El periodista Rubén Darío

"Desde la Alhambra se mira el soberbio paisaje que presenta Granada y su vega deliciosa. A la derecha, la antigua capital, el barrio actual del Albaicín, con sus tejados viejos, sus construcciones moriscas, su amontonamiento oriental de viviendas...".

Dice una crónica escrita por el poeta Rubén Darío, uno de los grandes exponentes de la poesía, el máximo representante del modernismo, es denominado El príncipe de las letras castellanas o El padre del modernismo.



Darío nació con el don de escribir, desde temprana edad sus versos eran parte de los importantes diarios, fue recibido como el más grande en muchas partes del mundo, pero, Rubén Darío, no solo estaba consagrado como poeta y diplomático, sino también como un ínclito periodista, una profesión que ejerció durante más de 28 años, sus crónicas acapararon los diarios de Latinoamérica y Europa, siendo considerado el primer periodista de Nicaragua.

Ruben Darío nacido el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua, inició su camino por las páginas de la prensa desde temprana edad en su amada patria leonesa, colaboró literariamente con los diarios El Termómetro, de José Dolores Gámez (1851–1918), El Ensayo, La Verdad, con La Voz del Occidente, de Buenaventura Selva, El Ferrocarril de Jesús Hernández Somoza (1874-1939), Diario de Nicaragua, El Mercado y El Porvenir de Nicaragua.

Trabajando en la Biblioteca Nacional se nutrió de palabras al aprenderse entero el diccionario de la Real Academia Española, tras una estadía de un año en El Salvador (1882-1883), retoma su papel periodístico en Valparaíso, Chile (1886-1889), país al que llegó para ser parte del Diario El Mercurio, siendo sus primeros artículos "La erupción del Momotombo" y "Don Hermógenes Irisarri”, destaca Edelberto Torres (1899–1994) en su libro "La dramática vida de Rubén Darío".

Darío laboró en dicho periódico del 16 al 26 de julio para después trasladarse en agosto a Santiago, donde continúó laborando en el Diario La Época, propiedad de Agustín Edwards Mac-Clure (1878–1941), paralelamente escribe para El Heraldo de Enrique Valdés Vergara (1859–1891) y para La Libertad Electoral.

Sus crónicas eran llamativas, estaban cargadas de emociones que en el lector despertaba el interés, escribió sobre cultura, política entre otros temas, y ante un trabajo tan mirífico, obtuvo excelentes recomendaciones para ser parte del equipo de corresponsales del diario de mayor circulación en Argentina: La Nación, del mandatario Bartolomé Mitre (1821–1906), siendo su primera crónica "Almirante Barroso".

Continuando su camino periodístico, atracó nuevamente en El Salvador (1889-1890) donde fue parte del Diario La Fortuna, fue nombrado corresponsal de El Imparcial (de Guatemala) y director del Diario La Unión, saliendo su primer número el 7 de noviembre de 1889, sigue en Guatemala (1890–1891) y escribe para El Imparcial y el Diario de Centroamérica, publicando su primera crónica Historia negra, además de cuentos y poemas, y para la Revista Guatemala Ilustrada, en noviembre funda el periódico "El Correo de la Tarde", imprimiendo su primera edición el 8 de diciembre y la última el 5 de junio de 1891.

En Costa Rica (1891–1892) fue del grupo de redactores de La Prensa Libre de Francisco Gavidia (1863–1955) y de El Heraldo de Pío Víquez (1848–1899), en Argentina (1893–1898) fundó la Revista de América, fue redactor del Diario El Tiempo, de Carlos Vega Belgrano (1858–1930), de La Quincena, La Biblioteca y La Revue Illustrée du Río de Plata, La Tribuna, sin dejar a un lado su puesto fijo en La Nación, que lo envía a España (1898–1900) como corresponsal para los artículos sobre la guerra de España y Estados Unidos y a París, Francia (1900–1904) para dar cobertura a la Exposición Universal de París.

Parte de esas crónicas fueron recopiladas en los libros España contemporánea (1901), Peregrinaciones (1901), La caravana pasa (1902), Tierra solares (1904), Opiniones (1906), que según Edelberto Torres, es su libro más denso de juicios críticos, que bien lo acredita como pensador, y Todo al vuelo (1912).

También escribió para las revistas Mundial y Elegancia, con la que realizó giras por Europa, pero hasta el último día de su vida, escribió para la que el consideraba su alma mater, La Nación de Argentina, donde se publicaron alrededor de 630 de sus crónicas.

Su última colaboración periodística y literaria fue en Guatemala, nuevamente con el Diario de Centroamérica con el poema Palas Atenea, el cuento Huitzilopoxtli y la crónica Dirección de ideas.

Rubén Darío falleció en su tierra natal el 6 de febrero de 1916 a la edad de 49 años, dejando un legado indeleble para la historia de la literatura y el periodismo nicaragüense.