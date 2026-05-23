​La misericordia que ve más lejos

Hay una imagen que lleva siglos diciéndolo mejor que cualquier argumento.

Rembrandt pintó el regreso del hijo pródigo al final de su vida, cuando él mismo había recorrido su propio camino de pérdida y conversión. En el cuadro, el hijo aparece arrodillado ante el padre: demacrado, con las vestiduras destrozadas, descalzo y con las plantas llagadas del viaje. Todo él reducido a lo mínimo, como si volviera a nacer.

Y el padre lo abraza con dos manos que no son iguales. Una es una mano de hombre: fuerte, con los tendones tensos, que aprieta al hijo contra su pecho con una firmeza que no suelta. La otra es delicada, suave, casi femenina: una mano que acaricia más que sujeta. Rembrandt pintó en ese abrazo algo que la teología describe con dificultad: que Dios es padre y madre al mismo tiempo. Fuerza y ternura. Firmeza y dulzura. Las dos cosas a la vez, sobre el mismo hijo que vuelve roto.

Lo que el cuadro muestra no es un perdón negociado ni merecido. Es un perdón que ya estaba dado antes de que el hijo llegara. El padre no examina el arrepentimiento, no verifica la autenticidad de la contrición, no pone condiciones. Abraza. Y en ese abrazo hay algo que excede la lógica humana del mérito: la convicción de que la persona vale más que sus actos, que lo que fue puede no ser lo último, que hay algo en el ser humano que ningún error cancela definitivamente.

En el plano puramente humano, el perdón choca constantemente con una intuición muy arraigada: hay cosas que no se merecen perdón. Y esa intuición no es irracional. Hay actos que, medidos por cualquier criterio de justicia, no tienen compensación posible. El perdón que ignora eso no es perdón: es negación o rendición.

Pero hay una lógica distinta que no anula la justicia sino que la excede.

El perdón en este nivel no se da porque el otro lo merezca. Se da porque quien perdona participa de algo que va más allá de la lógica del mérito y el demérito. Lo que en la tradición cristiana se llama misericordia —no como sentimiento blando sino como disposición a no reducir al otro a su error, a no dejar que lo peor de lo que alguien ha hecho sea la última palabra sobre lo que esa persona es.

Eso no anula el juicio sobre el acto. No cancela la necesidad de límites. No exige reconciliación. Pero cambia la posición desde la que uno mira al que hizo daño: ya no como objeto de condena permanente, sino como alguien cuya fragilidad y cuya capacidad de fallar no son tan distintas de las propias.

Aquí aparece algo que nadie anuncia y que puede ser lo más transformador de todo el proceso: uno se ve a sí mismo con más claridad.

No en abstracto. Realmente.

La conciencia de la propia capacidad de fallar, de haber herido, de haber actuado desde los propios miedos y limitaciones de maneras que también causaron daño, se vuelve más vívida. No como autocastigo ni como relativización del daño recibido —que sigue siendo lo que fue— sino como ensanchamiento del campo de visión.

Desde ahí, el juicio automático sobre el otro se vuelve más difícil. No porque haya que justificar lo injustificable, sino porque la distancia entre “el que hizo daño” y “yo” resulta ser menor de lo que el resentimiento hacía creer.

Esa conciencia no suaviza el pasado. Cambia el presente: la manera de relacionarse con los demás, la velocidad a la que se forma el juicio, la rigidez con que se aplica.

En su nivel más profundo, el perdón no es un acto puntual ni siquiera un proceso que se completa. Es una manera de estar en la realidad. Menos reactiva, menos organizada alrededor de la deuda y el mérito, menos centrada en lo que se recibió y más disponible para lo que ocurre ahora.

No porque todo esté resuelto. Sino porque la posición desde la que uno se relaciona con lo no resuelto ha cambiado. El pasado sigue siendo el pasado, con todo lo que tuvo de injusto y de doloroso. Pero ya no dirige. Ya no colorea todo. Ya no es el filtro obligatorio a través del cual pasa cualquier experiencia nueva.

El perdón empieza como un esfuerzo personal. Termina, cuando llega hasta aquí, como una apertura. Empieza queriendo liberarse de algo. Termina cambiando la forma en que uno ve todo.

Y lo que parecía un acto dirigido hacia otro —hacia quien hizo daño— se revela como una transformación de la propia manera de habitar el mundo.

Como pintó Rembrandt al final de su vida, cuando ya había perdido casi todo y había encontrado algo más hondo: dos manos sobre un hijo que vuelve. Una que sujeta. Otra que acaricia. Las dos necesarias. Las dos, al final, la misma cosa.

La misericordia auténtica no cierra los ojos. Los abre. Ve al otro con sus límites, con su historia, con su incapacidad. Y precisamente porque ve, puede actuar con lucidez en lugar de con ilusión.

No se trata de justificar. Se trata de ver más lejos que el error.

Y eso, lejos de contradecir la justicia, es una de sus formas más maduras.