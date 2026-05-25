Las medidas fiscales incentivan las compras

Las rebajas fiscales acordadas por PP y Vox permitirán ahorrar hasta 4.000 euros en la compra de vivienda en Extremadura. Así que Extremadura se prepara para situarse entre las comunidades autónomas con menor presión fiscal en figuras como el AJD y los primeros tramos del IRPF. El Gobierno regional defiende que la reducción de impuestos podrá sostenerse gracias al incremento de la actividad económica y de la recaudación.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha destacado las nuevas medidas tributarias impulsadas por la Junta dentro del acuerdo de gobierno entre PP y Vox. La previsión es que entren en vigor con la aprobación de los presupuestos de 2026 y se desarrollen progresivamente durante la legislatura.

Entre las principales novedades figura la rebaja del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), aplicado a la compra de vivienda nueva. El tipo pasará al 0,5% para viviendas habituales de hasta 200.000 euros, lo que supondrá un ahorro máximo de unos 2.000 euros para los compradores.

A esta medida se sumará la reducción gradual del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para jóvenes, familias numerosas, hogares monoparentales y personas con discapacidad. El gravamen bajará del 4% actual al 3,5% en 2027 y posteriormente al 3% antes de finalizar la legislatura. En una operación de 200.000 euros, el ahorro adicional podría alcanzar otros 2.000 euros, elevando el beneficio total hasta los 4.000 euros.

El acuerdo también contempla una reducción progresiva de los dos primeros tramos autonómicos del IRPF. Según la Junta, la rebaja acumulada será de un punto al final de la legislatura, situando a Extremadura entre las regiones con menor tributación para rentas medias y bajas.

Además, se recuperan bonificaciones en tasas y precios públicos, así como deducciones vinculadas a vivienda, alquiler, rehabilitación y natalidad. Entre ellas destacan incentivos fiscales para menores de 36 años que compren su primera vivienda, deducciones por rehabilitación destinada al alquiler asequible y ayudas fiscales por nacimiento o adopción.

En el ámbito de las herencias, el Ejecutivo autonómico plantea ampliar las ventajas fiscales para sobrinos en determinados supuestos, especialmente cuando no existan descendientes directos.

Aunque la Junta no ha concretado aún el coste global de todas las medidas, sí ha avanzado que la rebaja del IRPF tendrá un impacto aproximado de 8 millones de euros y la del AJD de unos 2,5 millones. Desde el Ejecutivo extremeño sostienen que la menor recaudación inicial se verá compensada por el crecimiento económico y el aumento de ingresos tributarios registrado en los últimos años.

Entre las medidas incluidas en el pacto destacan: -Rebaja progresiva de los primeros tramos del IRPF. -Reducción del AJD al 0,5% para vivienda habitual. -Bajada del ITP para colectivos específicos. -Bonificaciones en tasas y precios públicos. -Incentivos fiscales para compra y alquiler de vivienda. -Deducciones por rehabilitación de inmuebles. -Ayudas fiscales por nacimiento, adopción y material escolar. -Rebaja gradual de la ecotasa de Almaraz.