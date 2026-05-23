​Poemas del libro ‘Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo’ de Rolando Revagliatti

sábado, 23 de mayo de 2026, 11:23 h (CET)



Ojalá que te pise un deseo.

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Del pajarito (primera selección)

del pajarito tras volar queda en la rama el no cantado canto

el no cantado canto del pajarito tras volar queda en la rama

queda en la rama el no cantado canto del pajarito tras volar

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Es de mentira que la quiero y es de mentira que ella cree que yo la quiero de verdad.

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Suerte de principiante me alcé con el pozo

Pozo al que caí no como un principiante.

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Para la foto mi embarazo no es histérico.

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Una exorbitancia:

la monogamia.

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Mi desprecio por vos siendo profundo ni siquiera es

infinito.

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El camino más corto es el trillado por mis enemigos.

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Hijo de la humillación ¿en qué te me has reproducido?

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Fumo notas musicales

y toso fragmentariamente los últimos hits.

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Mis iniciativas ¿te ofenden?

¿Qué toman de las tuyas?

Pero, sobre todo ¿qué desechan?

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¿A qué edad comenzará a resultar indecoroso -cuando no patético- no ser todavía huérfano?

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Hablo por lo que me toca hablo por la mano que me toca hablo porque me toca hablo porque no me toca.

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Se nota demasiado que soy con opio un pan de Dios.

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Yo lo tenía todo: deudas, extrema soledad, odios

Fugitivo, rodeado de vagos la vida me sonríe.

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Algo en mí incauta esa aduana:

mi cólera.







