Poemas del libro ‘Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo’ de Rolando Revagliatti
|Poesía
|
|
Ojalá que te pise
un deseo.
*
Del pajarito (primera selección)
del pajarito
tras volar
queda en la rama
el no cantado canto
el no cantado canto
del pajarito
tras volar
queda en la rama
queda en la rama
el no cantado canto
del pajarito
tras volar
*
Es de mentira que la quiero
y es de mentira que ella cree
que yo
la quiero de verdad.
*
Suerte de principiante
me alcé con el pozo
Pozo al que caí
no como un
principiante.
*
Para la foto
mi embarazo
no es histérico.
*
Una exorbitancia:
la monogamia.
*
Mi desprecio por vos
siendo profundo
ni siquiera es
infinito.
*
El camino más corto
es el trillado por mis enemigos.
*
Hijo de la humillación
¿en qué te me has
reproducido?
*
Fumo
notas musicales
y toso
fragmentariamente
los últimos hits.
*
Mis iniciativas
¿te ofenden?
¿Qué toman de las tuyas?
Pero, sobre todo
¿qué desechan?
*
¿A qué edad comenzará a resultar indecoroso
-cuando no patético-
no ser todavía huérfano?
*
Hablo por lo que me toca
hablo por la mano que me toca
hablo porque me toca
hablo porque no me toca.
*
Se nota demasiado
que soy
con opio
un pan de Dios.
*
Yo lo tenía todo:
deudas, extrema soledad, odios
Fugitivo, rodeado de vagos
la vida me sonríe.
*
Algo en mí
incauta
esa aduana:
mi cólera.
Del pajarito tras volar queda en la rama el no cantado canto, el no cantado canto del pajarito tras volar queda en la rama..
Darío nació con el don de escribir, desde temprana edad sus versos eran parte de los importantes diarios, fue recibido como el más grande en muchas partes del mundo, pero, Rubén Darío, no solo estaba consagrado como poeta y diplomático, sino también como un ínclito periodista, una profesión que ejerció durante más de 28 años.
La liebre familiar se marchó y contó a todos el secreto del árbol consanguíneo que hizo hablar en esta guerra sucia. Aunque el plan del lobo parentesco fue descubierto, y el árbol de la vida sin herir absolutamente a nadie, continuó hablando solo en esta vida.