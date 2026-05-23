Francisco Gutiérrez Carbajo; Nery Santos Gómez; José Luis Marín Aranda y, de pie, Basilio Rodríguez Cañada



En Espacio del Grupo Sial Pigmalión, ubicado en la madrileña calle de Huesca, número 7, se ha presentado el libro Las cenizas de Bárbara Capocci, de Nery Santos Gómez y José Luis Marín Aranda, con aforo al completo, en cuyo acto han participado, por orden de intervención, Basilio Rodríguez Cañada, Presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, que lo presentó y coordinó, Francisco Gutiérrez Carbajo, Catedrático de la UNED. Director de la colección teatral Candilejas de Pigmalión y los autores, la poeta y escritora venezolana Nery Santos Gómez y el poeta escritor y pintor José Luis Marín Aranda.





Presentación del libro LAS CENIZAS DE BÁRBARA CAPOCCI, de Nery Santos Gómez y José Luis Marín Aranda

Las cenizas de Bárbara Capocci La literatura siempre encuentra nuevas formas de desafiarse a sí misma, nos explica la coautora Nery Santos, y añade “Las cenizas de Bárbara Capocci es una novela escrita a cuatro manos entre la pasión, la poesía y el volcán. José Luis Marín Aranda y yo aceptamos el complejo reto de construir una novela a cuatro manos desde dos continentes y dos sensibilidades distintas”.

Y continúa: “Pero quizás uno de los aspectos más singulares de esta propuesta narrativa es el intercambio de voces y géneros que hemos realizado, mientras que José Luis Marín Aranda da vida a Bárbara, la protagonista femenina, yo asumo la escritura del protagonista masculino, Marco. Este juego de espejos literarios convierte la novela en un territorio de exploración emocional donde las fronteras entre lo masculino y lo femenino parecen desdibujarse”.

“Ambos provenimos de la poesía, y esa raíz lírica atraviesa la obra. Algunos episodios son introducidos por breves poemas que preparan al lector para entrar en un clima íntimo, melancólico o apasionado, como si cada fragmento de la historia necesitara primero una respiración poética antes de abrir la herida de la narración”.

Nery afirma :” Ambientada en la isla de La Palma durante la erupción del volcán Cumbre Vieja, Las cenizas de Bárbara Capocci utiliza el paisaje volcánico no solo como escenario, sino como símbolo. La lava, las cenizas y el fuego funcionan como metáfora de los personajes: seres atravesados por el deseo, la culpa, la memoria y la destrucción. La novela propone así una poderosa asociación entre la naturaleza y las emociones humanas, donde todo lo que arde también puede transformarse”.

Y agrega .”Marco, un ingeniero venezolano emigrado a las Islas Canarias, y Bárbara, una mujer marcada por los claroscuros de su pasado, protagonizan un romance conflictivo cargado de erotismo, pasión y heridas emocionales. El pecado, la culpa, la sensualidad y el deseo aparecen encarnados en personajes profundamente humanos, lejos de cualquier idealización. La novela explora cómo las cicatrices del pasado continúan causando dolor bajo la piel y cómo incluso de las ruinas puede surgir una posibilidad de renacimiento”.

“Uno de los símbolos centrales de la obra es la manzana, presente como eco del pecado bíblico, de los cuentos envenenados de la infancia y también de la semilla que, aun naciendo de un terreno corrupto, puede volver a germinar. Del mismo modo, el volcán destruye, pero también crea nueva tierra. Esa dualidad atraviesa toda la novela: las cenizas como final, pero también como comienzo”.





LAS CENIZAS DE BÁRBARA CAPOCCI

Y la poeta y escritora venezolana Nery Santos Gómez, finaliza : “La estructura episódica, el intercambio de voces narrativas y la intensidad emocional convierten a Las cenizas de Bárbara Capocci en una obra híbrida donde conviven la poesía, el drama psicológico y la novela erótica”.

Conclusión

Como conclusión diremos que la obra presentada, en Espacio Sial Pigmalión, el pasado día 22 de mayo, es una excelente historia escrita desde la complicidad creativa de dos autores que, desafiando la distancia geográfica y las convenciones narrativas, han logrado construir un universo común donde el amor y la destrucción avanzan tomados de la mano.

Opiniones sobre la obra presentada

«Una novela intensa y profundamente simbólica, donde la poesía, el deseo y la memoria se entrelazan en una sola voz. Un relato de cenizas y renacimientos, de cuerpos que arden y de heridas que buscan su forma. Una obra valiente, sensual y humana». Jean Bruschini, Kultura Proyect, Roma.

«No es menor la dimensión erótica de la novela, entendida no como exhibición, sino como indagación en el deseo. El cuerpo —y en particular ciertos elementos fetichizados, como los pies y los zapatos— se convierte en lugar de significación, en superficie donde se inscriben las tensiones entre poder, entrega, dominio y vulnerabilidad. El erotismo, aquí, no es accesorio: es una vía de acceso a la verdad de los personajes». Basilio Rodríguez Cañada, editor, escritor, poeta, profesor y gestor cultural.

«Nery Santos y Marín Aranda han esparcido por la tierra y el mar Las cenizas de Bárbara Capocci, las han elevado al cielo y las han convertido en el cometa más brillante del universo literario. Son dos voces narrativas sobre la vida, la muerte y el amor, que intercambian sus papeles sin perder su propia singularidad». Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático de literatura española.

«Los personajes de Las cenizas de Bárbara Capocci están atrapados en un remolino ardoroso en donde poco a poco, en su vértigo, se van consumiendo. Porque el deseo, cuando es verdadero, no es claro sino contradictorio, a menudo violento, humano. Y es en ese territorio –el de las contradicciones íntimas– donde se sitúan Marco y Bárbara, dos personajes que no se buscan y que, sin embargo, se encuentran con una intensidad que desborda cualquier cálculo». Daniel Migueláñez, actor, escritor y profesor de artes escénicas.

LOS AUTORES

Nery Santos Gómez Nery Santos Gómez. Escritora y gestora cultural, venezolana, naturalizada estadounidense. Licenciada en Relaciones Industriales y máster en Creación Literaria. Obtuvo el título de writing consultant del Borinquen Writing Project y formó parte de la junta directiva de la Cofradía de Escritores de Puerto Rico. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Letras y Filosofía y miembro asociado del capítulo de España de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional del Estado de New Jersey. Es cónsul por EE. UU.

(Tampa) del Parlamento de Escritores de Cartagena de Indias. Está trabajando con el grupo de escritores Juntos por las letras de Chaco, Argentina, dirigido por Mirta Liliana Ramírez. Ha participado en congresos internacionales en España, Túnez, Egipto y Colombia. Ha ganado varios concursos internacionales de literatura, entre otros, el de Ediciones Literarte, Argentina, 2013; antología Palenque, Premio Pen Club de Puerto Rico, 2014; Primer premio al mejor libro de historias cortas de ficción en español y dos segundos premios en el «International Latino Book Awards», Los Ángeles, 2019.

José Luis Marín Aranda José Luis Marín Aranda (Algeciras, Cádiz), escritor, pintor y poeta, tras un tiempo vinculado al mundo de la empresa, la consultoría y la docencia en la disciplina de dirección y desarrollo de personas, es autor de varios libros de poesía. Destacan entre otros: El Patio Amarillo, Aromas de Otoño —Premio Internacional Sial Pigmalión de poesía 2018 y Premio Escriduende de la Feria del Libro de Madrid 2018 al mejor libro de poesía ilustrado—, Versos para Van Gogh —Premio Internacional Juan Felipe Herrera al mejor libro de poesía en español y Medalla de Oro en los Latino Books Awards 2021 en USA. Aromas de otoño ha sido traducido al francés y publicado en Francia y Versos para Van Gogh se ha traducido al inglés y se ha publicado también en Colombia. Marín Aranda ha prologado varios libros, ha participado en certámenes diversos y ha intervenido como conferenciante nacional e internacional en seminarios y congresos literarios en diferentes países. El autor acostumbra a ilustrar sus libros personalmente y ha colaborado con sus ilustraciones para otros escritores. Ha participado en trabajos de poesía en varias revistas y su prosa se puede encontrar en antologías publicadas en países de Europa e Iberoamérica. Marín Aranda es miembro del Patronato de la Fundación de la Biblioteca Nacional de España, Académico de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, así como de la Asociación de escritores y Artistas Españoles. Sensible a la promoción del arte fue socio de fundador de la Galería Liebre, de Madrid, en el año 2011.