciones, porque aborrecen de las artes fraudulentas de los nepotistas políticos.

Está bien que intuyamos —como suele suceder en estos casos— quiénes son los responsables del saqueo y el desorden… Pero eso, si no se actúa, no quita que el destino de los que toleran, permiten, aguantan y miran cobardemente hacia otro lado deba ser el profundo y oscuro fondo del océano porque, en realidad, no merecen la dichosa ventura de estar a bordo de la Méduse.