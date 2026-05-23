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Victoria en Utiel para Juan de Dios Gómez, nuevo líder de la Copa Kobe Motor

El piloto andaluz y Sergio Aguilar se anotan la cita valenciana, en la que los nuevos Toyota Yaris Rally5 Kit de Kobe Motorsport han debutado dentro del S-CER
Redacción
sábado, 23 de mayo de 2026, 11:13 h (CET)

La cita de tierra del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes), el Rallye Ciudad de Utiel, que aspira a puntuar también para el ERC (European Rally Championship), ha marcado el ecuador de la renovada Copa Kobe Motor, que se reanudará a mediados de septiembre, con el Rallye Princesa de Asturias.


Toyota Kobe SCER 1


Ese será el próximo reto que afrontarán los Toyota Yaris Rally5 Kit de última generación, tras haberse incorporado por primera vez al S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes) en los tramos valencianos. Escenario del primer triunfo por parte de Juan de Dios Gómez / Sergio Aguilar, que se han hecho también con el liderato de la monomarca organizada por Kobe Motorsport.


Toyota Kobe SCER 2


Un contratiempo al término de la etapa inicial ha apartado de la cabeza a Mario Morillo / David Nieto, autores del mejor registro en las dos primeras especiales disputadas de la prueba utielana. Los recientes vencedores del Rallye Ciudad de Pozoblanco han podido reengancharse al día siguiente y anotarse un punto extra para la clasificación general, en la que figuran ahora terceros, a falta de tres pruebas.


Juan de Dios Gómez / Sergio Aguilar han marcado el ritmo durante las ocho especiales del sábado, remachando así esta primera victoria para ellos a nivel nacional con el nuevo Toyota Yaris Rally5 Kit.
Raúl Carrasco / Adriá Muñoz han sumado dos triunfos parciales y la segunda posición final del Rallye Ciudad de Utiel. El madrileño se ha desquitado así del prematuro abandono que sufrió en la prueba inaugural de la Copa Kobe Motor.


Mario Folgueral / Samuel Folgueral han vuelto a auparse a los puestos de honor, ocupando en esta ocasión el tercer peldaño del cajón, lo que les afianza como segundos clasificados al término de la primera parte del certamen.


Virginia de León / Fátima Toledo han estado cerca de repetir el resultado del Rallye Ciudad de Pozoblanco. Las canarias han completado su debut dentro del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes) con el Toyota Yaris Rally5 Kit firmando la cuarta posición.

Toyota Kobe SCER 3


Un percance en los compases finales de la prueba valenciana ha impedido pasar de la quinta posición a Ager Dorado / Ander García, que continúan aprendiendo y sumando experiencia como debutantes en esta especialidad.

Toyota Kobe SCER 4


CLASIFICACIÓN RALLYE CIUDAD DE UTIEL

1º- Juan de Dios Gómez / Sergio Aguilar (Toyota Yaris Rally5 Kit), 1:46:27.5
2º- Raúl Carrasco / Adriá Muñoz (Toyota Yaris Rally5 Kit), a 54.6
3º- Mario Folgueral / Samuel Folgueral (Toyota Yaris Rally5 Kit), a 6:50.5
4º- Virginia de León / Fátima Toledo (Toyota Yaris Rally5 Kit), a 7:07.8
5º- Ager Dorado / Ander García (Toyota Yaris Rally5 Kit), a 8:40.6

CLASIFICACIÓN COPA KOBE MOTOR 2026

1º- Juan de Dios Gómez, 42 puntos
2º- Mario Folgueral, 34 puntos
3º- Mario Morillo, 29 puntos
4º- Virginia de León, 27 puntos
5º- Raúl Carrasco, 24 puntos
6º- Ager Dorado, 15 puntos

CALENDARIO COPA KOBE MOTOR 2026

Rallye Ciudad de Pozoblanco (1-2 de mayo)
Rallye Ciudad de Utiel (15-16 de mayo)
Rallye Princesa de Asturias (11-12 de septiembre)
Rallye de Cáceres (2-3 de octubre)
Rallye Ciudad de Granada (31 de octubre-1 de noviembre)


La frase de Enzo Ferrari Il Comendatore

“Pídele a un niño que dibuje un coche, y sin duda lo pintará de rojo”.

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