Abelardo de la Rosa: “No puede haber una educación pública de calidad sin docentes reconocidos y respaldados”

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha asegurado este viernes que “no puede haber una educación pública de calidad sin docentes reconocidos y respaldados” y ha mostrado el compromiso del Gobierno en el avance hacia el fortalecimiento de la profesión, que ha calificado como “prioridad estratégica” del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.



De la Rosa se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el X Congreso Sindical Ordinario de ANPE, celebrado en el Hotel Madrid Marriott Auditorium de Madrid. Tras reconocer la trayectoria del sindicato como organización representativa del profesorado y destacar su implantación territorial y su papel dentro del debate educativo, el secretario de Estado ha valorado el compromiso diario de los docentes con el sostenimiento de la educación pública, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

En ese sentido, ha remarcado la reciente aprobación por parte del Gobierno del proyecto de Ley que baja las ratios (se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria, frente a los 25 actuales, y 25 en ESO, frente a los 30 actuales) y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes (23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de las enseñanzas). Un documento que ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

De la Rosa ha señalado que el objetivo del Gobierno al reducir las ratios es la mejora de la atención individualizada con una respuesta educativa más ajustada a las necesidades del alumnado, así como el refuerzo de la convivencia, el bienestar y la calidad del trabajo de los docentes.

También ha citado el nuevo protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar presentado recientemente por el Ministerio a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un documento que pretende reforzar las políticas de convivencia y bienestar emocional, con especial atención a la prevención del acoso y el ciberacoso escolar y a la protección del profesorado ante situaciones de conflictividad.

De la Rosa se ha referido también a los trabajos desarrollados desde el Ministerio en torno al Plan de Mejora de la Profesión Docente, enfocados en la necesidad de “construir un marco que permita atraer talento docente y acompañar adecuadamente a los profesionales a lo largo de toda su trayectoria”.

“Para nosotros es de suma importancia el diálogo con las organizaciones sindicales representativas del profesorado para avanzar en estas políticas”, ha asegurado el secretario de Estado, que ha defendido la necesidad de mantener espacios permanentes de negociación y escucha.

Tras reconocer el papel de ANPE como un interlocutor relevante dentro del ámbito educativo, De la Rosa ha hecho hincapié en la importancia de la educación pública como herramienta de equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, y en ese sentido ha subrayado la relevancia de este tipo de congresos como “espacios de reflexión, intercambio de experiencias y fortalecimiento del diálogo institucional.