Del 19 al 29 de mayo, el concesionario boutique rnlt© de Madrid se convierte en el escenario de una activación exclusiva inspirada en Roland Garros, uno de los torneos de tenis más emblemáticos del mundo.



Durante diez días, los visitantes podrán sumergirse en el universo del prestigioso Grand Slam a través de una experiencia inmersiva que combina automoción, deporte y emoción.

El gran protagonista de esta activación será la exposición de la edición especial Renault 5 E-Tech Eléctrico Roland Garros, un modelo que rinde homenaje al icónico torneo parisino que combina elegancia y deportividad disponible en versión autonomía urbana (con una batería de 40 kWh y un motor de 120 CV) y autonomía confort, que con 52 kWh y 150 CV consigue una autonomía combinada de hasta 410 km WLTP. Esta versión se dirige a los clientes que buscan un vehículo eléctrico que se adapte tanto a la ciudad como a los trayectos largos, por lo que es ideal para los fines de semana o las vacaciones.

Junto a este vehículo, los asistentes podrán descubrir una selección de merchandising oficial y exclusivo inspirado en Roland Garros, creando un entorno que transportará a los visitantes directamente a la tierra batida de París.



Pero la experiencia va mucho más allá de la exposición: rnlt© ha preparado una dinámica interactiva que pondrá a prueba los reflejos de los participantes. Todos los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un juego de reflejos, donde deberán demostrar su rapidez y precisión. El objetivo es claro: lograr el mejor tiempo de reacción y colocarse en lo más alto del ranking.

El incentivo no puede ser más atractivo. El participante que consiga el mejor resultado será premiado con un viaje inolvidable a Roland Garros, que incluye vuelos, estancia en hotel y entradas para disfrutar de la final masculina del torneo en directo. Una oportunidad única de vivir en primera persona uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo.



Con esta iniciativa, rnlt© refuerza su apuesta por ofrecer experiencias innovadoras y emocionales a sus clientes, acercando el universo del tenis y consolidando el vínculo entre la marca y uno de los torneos más reconocidos a nivel internacional.

La activación estará abierta al público durante todo el periodo indicado, invitando tanto a aficionados del tenis como a amantes del motor a disfrutar de una experiencia diferente, participativa y llena de emoción.

Lugar: rnlt© Madrid. Calle Ortega y Gasset, 27

Fechas: Del 19 al 29 de mayo

Entrada libre

La frase de Enzo Ferrari “Cuando me dicen que mis coches consumen demasiado o que son demasiados peligrosos por su potencia, me dan ganas de reír. La vida misma es un cotidiano consumo de energía y riesgo”.