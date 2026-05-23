​Absuelto un taurino de Albal tras comprometerse a dejarme en paz

El pasado viernes se celebró en el juzgado de instrucción 1 de Catarroja el juicio por el altercado violento que un taurino protagonizó en el pleno municipal de Albal con intentos de agresión que paró la Policía local y múltiples amenazas por las que incluso me tuvieron que sacar por otra puerta.

Tras meses felicitando a los agentes por su actuación antes de entrar al juzgado me dejan ver el informe policial y no pone absolutamente nada de lo que pasó e incluso hace referencia a cosas que jamás tuvieron lugar.



Es de lógica que nadie pone una denuncia y luego pide tanto la grabación de las cámaras como la hoja de actuación policial si fuera falso, además de que en el propio pleno le digo al alcalde popular José Miguel Ferris que me han intentado agredir e interpelo a un policía que estaba al lado mientras intervenía yo diciéndome el alcalde de muy malas maneras que la policía no participa en el debate como consta en la grabación de ese pleno, pero haciendo que sí el agente con la cabeza como pudieron ver todos los concejales/as.

También hay personas, incluso del equipo de gobierno, que estuvieron hablando conmigo tan tranquilamente dada mi actitud pacífica en todo momento, y el propio primer edil ordenó a la Policía Local que me llevara a casa ante el riesgo real que vio, aunque luego no me llevaron y me fui andando e interpuse la denuncia a las tantas de la madrugada en una comisaría de València.

Ante la crisis de ansiedad que sufrí en el propio juzgado, señalé ante la jueza que si el taurino me pedía disculpas y se comprometía frente a su señoría a dejarme en paz, lo dejábamos así y accedió a ello, lo que implica que si te disculpas, estás reconociendo los hechos.

Pese a la absolución del denunciado tras el acuerdo, ya tuvo que gastarse dinero en un abogado tanto en este como en dos anteriores juicios que tuvimos: uno por otras amenazas de las que fue absuelto porque la jueza de refuerzo en instrucción 3 no quiso hacer una prueba pericial para acreditar los mensajes en redes sociales y después este juicio que fue aplazado al no tener la jueza el informe policial y se celebró el pasado viernes.

En consecuencia, entiendo que el abogado defensor le habrá cobrado porque para delitos leves no hay justicia gratuita, además de que en los dos procedimientos ha llevado al mismo y eso quiere decir que lo ha contratado él.

Tras ver la hoja de actuación policial, me he llevado una gran decepción e incluso me presenté a última hora en el Ayuntamiento para presentar una instancia en la que quede por escrito y solicitando una reunión con el alcalde José Miguel Ferris, que también es el concejal de seguridad ciudadana, además de con la Policía local.

Aunque estoy, lo que se dice bien jodido y de baja médica por ansiedad, seguiré luchando por la abolición de los festejos taurinos y el mismo día que escribo estas líneas, acompañando a la comunidad educativa y al profesorado por sus derechos en la plaza San Agustín de València desde las 17:45.

Directos que hice en redes sociales tras estos hechos: https://www.instagram.com/reel/DYpEms7FDhW/?igsh=MTd1ZnVjOTJ5ZG15OQ== . https://www.facebook.com/share/v/1MDha1ZKTw/ .

Si hago este artículo es porque estoy muy seguro de lo que digo y porque al final los concejales/as también estaban allí, además de que ojalá aún se puedan recuperar las grabaciones de las cámaras, porque yo lo que digo siempre será con la cabeza bien alta, porque quien me conoce sabe que soy una persona honesta.

En la propia grabación del pleno se ve cómo el denunciado ya interpelaba al alcalde para que no me dejara hablar y la disculpa frente al juzgado para evitar la condena supone el reconocimiento de unos hechos. En consecuencia, lucharé por saber los motivos por los cuales no aparece lo que sucedió en la hoja de actuación policial que encima me culpa a mí por ir a intentar expresarme a un pleno municipal.

Estamos verdaderamente desamparados, pero eso sucede por no haber contratado un abogado. Si bien no voy a gastarme dinero porque bastante desgaste emocional supone todo el proceso judicial para al final algo que hubiera acabado en una multa para el estado al no tener yo ninguna lesión por la que ser indemnizado.

En la hemeroteca está mi buena voluntad y todas las felicitaciones públicas realizadas a los agentes que me protegieron ese día de los violentos. El alcalde se tuvo que disculpar conmigo un pleno después como bien está grabado tras el comportamiento que ese día tuvo el PP tras lo que me pasó. EMAIL A LA POLICÍA LOCAL

Más allá de la instancia presentada para hablar con alcaldía y policía, también estuve en el retén para dejar constancia a la persona que en ese momento estaba allí.

Para terminar el artículo os dejo el correo textual enviado en el día de ayer a policia@albal.es:

Buenas tardes, soy Diego Nevado, que os escribo sorprendido tras meses defendiendo y agradeciendo la labor policial de los agentes que impidieron que me agredieran en el pleno y escucharon múltiples amenazas.

Cuando hoy en el juzgado he visto el atestado de los agentes, me he quedado a cuadros y he sufrido una crisis de ansiedad.

Jamás, NUNCA a mí ningún policía me dijo que tenía que abandonar el pleno bajo advertencia de desobediencia y menos ocho veces. De hecho, el pleno está grabado y se oye perfectamente como yo le digo a uno de los agentes que corrobore que me han intentado agredir y, aunque Ferris me dice que la policía no participa en el debate, todos los concejales vieron cómo dijo que sí con la cabeza, además de que yo mismo pedí las grabaciones de las cámaras al juzgado porque tengo claro lo que pasó.

También me sorprende leer que no hay delito alguno cuando, además de que eso lo tiene que decidir un juez, los agentes que allí estuvieron saben perfectamente lo que pasó y que hasta el propio alcalde pidió que me llevaran a casa ante el riesgo real que vio.

A mí nadie me llevó a mi casa, pero sí que se me sacó por otra puerta mientras me amenazaban. Además, el denunciado también participó en el pleno ya mostrando su intención y petición de que yo no pudiera hablar.

Sinceramente, estoy muy dolido tras ver que en el informe policial no refleja lo que pasó y más cuando llevo meses defendiendo la actuación policial de ese día por todos los lados.

Tuvimos un primer juicio que fue suspendido porque la jueza no tenía el atestado y fui yo quien pidió la suspensión para que se pidiera con la seguridad de que los agentes habían reflejado lo que sufrí allí.

Tampoco nadie en su sano juicio va a presentar ante el juzgado un escrito para que el Ayuntamiento aporte las grabaciones de las cámaras de seguridad si no estuviera 100% seguro de que esta persona me intentó agredir y provocó un altercado violento con múltiples amenazas.

En escritos que he mandado a este correo e incluso en prensa he hablado muy bien de los agentes, pero hoy estoy a cuadros. Encima, tiempo de baja médica.

Ante la realidad de la situación y que parece ser que el culpable soy yo por intentar hablar en un pleno, he llegado a un acuerdo frente a la jueza de que esta persona no me vuelva a molestar y sea absuelta de este proceso.

Este señor se ha disculpado y si se ha disculpado es porque sabe lo que hizo y ahí estaban todos los concejales para ver la realidad. De hecho, ojalá no se hayan borrado las grabaciones de las cámaras de seguridad porque así se podría demostrar perfectamente el intento de agresión y altercado, además de cómo salen concejales hablando conmigo tan tranquilamente porque yo en todo momento mantuve una actitud buena.

El alcalde, un pleno después, incluso me pidió disculpas en nombre del PP.

Quedará por escrito aquí que yo jamás he buscado la confrontación y que solamente defiendo mis ideales éticos mediante el altruismo y que el informe policial no refleja lo que sucedió ese día.

Más allá de este escrito, he hablado con la persona que estaba hoy en el retén y también he presentado una instancia frente al Ayuntamiento de Albal para poder esclarecer este hecho.

Ojalá aún se puedan ver las cámaras de seguridad, que los concejales que estaban ahí digan la verdad de que cuando interpelé a un agente, dijo que era verdad lo que había sucedido, que se me tuvo que sacar por otra puerta del Ayuntamiento y que Ferris dijo que se me lleve a mi casa por mi propia seguridad (lo que demuestra que conocía un riesgo real).

Yo no he mentido a nadie en mi vida y lo que estoy diciendo es tal cual lo escribo, desde la primera letra hasta la última.

Espero que se pueda esclarecer todo.

Gracias.