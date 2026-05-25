Vamos: renting de coches desde €247 al mes con todo incluido



La plataforma digital española, respaldada por el fondo estadounidense FJ Labs y reconocida por El País como "el Amazon del renting de coches," permite estrenar vehículo nuevo sin entrada, sin concesionario y con entrega gratuita a domicilio en las principales ciudades de España

La relación entre los consumidores españoles y la propiedad del automóvil está experimentando un cambio profundo. Durante décadas, ponerse al volante de un coche nuevo significaba ahorrar para una entrada considerable, negociar en un concesionario, contratar seguros por separado, presupuestar costes de mantenimiento impredecibles y lidiar con declaraciones fiscales anuales e inspecciones técnicas. Vamos (vamos.es), una empresa tecnológica española especializada en renting de coches a largo plazo, ha construido un camino completamente diferente. Su plataforma permite a particulares, profesionales autónomos y empresas conducir un coche completamente nuevo por una cuota mensual fija que cubre todos los gastos asociados al vehículo, sin entrada, y con entrega gratuita a domicilio en pocos días.

Lo que hace especialmente destacable a esta compañía no es simplemente el modelo de renting en sí, que lleva años funcionando en el ámbito de flotas corporativas, sino la forma en que Vamos ha eliminado sistemáticamente cada punto de fricción tradicional para hacerlo accesible al consumidor corriente. Toda la experiencia, desde la navegación por los vehículos disponibles hasta la firma del contrato, se realiza 100% online. No hay concesionario que visitar, no hay montañas de papeleo que completar, y no hay semanas de espera por aprobaciones. El resultado es un servicio que El País bautizó como el "Amazon del renting de coches" en octubre de 2020, una comparación que captura tanto la comodidad digital como la amplitud de selección que ofrece la plataforma.

Un proceso sencillo en tres pasos que sustituye meses de compra tradicional

El modelo operativo de Vamos está construido sobre la simplicidad. El recorrido del cliente consta de tres fases claramente definidas.



En la primera fase, el cliente visita vamos.es y explora lo que la compañía describe como la selección más amplia de vehículos en renting del mercado español. El catálogo abarca más de 40 marcas de coches incluyendo Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia, Peugeot, Seat, Škoda, Renault, Nissan, Dacia, Ford, Opel, Porsche, Jaguar, Land Rover y muchas otras. Las categorías de vehículos incluyen SUV, compactos, utilitarios, furgonetas, eléctricos, híbridos y motos, garantizando que prácticamente cada necesidad y presupuesto esté representado.

En la segunda fase, el cliente selecciona su vehículo preferido y completa la reserva online desde casa en cuestión de minutos. La plataforma ha sido diseñada para que este proceso sea lo más rápido e intuitivo posible, eliminando la complejidad que habitualmente acompaña a las decisiones de financiación de vehículos.

En la tercera fase, Vamos entrega el coche nuevo directamente en el domicilio del cliente, sin coste adicional, en tan solo unos días. No hay punto de recogida, no hay coordinación logística por parte del cliente, y no hay tarifa de entrega adicional.

Qué incluye exactamente la cuota mensual

Una de las distinciones más importantes entre el modelo de renting de Vamos y la propiedad tradicional del coche es la exhaustividad de lo que está incluido en el pago mensual. Cada contrato con Vamos agrupa los siguientes servicios en una cuota única y predecible:

Seguro a todo riesgo sin franquicia. El vehículo está cubierto frente a todos los riesgos, y el conductor nunca tiene que pagar ningún importe de franquicia o exceso en caso de siniestro. Solo esto puede representar un ahorro de cientos de euros al año en comparación con la contratación de un seguro independiente.

Mantenimiento completo programado por el fabricante y cobertura de averías. Cada revisión, cambio de aceite, sustitución de frenos y reparación mecánica o eléctrica prescrita por el fabricante está incluida. Si algo se avería, el cliente no paga nada más allá de su cuota mensual habitual.

Asistencia en carretera disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Ya sea un pinchazo en una autopista a medianoche o un problema de motor durante un viaje de vacaciones, una sola llamada activa la asistencia profesional en cualquier punto de España y a cualquier hora.

Todos los impuestos y la ITV incluidos. El impuesto de circulación, la Inspección Técnica de Vehículos y cualquier otro tributo gubernamental relacionado con el coche están cubiertos dentro de la cuota mensual. El cliente nunca recibe una factura fiscal separada por su coche.

Esta estructura todo incluido significa que el importe mensual que aparece en la plataforma de Vamos es el coste real y total de conducir el vehículo. No hay cargos ocultos, no hay picos de gasto estacionales y no hay sorpresas desagradables. Para los consumidores que valoran la previsibilidad financiera, este modelo ofrece un nivel de certeza que la propiedad tradicional del coche simplemente no puede igualar.

Ofertas de vehículos y precios actuales en 2026

La accesibilidad de la plataforma Vamos resulta especialmente evidente al examinar las ofertas específicas disponibles actualmente. Todos los precios indicados a continuación incluyen IVA y representan el coste mensual total con todos los servicios incluidos:

El Škoda Fabia Selection 1.0 MPI de 59 kW, un utilitario de gasolina con cambio manual, está disponible desde €247 al mes. Representa el punto de entrada más asequible de todo el catálogo y es perfecto para conductores urbanos que buscan un coche nuevo, fiable y con el menor coste mensual posible.

El Seat Ibiza 1.0 TSI Start & Stop, uno de los compactos más populares de España, puede contratarse desde 256 euros al mes. Ofrece un excelente equilibrio entre agilidad, eficiencia de combustible y espacio interior para desplazamientos diarios y escapadas de fin de semana.

El Škoda Kamiq 1.0 TSI Selection de 95 caballos, un SUV compacto con motor de gasolina y cambio manual, se ofrece desde 285 euros al mes. Este modelo proporciona la practicidad de un SUV y una posición de conducción elevada a un precio que supera a la mayoría de competidores del segmento.

El Peugeot 208 Allure 100 S&S, uno de los compactos más vendidos en Europa conocido por su llamativo diseño y su calidad interior premium, parte desde 288 euros al mes.

Para uso comercial y profesional, el Opel Combo Cargo 650kg 1.5 Diesel de 100 caballos está disponible desde 290 euros al mes. Este vehículo comercial ligero es una solución ideal para autónomos, repartidores y pequeñas empresas que necesitan capacidad de carga combinada con conducción cómoda en el día a día.

El Seat Arona 1.0 TSI Style Special Edition de 115 caballos ofrece una opción SUV bien equipada desde 292 euros al mes, mientras que el Nissan Juke DIG-T de 114 caballos proporciona un diseño SUV más distintivo y deportivo desde 306 euros al mes.

En el segmento de compactos premium, el Volkswagen Polo Match 1.0 TSI de 81 kW está disponible desde 316 euros al mes, y el Opel Corsa 1.2T GS-Line desde 320 euros al mes. Ambos modelos cuentan con altos niveles de equipamiento de serie y representan a dos de las marcas automovilísticas de mayor confianza en Europa.

Soluciones diseñadas para cada perfil de cliente

Vamos ha estructurado su servicio para abordar las necesidades específicas de tres segmentos de clientes diferenciados.

Los particulares pueden navegar por toda la gama de SUV, coches eléctricos con la etiqueta ambiental CERO de la DGT, vehículos híbridos con certificación ECO, compactos y urbanos. Todas las opciones están disponibles sin entrada, y los clientes pueden elegir entre decenas de marcas y tipos de carrocería.

Los profesionales autónomos y freelancers se benefician de ventajas financieras especialmente atractivas al elegir el renting. La cuota mensual se considera un gasto completamente deducible, lo que puede reducir significativamente la carga fiscal de los profesionales que declaran bajo el sistema tributario español. El coste mensual fijo también simplifica la gestión de la tesorería, eliminando los gastos impredecibles que acompañan a la propiedad del vehículo.

Las empresas pueden utilizar la plataforma de Vamos para gestionar flotas completas de vehículos con condiciones adaptadas. Desde un único coche de empresa hasta una flota de vehículos comerciales para un equipo de ventas, el servicio gestiona seguros, mantenimiento, impuestos y administración, liberando a las empresas de la carga operativa de la gestión de flotas.

Más allá de estos segmentos principales, Vamos también ofrece renting de furgonetas y vehículos comerciales para profesionales del transporte y la logística, así como renting de motos con marcas como Honda, Yamaha, KTM, Triumph y Kawasaki.

Sin entrada y acceso inclusivo para todos los perfiles de crédito

El modelo de renting sin entrada que opera Vamos merece una atención especial porque aborda directamente una de las mayores barreras financieras para acceder a un coche nuevo. En un escenario de compra tradicional, el coste inicial de la entrada, los impuestos de matriculación y las primas del primer seguro pueden superar fácilmente los 5.000 o 6.000 euros. Con Vamos, ese desembolso inicial se elimina por completo.



La compañía también ha desarrollado un servicio diferenciado para consumidores que afrontan dificultades para acceder al crédito convencional. Su oferta dedicada de renting con ASNEF se ha convertido en una de las secciones más visitadas de la plataforma, atrayendo a usuarios que han sido rechazados por bancos y financieras tradicionales. Al proporcionar una vía transparente y accesible al renting de vehículos incluso para clientes con registros en ficheros de morosidad, Vamos se ha posicionado como una de las plataformas de movilidad más inclusivas del mercado español.



Cobertura en las diez principales áreas metropolitanas de España

La red de entrega de Vamos cubre actualmente diez grandes ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Murcia, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valladolid. Los clientes en todas estas áreas metropolitanas se benefician del servicio de entrega gratuita a domicilio de la plataforma, lo que significa que pueden completar todo el proceso desde la selección hasta la entrega sin salir de su casa.

Esta cobertura geográfica resulta especialmente estratégica en el contexto de la expansión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España. A medida que las ciudades restringen cada vez más el acceso a los vehículos más antiguos sin etiqueta ambiental, los conductores necesitan opciones prácticas y asequibles para realizar la transición a coches más limpios. La disponibilidad de vehículos eléctricos con etiqueta CERO y vehículos híbridos con etiqueta ECO a través de la plataforma de Vamos ofrece una solución directa a este creciente desafío regulatorio, sin necesidad del considerable desembolso de capital que implica comprar un coche nuevo.

Confianza de los inversores y reconocimiento de los medios nacionales

La trayectoria de Vamos ha atraído una atención significativa tanto de inversores como de la prensa española. En octubre de 2020, el fondo de capital riesgo estadounidense FJ Labs, especializado en plataformas de marketplace de alto crecimiento a nivel mundial, realizó una inversión estratégica en la compañía. Este respaldo internacional validó el modelo de negocio y señaló la confianza en el potencial de crecimiento de la plataforma dentro del mercado europeo.

La cobertura mediática ha sido igualmente notable. El País caracterizó a Vamos como el "Amazon del renting de coches" en su cobertura, destacando el enfoque digital de la plataforma y su potencial para transformar el modelo tradicional de distribución automovilística. La Razón reconoció a la compañía por "democratizar el acceso al renting para particulares," una misión que sigue siendo central en la identidad de la marca. HuffPost fue más allá, nombrando a Vamos como la empresa de renting mejor valorada por sus propios clientes, una distinción que subraya el compromiso de la plataforma con la calidad del servicio y la satisfacción del usuario.

Por qué el modelo de renting gana terreno frente a la propiedad tradicional

El crecimiento del renting de coches para particulares en España refleja un cambio estructural más amplio en el comportamiento del consumidor. Del mismo modo que el streaming sustituyó a la propiedad de medios físicos y los servicios en la nube reemplazaron al software instalado, un número creciente de consumidores elige pagar por el uso de un vehículo en lugar de asumir todo el peso financiero de poseerlo.

Los números respaldan este cambio. Un coche nuevo pierde típicamente entre el 15% y el 20% de su valor solo en su primer año. A lo largo de cinco años, el coste total de propiedad, incluyendo depreciación, seguro, mantenimiento, impuestos, inspecciones y reparaciones imprevistas, puede superar con creces lo que el comprador anticipó originalmente. El renting reemplaza toda esa incertidumbre por un único pago mensual fijo y completamente inclusivo. Para los consumidores que priorizan la claridad financiera y la comodidad, la propuesta de valor resulta convincente.

La dimensión medioambiental añade otra capa de relevancia. A medida que las regulaciones de movilidad urbana en España se vuelven más estrictas, el acceso a un vehículo nuevo y de bajas emisiones es cada vez más no solo una preferencia sino una necesidad práctica. El renting permite a los conductores realizar la transición a vehículos con etiqueta CERO y ECO sin la gran inversión inicial que exige su compra.

Un catálogo que abarca todas las necesidades y presupuestos

La variedad de opciones disponibles en vamos.es constituye otro de sus puntos fuertes más diferenciadores. El catálogo incluye vehículos SUV, compactos, utilitarios, furgonetas, eléctricos, híbridos y motos, distribuidos entre más de 40 marcas. Desde opciones económicas como el Škoda Fabia por €247 al mes hasta modelos premium de marcas como Porsche, Maserati, Jaguar o Land Rover, la plataforma cubre todo el espectro de necesidades y presupuestos del mercado español.

También resulta destacable la inclusión de una categoría dedicada a vehículos con cambio automático, una opción que no deja de crecer en demanda entre los conductores españoles que buscan mayor comodidad en sus desplazamientos diarios, especialmente en entornos urbanos con tráfico denso.

Para quienes buscan la máxima eficiencia medioambiental, la sección de renting ECO reúne todos los vehículos disponibles con etiquetas ECO y CERO, facilitando la búsqueda a los conductores comprometidos con la reducción de emisiones y que desean circular sin restricciones por las Zonas de Bajas Emisiones de las principales ciudades españolas.

Cómo empezar

Cualquier persona interesada en explorar las opciones disponibles puede visitar vamos.es para consultar el catálogo completo de vehículos y las ofertas actuales en tiempo real. El proceso de reserva se completa en minutos, y el equipo de atención al cliente de Vamos está disponible en el 919 490 512 para resolver cualquier consulta en cualquier fase del proceso.

En un mercado donde las expectativas del consumidor en torno a la comodidad, la transparencia y el valor siguen evolucionando rápidamente, Vamos ha construido una plataforma que satisface las tres. Sin entrada, sin visitas al concesionario, sin costes ocultos, y un coche nuevo entregado en la puerta. Para los conductores españoles que evalúan su próxima decisión de vehículo, la pregunta ya no es si el renting tiene sentido. Es por qué alguien elegiría hacerlo de la manera antigua.