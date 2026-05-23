Libros
Etiquetas | Vídeo | Poesía | Poemas | Poeta | Versos

​Poemas del libro ‘Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo’ de Rolando Revagliatti

Poesía
Rolando Revagliatti
sábado, 23 de mayo de 2026, 11:23 h (CET)

12 TAPA soporte PAPEL de Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo


Ojalá que te pise

un deseo.


*


Del pajarito (primera selección)


del pajarito

tras volar

queda en la rama

el no cantado canto


el no cantado canto

del pajarito

tras volar

queda en la rama


queda en la rama

el no cantado canto

del pajarito

tras volar


*


Es de mentira que la quiero

y es de mentira que ella cree

que yo

la quiero de verdad.


*


Suerte de principiante

me alcé con el pozo


Pozo al que caí

no como un

principiante.


*


Para la foto

mi embarazo

no es histérico.


*


Una exorbitancia:


la monogamia.


*


Mi desprecio por vos

siendo profundo

ni siquiera es


infinito.


*


El camino más corto

es el trillado por mis enemigos.


*


Hijo de la humillación

¿en qué te me has

reproducido?


*


Fumo

notas musicales


y toso

fragmentariamente

los últimos hits.


*


Mis iniciativas

¿te ofenden?


¿Qué toman de las tuyas?


Pero, sobre todo

¿qué desechan?


*


¿A qué edad comenzará a resultar indecoroso

-cuando no patético-

no ser todavía huérfano?


*


Hablo por lo que me toca

hablo por la mano que me toca

hablo porque me toca

hablo porque no me toca.


*


Se nota demasiado

que soy

con opio

un pan de Dios.


*


Yo lo tenía todo:

deudas, extrema soledad, odios


Fugitivo, rodeado de vagos

la vida me sonríe.


*


Algo en mí

incauta

esa aduana:


mi cólera.





Noticias relacionadas

​Poemas del libro ‘Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo’ de Rolando Revagliatti

Del pajarito tras volar queda en la rama el no cantado canto, el no cantado canto del pajarito tras volar queda en la rama..

El periodista Rubén Darío

Darío nació con el don de escribir, desde temprana edad sus versos eran parte de los importantes diarios, fue recibido como el más grande en muchas partes del mundo, pero, Rubén Darío, no solo estaba consagrado como poeta y diplomático, sino también como un ínclito periodista, una profesión que ejerció durante más de 28 años.

El desaire del hijo

La liebre familiar se marchó y contó a todos el secreto del árbol consanguíneo que hizo hablar en esta guerra sucia. Aunque el plan del lobo parentesco fue descubierto, y el árbol de la vida sin herir absolutamente a nadie, continuó hablando solo en esta vida.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |   cms medios
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto
Powered by Bigpress CMS Medios