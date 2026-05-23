Victoria en Utiel para Juan de Dios Gómez, nuevo líder de la Copa Kobe Motor
|El piloto andaluz y Sergio Aguilar se anotan la cita valenciana, en la que los nuevos Toyota Yaris Rally5 Kit de Kobe Motorsport han debutado dentro del S-CER
|
|
La cita de tierra del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes), el Rallye Ciudad de Utiel, que aspira a puntuar también para el ERC (European Rally Championship), ha marcado el ecuador de la renovada Copa Kobe Motor, que se reanudará a mediados de septiembre, con el Rallye Princesa de Asturias.
Ese será el próximo reto que afrontarán los Toyota Yaris Rally5 Kit de última generación, tras haberse incorporado por primera vez al S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes) en los tramos valencianos. Escenario del primer triunfo por parte de Juan de Dios Gómez / Sergio Aguilar, que se han hecho también con el liderato de la monomarca organizada por Kobe Motorsport.
Un contratiempo al término de la etapa inicial ha apartado de la cabeza a Mario Morillo / David Nieto, autores del mejor registro en las dos primeras especiales disputadas de la prueba utielana. Los recientes vencedores del Rallye Ciudad de Pozoblanco han podido reengancharse al día siguiente y anotarse un punto extra para la clasificación general, en la que figuran ahora terceros, a falta de tres pruebas.
Un percance en los compases finales de la prueba valenciana ha impedido pasar de la quinta posición a Ager Dorado / Ander García, que continúan aprendiendo y sumando experiencia como debutantes en esta especialidad.
CLASIFICACIÓN RALLYE CIUDAD DE UTIEL
1º- Juan de Dios Gómez / Sergio Aguilar (Toyota Yaris Rally5 Kit), 1:46:27.5
1º- Juan de Dios Gómez, 42 puntos
Rallye Ciudad de Pozoblanco (1-2 de mayo)
La frase de Enzo Ferrari Il Comendatore
“Pídele a un niño que dibuje un coche, y sin duda lo pintará de rojo”.
La cita de tierra del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes), el Rallye Ciudad de Utiel, que aspira a puntuar también para el ERC (European Rally Championship), ha marcado el ecuador de la renovada Copa Kobe Motor, que se reanudará a mediados de septiembre, con el Rallye Princesa de Asturias.
El Club de Golf Barcelona, en Sant Esteve Sesrovires, vuelve a ser el escenario de la Koeman Cup by Fundación Sportium, que este año ha celebrado su sexta edición los días 21 y 22 de mayo. El torneo, apadrinado por Ronald Koeman, actual seleccionador de los Países Bajos y exentrenador del F.C. Barcelona, e impulsado por Fundación Sportium, reúne un año más a figuras del deporte y el mundo empresarial en torno a una causa solidaria.
La Gasol Foundation organiza una nueva edición de su torneo solidario de golf, el Gasol Foundation Golf Experience, que se celebrará del 12 al 14 de junio en La Hacienda Links Golf Resort (Cádiz, Andalucía). Impulsada por Pau Gasol y Marc Gasol, la iniciativa reunirá durante tres días a deportistas y líderes empresariales en una propuesta que combinará solidaridad, competición y networking de alto nivel.